Alles muss raus

Jochen Tack/imago Ein Drittel des in Deutschland für den Straßenbau benötigten Bitumens kommt aus Schwedt

Die Bundesregierung ist ihrem Ziel, das russische Mineralölunternehmen Rosneft aus der PCK-Raffinerie in Schwedt (Brandenburg) zu drängen, einen großen Schritt nähergekommen: Am Donnerstag stimmte der Bundestag einer Neufassung des Energiesicherungsgesetzes – amtlich abgekürzt EnSiG – zu. Die Änderung erweitert die Begründungen, mit denen die Bundesregierung unter Treuhandverwaltung stehende Vermögensgegenstände von Unternehmen gegen den Willen der Eigentümer »übertragen«, also verkaufen oder auch zu Schleuderpreisen halbwegs verschenken kann. Bisher war das nur rechtmäßig möglich, »wenn dies zum Werterhalt des Unternehmens erforderlich ist«. Durch die Einfügung eines neuen Paragraphen in das EnSiG kann eine solche Maßnahme auch erfolgen, »wenn die Sicherung des Funktionierens des Gemeinwesens im Sektor Energie sowie die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit dies erfordern«.

Die Annahme der Gesetzesänderung erfolgte mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP. Die Opposition, bestehend aus CDU/CSU, AfD und Die Linke, votierte mit unterschiedlichen Begründungen ausnahmslos dagegen.

Durch die Schaffung einer maßgeschneiderten neuen Rechtslage will die Bundesregierung eine förmliche Enteignung der deutschen Rosneft-Tochterfirma, die als juristisch problematisch gilt, umgehen, aber trotzdem das gleiche Ergebnis erreichen. Gegenwärtig besitzt Rosneft Deutschland mit 54 Prozent die Mehrheit an der PCK-Raffinerie. Daneben sind Shell mit 37 Prozent und die italienische ENI mit etwas mehr als acht Prozent beteiligt. Rosneft Deutschland steht seit September vorigen Jahres unter Treuhandverwaltung und darf in Schwedt keine »operativen Entscheidungen« mehr treffen.

Die Begründung sowohl der Treuhandverwaltung als auch der jetzt erfolgten Freigabe der Rosneft-Anteile zum Verkauf mit der »Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit« kann als ebenso absurd wie zynisch betrachtet werden. Gefährdet ist der Betrieb der Raffinerie ausschließlich durch die schon im Mai 2022 erfolgte eigenmächtige, nicht von EU-Sanktionen gedeckte Entscheidung der Bundesregierung, die Belieferung der Anlage mit russischem Erdöl zum 1. Januar dieses Jahres zu beenden. Bis dahin war in Schwedt ausschließlich Erdöl aus Russland verarbeitet worden. Seither wird die Raffinerie hauptsächlich durch eine Pipeline versorgt, die zum Hafen Rostock führt. Ergänzend kommen kleinere Lieferungen über den polnischen Hafen Gdansk und durch die russische Druschba-Pipeline aus Kasachstan hinzu. Insgesamt erreichte die PCK-Raffinerie im ersten Quartal dieses Jahres nur eine Kapazitätsauslastung von 55 bis 60 Prozent.

Trotzdem sind bei den wichtigsten Produkten des Unternehmens – Benzin, Diesel, Heizöl, Flugzeugtreibstoff und bis vor kurzem auch Bitumen – angeblich noch keine Engpässe aufgetreten. Praktisch ist das überhaupt nur vorstellbar, wenn andere Raffinerien bisherige Marktanteile des PCK Schwedt übernommen haben. Über dieses Thema schweigen sich aber »Politik« und Medien beharrlich aus. Anfragen an das Bundeswirtschaftsministerium, an das Brandenburger Finanzministerium und an das Unternehmen blieben unbeantwortet.

Einen wichtigen Hinweis gibt es inzwischen trotzdem: In Schwedt wird, offenbar schon seit Jahresanfang, kein Bitumen mehr hergestellt, das beim Straßenbau unentbehrlich ist. Vor diesem Problem hatte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie schon im Mai 2022 gewarnt, als die Bundesregierung den geplanten Totalverzicht auf russisches Erdöl ankündigte. Ein Drittel des in Deutschland für den Straßenbau benötigten Bitumens komme aus Schwedt, hieß es damals. Zur Herstellung würden schwere Ölsorten benötigt, die zum Transport per Schiff nicht geeignet seien. Nach Angaben der ostdeutschen Bauindustrie, über die der Sender RBB am 17. März berichtet, bezieht sie das benötigte Bitumen jetzt von der Raffinerie im tschechischen Litvinov. Diese gehört mehrheitlich dem polnischen Staatsunternehmen PK Orlen, das sich auch für die Rosneft-Anteile an der PCK-Raffinerie interessiert.