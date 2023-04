Nachschlag: Symptom Bankenkollaps

Kori Suzuki/REUTERS

Die New York Times behauptet in einem am Sonntag zuletzt aktualisierten Bericht, die Bailouts für die Silicon Valley Bank und die Signature Bank durch die US-Regierung seien unbedingt notwendig gewesen. Dem Finanzsystem habe eine größere Katastrophe gedroht. Brian Becker, Gastgeber des marxistischen Podcasts The Socialist Program, hat daran seine Zweifel. Im Gespräch mit seinem wöchentlichen Gast Richard D. Wolff, Harvard-Professor und marxistischer Ökonom, spricht Becker über die Funktion solcher Medienberichte. Wolff: Das Blatt und die Behörden wollen ihre eigene Haut retten. Das Studienpapier, auf dem der Artikel basiert, enthalte keinerlei Analyse. Es diene nur dem Nachweis, dass die Regierung mit der Bankenrettung alles richtig gemacht habe. Es folgt ein Exkurs über den Knackpunkt eines privaten, profitorientierten Bankwesens und über mögliche Alternativen. So weist Wolff darauf hin, dass mit North Dakota nur ein einziger US-Bundesstaat über eine eigene Bank verfügt. (mb)