Mehr Frauen in Bronze

Hat den Anfang gemacht: Das Denkmal zu Ehren der ersten schwarzen Schuldirektorin in Wales, Betty Campbell, in Cardiff

Historische Statuen werden intensiver debattiert als je zuvor: Nachdem im Süden der USA Denkmäler der Konföderierten verhüllt oder gestürzt worden waren, schwappte die Debatte im Juni 2020 auch nach Europa über. Im Zuge einer »Black Lives Matter«-Demonstration im westenglischen Bristol wurde die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston in den Hafen gestürzt. In Wien wird das Denkmal des früheren antisemitischen Bürgermeisters Karl Lueger seit einigen Jahren regelmäßig mit Farbe beworfen. In Osteuropa wiederum haben auch reaktionäre und rechte Kräfte das Thema Denkmäler für sich entdeckt. Vom Schwarzen Meer bis ins Baltikum zerstören Regierungen in ihrem antikommunistischen Wahn oder als Ausdruck von Russophobie die Denkmäler der Roten Armee. Parallel zum Krieg wird ein Kulturkampf gegen die Erinnerung an die Befreier vom Hitler-Faschismus geführt, während Kiew den Bandera-Faschismus europaweit salonfähig gemacht hat.

Umdenken nötig

Bei nahezu allen diesen Debatten handelt es sich um Statuen von Männern. Die Erinnerung an die Rolle von Frauen in der Gesellschaft wurde dagegen über Jahrhunderte unterdrückt. Sofern ihr öffentlicher Raum gegeben wurde, waren dies Monarchinnen oder politisch gemäßigte bis konservative Wissenschaftlerinnen aus bürgerlichen oder adeligen Kreisen. Radikalen Frauen setzte man keine Denkmäler. So gibt es in ganz Großbritannien kaum Statuen von Frauen, die nicht adeliger oder mythologischer Natur sind: »Von mehr als 800 Statuen sind nur 128 von namentlich genannten, nichtköniglichen Frauen«, schrieb die Professorin Sharon Thompson (Universität Cardiff) Anfang März bei The Conversation.

Das versucht eine Initiative in Wales zu ändern. Statt Statuen zu entfernen, will sie radikalen Frauen Denkmäler setzen. Bereist 2016, vier Jahre bevor im nahegelegenen Bristol die Statue von Colston ins Meer geworfen wurde, trafen sich Aktivistinnen in Cardiff. Die Vizepräsidentin der Society for the Study of Labour History, Angela John, schreibt dazu: »Es gab damals keine einzige Statue einer Frau im öffentlichen Raum in Wales – das wollten wir ändern.« Im Rahmen eines Plans für einen neuen Platz im Zentrum von Cardiff wollte die Gruppe die Rolle von Frauen in der walisischen Gesellschaft mittels einer Statue ehren: »Der Architekt stimmte zusammen mit der walisischen Regierung und dem Stadtrat zu, ein öffentliches Kunstwerk zu errichten: eine Statue einer historischen Frau, die einen großen Beitrag zur walisischen Gesellschaft geleistet hatte«, erinnert sich John.

Die Wahl fiel auf Betty Campbell (1934–2017). »Sie war die erste schwarze Schulleiterin in Wales und eine Verfechterin von Gleichheit und Vielfalt, die als Tochter von Migranten ihr Leben lang im Arbeiterviertel Butetown, den multiethnischen Docklands, lebte und sich engagierte.« Aus der Kampagne entstand die Organisation Monumental Welsh Women. Ihr Ziel ist es, zumindest fünf Frauenstatuen in Wales zu errichten. Finanziert werden sie aus Spenden. Welche Frauenstatuen es sein werden, wurde durch eine öffentliche Abstimmung der BBC Wales entschieden.

Zunehmend radikaler

Die Statue für Campbell steht seit September 2021. Im März 2022 enthüllte man die zweite Statue zu Ehren der Evolutionstheoretikerin Elaine Morgan. Nun wurde das Design des nächsten Denkmals veröffentlicht. Margaret Haig Thomas, auch genannt Lady Rhondda, wird in Newport eine Bronzestatue erhalten. Rhondda ist die bisher radikalste Aktivistin, die von Monumental Welsh Women geehrt wird. Sie war eine lebenslange Kämpferin für die Rechte der Frauen und eine radikale Suffragette, die nicht vor der Anwendung politischer Gewalt zurückschreckte: 1913 plazierte sie einen Sprengsatz in einem Briefkasten in Newport, um ihre Mitstreiterinnen bei der Women’s Social and Political Union unter Emmeline Pankhurst zu mehr Militanz zu inspirieren. Sie wurde aufgrund des Anschlags verhaftet und reiste im Anschluss an ihre Haft durch Wales und mobilisierte Frauen und auch einige Männer für den feministischen Kampf. Doch eine ihrer wichtigsten Errungenschaften war ihr Streben nach weiteren Reformen unmittelbar nach den wegweisenden Änderungen der Frauenrechte, darunter das Wahlrecht, im frühen 20. Jahrhundert. Professorin Thompson schrieb dazu: »Tatsächlich zerschmetterte sie die irrige Vorstellung, dass Stimmen für Frauen bedeuteten, dass Gleichberechtigung erreicht worden war.«

Die Statue von Lady Rhondda der Künstlerin Jane Robbins soll 2024 in Bronze gegossen und in Newport aufgestellt werden. Danach soll auch Elizabeth Andrews ein Denkmal bekommen. Sie hatte die Schule mit 13 abgebrochen, um arbeiten zu gehen. Sie heiratete einen Minenarbeiter und wurde 1919 die erste Frauensprecherin der Waliser Labour Party.