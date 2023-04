»Es gab keinen Durchsuchungsbeschluss«

Feryal Araz-Anurer

Am 12. April kam es in Ihrer Schule in Essen zu einem Polizeieinsatz, den Sie stark kritisieren. Wie lief das ab?

Gegen 15.20 Uhr wurde unsere Schule gestürmt. Anders kann man es nicht beschreiben. Die Beamten waren zivil gekleidet, maskiert und hatten die Waffen gezogen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden eingeschüchtert und daran gehindert, sich frei zu bewegen und mich anzurufen. Unsere Schule befindet sich auf zwei Etagen. Im Sekretariat der ersten Etage wiesen sich die Beamten als Kripobeamte aus. Unerlaubt platzten sie in alle Unterrichtsräume, gaben sich dort aber nicht als Polizei zu erkennen. In einem Klassenraum stürzten sie sich auf einen Sprachkursteilnehmer, den einzigen Schwarzen Schüler in diesem Kurs, um ihn festzunehmen. Nur war das nicht die Person, die sie suchten. Schließlich fanden sie die gesuchte Person, nahmen sie mit, bedankten sich und gingen. Dass sie dabei ein Trümmerfeld hinterließen, störte sie nicht.

Von wem werden die Sprachkurse in Ihrer Schule belegt?

Unsere Sprachkurse werden von Migrantinnen und Migranten besucht. Viele kommen aus Kriegsgebieten und leiden unter Traumata. Hier lernen sie Deutsch und Deutschland kennen. Wir sind oft die erste Anlaufstelle, mit der sie in einem für sie fremden Land in Berührung kommen. Hier startet die Integration, die in aller Munde ist. Wie zielführend ist es da, so eine Institution auf diese Weise zu betreten?

Kursteilnehmende und Mitarbeitende stehen noch immer unter Schock und können das Erlebte nicht verarbeiten. Gedanken wie »Terroranschlag – wir werden sterben« und »Hoffentlich darf ich meine Mutter anrufen« gingen ihnen im Kopf herum. Einige berichten, dass sie seither schlecht schlafen.

Was war die Rechtsgrundlage für so einen martialischen Einsatz? Wer trägt die Verantwortung?

Was wir bisher wissen, ist, dass es für unsere Räumlichkeiten keinen Durchsuchungsbeschluss gab. Es lag ein Durchsuchungsbeschluss für die gesuchte Person und deren Wohnung aus einem anderen Bundesland vor. Die Beamten vor Ort waren wohl keine Polizisten aus Essen. Der Tatvorwurf ist für uns zweitrangig. Wir tragen nicht die Verantwortung für die Taten der Menschen, die unsere Einrichtung besuchen. Wir haben aber die Verantwortung dafür, dass sich bei uns alle sicher fühlen.

Und wenn von der gesuchten Person eine unmittelbare Gefahr ausging – warum wurden wir nicht evakuiert?

Zur gleichen Zeit wurde 300 Meter weiter das Funke-Medienhaus evakuiert, weil jemand den Brandmelder betätigt hatte. Waren diese Menschen in größerer Gefahr als wir?

Im übrigen wurde die gesuchte Person nach wenigen Stunden wieder freigelassen.

Im nachhinein gab es Treffen mit der Polizeiführung in Essen. Hat diese sich bei den Schülern entschuldigt?

Es waren vier Vertreter der Polizeibehörde Essen bei uns, unter anderem der Vizepolizeipräsident.

Es gab Aussagen wie: »Wir können verstehen, dass Sie betroffen sind, dass Sie Angst hatten, aber …« Alles, was nach diesem »aber« kommt, ist es nicht wert, wiederholt zu werden. Der Besuch war ein Versuch der Rechtfertigung und Beschwichtigung, sonst nichts. Die einzige nach Entschuldigung klingende Aussage richtete sich an die Person, die sie zunächst für den Gesuchten hielten. Sie lautete: »Es kann bei solchen Aktionen mal zu Verwechslungen kommen. Tut uns leid, dass Sie das erlebt haben.«

Anscheinend nimmt der Polizeipräsident die Sache sehr ernst und möchte sich mit uns treffen. Bisher hat er sich nicht gemeldet.

Was fordern Sie darüber hinaus von den Behörden aufgrund dieser Erfahrung?

In verschiedenen Gesprächen wirkten Vertreter der Polizei Essen »geschockt und überrascht« von der Vorgehensweise ihrer Kollegen. Wenn dem so ist, erwarten wir zumindest eine schriftliche Stellungnahme.

Einrichtungen wie unsere müssen geschützte Räume sein. Die Menschen müssen sich hier sicher fühlen. Demzufolge soll jeder dreimal nachdenken, bevor er den Befehl gibt, eine solche Bildungseinrichtung stürmen zu lassen.

Werden Sie rechtliche Schritte gegen den Polizeieinsatz einleiten?

Erforderliche rechtliche Schritte werden durch unsere Anwälte geprüft.