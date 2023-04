Esa Alexander/REUTERS Langer Tisch zum Fastenbrechen in Kapstadts Cape Flats (15.4.2023)

Der Monat Ramadan ist jedes Jahr der Höhepunkt im religiösen Leben der Muslime. Einen Monat lang ist von der Morgen- bis zur Abenddämmerung völlige Enthaltsamkeit von Speisen, Getränken und anderem Leibeswohl angesagt. Erst wenn ein dunkler nicht mehr von einem hellen Faden zu unterscheiden ist, darf das Fasten mit dem sogenannten Iftar gebrochen werden. Normalerweise ist der Esstisch der Muslime dann um so reicher gedeckt. Doch viele Muslime in der Welt können sich das Ramadan-Feiern, das an Weihnachten erinnert, nicht leisten. Auch zahlreiche Einwohner der Cape Flats im südafrikanischen Kapstadt leben in Armut. Nicht alle von ihnen sind Muslime. Dennoch organisiert ein lokaler Verein seit 2014 für alle Anwohner an jedem Abend des Ramadans ein gemeinschaftliches Iftar-Essen mit freier Verköstigung (Foto). Die Bilder von dem dazu aufgebauten langen Tisch gehen dieses Jahr um die Welt. (jW)