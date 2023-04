Er nahm es sportlich

Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa Heinz Florian Oertel interviewt den Radsportler Axel Peschel bei der »Stunde der Matadore« in der Berliner Werner-Seelenbinder-Halle am 19. Februar 1964

Die während der Olympischen Spiele 1980 in Moskau erfolgte Aufforderung an alle werdenden Väter der Republik, ihre »Neuankömmlinge« Waldemar zu nennen, entstand laut eigenem Bekunden der am 27. März verstorbenen DDR-Rundfunklegende Heinz Florian Oertel spontan. Es war jedoch sicher kein Zufall, dass sich »die Flamme ewigen Ruhms« an einem Einzelkämpfer entzündete, idealerweise an einem Marathonläufer.

Vermutlich hat der 1927 in Cottbus geborene Oertel während seiner jahrzehntelangen Radio- und Fernsehkarriere außer über Schach so ziemlich über alles live berichtet. Seine wirklich zahlreichen Sternstunden hatte er jedoch niemals, wenn er Mannschaftssport zu kommentieren hatte. Beim Fußball, so ulkte er einmal im Interview, könne ein Spieler nach vollkommen schwacher Leistung in der neunzigsten Minute, wenn er in Gedanken schon in der Kabine und beim ersten Bier sei, den Ball gegen den Kopf bekommen, der dann glücklich zum 1:0 ins Tor abprallte, und schon wäre er der gefeierte Mann. »Das«, sagte Oertel schließlich im Brustton der Überzeugung, »ist beim Marathon nicht möglich.«

Es ist kaum verwunderlich, dass ihn die Fußballfans der DDR und vor allem auch die Spieler mehrheitlich eher putzig fanden. Doch wurde ihm seine voll auf Linie liegende Vorliebe für Schwimmen, Leichtathletik, Skispringen und so weiter von niemandem verübelt. Denn die Zuneigung war echt. Und der zweifellos vorhandene politische Hintergedanke war in seinem Fall ehrlich und auch unerschütterlich.

Oertel hatte als Soldat den Krieg erlebt. Er liebte den Sport als fairen und friedlichen Wettkampf, als respektvollen Umgang miteinander. Doch er musste auch erfahren, dass ein kleines und unbedeutendes Land diesen Respekt nicht geschenkt bekommt: »Die ersten Sportführer der BRD, 1949/50, ich habe sie alle kennengelernt, waren Nazisportführer. Die haben den Sport der BRD bestimmt und haben uns nur attackiert, von Anfang an.« An ein Heimzahlen war sicher nicht zu denken, aber man wollte es dem Gegner wenigstens ab und an beweisen. Was dann ja auch in etlichen Disziplinen gelang. Viele dieser Athleten sprechen bis heute über die außergewöhnlich enge Bindung zwischen ihnen und dem Reporter. Diesem Vertrauensverhältnis lag kein sportpolitisches Kalkül zugrunde. Einen Fußballspieler kann man vor dem Spiel nicht viel fragen, höchstens den Trainer, und der sagt nichts. Anders ist es beispielsweise beim Eiskunstlauf. Da gibt es keine Geheimnisse. Genau wie bei einem Marathonläufer: Gongschlag zweite Stunde werde ich voll aufdrehen, aber sag es keinem weiter. – Undenkbar! Beim Marathon ist der Athlet zudem sehr lange allein auf sich gestellt. Niemand kann ihm helfen. Einen Becher Wasser kann man ihm reichen, mehr nicht. Dem Sportreporter geht es ähnlich. Er muss durchhalten.

Heinz-Florian Oertel ging der Atem nicht aus. Man hat ihn 1990 einfach disqualifiziert. Er nahm es sportlich, allerdings auf seine Art. Er kämpfte weiter. Und er hatte wieder Erfolg, nun als Autor und Hochschullehrer, denn seine Leidenschaft galt, seit er das erste Mal am »Volksempfänger« 1936 die Übertragungen der Olympischen Spiele gehört hatte, nicht nur dem Sport, sondern auch der Sprache.

Nach dem Krieg hatte ihn der Respekt vor der Rhetorik zunächst ans Theater in Cottbus geführt. Dort störten ihn nach einiger Zeit vor allem zwei Dinge, die erbärmliche Bezahlung und die Vorgaben der Regie. Für das Vortragen fertiger Texte nach eigener Vorstellung mangelte es ihm jedoch, das war ihm durchaus bewusst, an schauspielerischer Genialität. So gesehen war die Sportreportage die erste Möglichkeit, eigene Gedanken in eigener Regie einem Millionen­publikum vorzutragen. Und nach dem Ende der DDR waren es dann eben die Bücher.

Einmal, vor reichlich zehn Jahren, habe ich eine seiner Lesungen besucht. Was ist mir davon in Erinnerung geblieben? Zunächst hat er beklagt, dass seine Töchter die Angewohnheit hätten, bei einem Buch immer erst die letzte Seite zu lesen, was ich hier nur zum besten gebe, weil mir sonst nichts über sein wohl seit jeher recht gut abgeschirmtes Privatleben bekannt ist. Und außerdem weiß ich noch, wie er nach seiner Brille suchte. Als er merkte, dass es ohne absolut nicht geht, hat er laut gefragt: »Wer ist über achtzig und braucht zum Lesen noch keine Brille?« Obwohl fast alle über achtzig waren, hatte sich niemand gemeldet. Leider. Ich hätte viel dafür gegeben, seinen Kommentar bei diesem Wettstreit zu erleben.

Übrigens, ob Sie es mir nun glauben oder nicht, aber für den letzten Satz bin ich aufgestanden. Das ist zwar unbequem, aber so brauche ich beim Schreiben keine Brille. Und außerdem: »Wenn man aufsteht, wird die Verbeugung tiefer.«