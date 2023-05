Die Posaune hat Schnupfen

courtesy of BMG Geliebtes Barett: US-Singer-Songwriterin Rickie Lee Jones

Rickie Lee Jones war nie eine der schnellsten Songschreiberinnen. Die Pausen zwischen ihren Alben waren schon zu Beginn ihrer Karriere notorisch lang, wurden mit den Jahren immer länger. Und immer wieder streute sie – wie jetzt mit »Pieces of Treasure« – Coveralben ein, wenn ihr partout nichts einfiel. Was ja erst mal nichts schlechtes ist, zumal Jones eine großartige Interpretin ist, die sich so ziemlich jeden Song zu eigen machen kann. Wenn die Ergebnisse dann sind wie das 1991 von David Was produzierte »Pop Pop«, ist das sicherlich besser als ein Album halbguter Eigenkompositionen, von denen sie durchaus auch einige veröffentlicht hat. Zaghafte Versuche, sich dem Zeitgeist zu nähern, wie mit dem von Trip-Hop beeinflussten »Ghosty­head« von 1997, waren zwar keine Desaster, aber ästhetisch wie kommerziell unsinnig. Dass ihre eh etwas träge Muse sich zu der Zeit bereits in den Vorruhestand zurückgezogen zu haben schien, war keineswegs hilfreich.

Ihr selbstbetiteltes Debütalbum wurde 1979 von Russ Titelman und Lenny Waronker (Randy Newman, Ry Cooder, James Taylor) produziert, die Liste der beteiligten Musiker (Michael McDonald, Randy Newman, Nick DeCaro, Michael Boddicker, Andy Newmark, Jeff Porcaro etc.) liest sich wie ein Who’s who der damaligen Westcoast-Elite. Jones, gerade Mitte 20, blühte in diesem professionellen Umfeld auf, das Album wurde dank Songs wie »Chuck E.’s in Love« zu einem überraschenden Hit und ist bis heute ein Klassiker. Dass keines der folgenden Alben – so gut sie auch waren – dem nahe kommen konnten, war klar, dass sie immer wieder an ihm gemessen wurden, so ungerecht wie selbstverständlich.

»Pieces of Treasure« vereint Jones nun wieder mit Russ Titelman, der immer noch über seine zeitlose Produzentenstilsicherheit verfügt. Das Album könnte zu jedem Zeitpunkt zwischen 1975 und 2075 erschienen sein. Außer vielleicht in der zweiten Hälfte der 80er, die es schafften, nahezu jedem Album ihren unheiligen Stempel aufzudrücken. Eine Zeit übrigens, die Jones weitgehend ausgesessen hat. Ihr einziges Album dieser Periode, das 1989 erschienene »Flying Cowboys«, ließ sie von Steely-Dan-Gitarrist Walter Becker produzieren, der mit sicherer Hand fehlgeleitete Modernismen vermied.

Auf »Pieces of Treasure« widmet sich Jones jetzt erst mal ausschließlich Klassikern des Great American Songbook, dieser semikanonischen Sammlung von Jazzkompositionen und Show Tunes, die zwischen 1920 und 1960 entstanden sind. Also »erwachsene« Popsongs aus der Zeit vor dem Pop, den wir heute kennen, als man noch früh erwachsen wurde und früh alt und die Jugend noch nicht bis 60 ging. Jones (68) und Titelman (78) gehören auf jeden Fall mittlerweile nach jeder Zählweise zu den »Erwachsenen«. Klugerweise widmet sich Jones eher weniger bekannten Titeln des Songbooks oder zumindest den noch nicht vollkommen totgenudelten. Und die schon etwas angenudelten, wie »They Can’t Take That Away From Me«, interpertiert sie so, dass sie auch als Eigenkompositionen durchgehen könnten. Begleitet wird sie unter anderem von Mike Mainieri (Vibra­fon), Rob Mounsey (Klavier) und Russell Malone (Gitarre), allesamt Musiker der ersten Garde.

Titelman kleidet die Stücke in klassische »Torch Song«-Arrangements, dazu singt Jones mit ihrer mädchenhaften, nasalen Stimme, die bisweilen klingt wie eine Posaune mit entzündeten Polypen. Mit den Jahren ist sie eher noch verschnupfter geworden, aber auch runder und wärmer. Die abgegriffene Analogie mit dem gereiften Wein drängt sich hier auf. »Pieces of Treasure« zeigt die Interpretin Rickie Lee Jones im Vollbesitz ihrer Kräfte. Und – wenn man sich etwas wünschen kann, ohne maßlos zu wirken – so ein rundum gelungenes Album würde man von der Songschreiberin Rickie Lee Jones auch gerne mal wieder hören. Bis es soweit ist, ist »Pieces of Treasure« der bestmögliche Ersatz.