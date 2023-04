Merz-Inkasso

Christian Charisius/dpa

In den 2000er Jahren erfreute sich die Firma »Moskau-Inkasso« hierzulande einiger medialer Popularität. Die Werbung war griffig: »Ihr Schuldner muss kein Russisch können – er wird uns auch so verstehen.« Und weil der Russe so ist, zeigte das Fernsehen regelmäßig glatzköpfige, schwarzgewandete, anabolisch aufgeschwemmte Gestalten auf dem Weg zur Behausung irgendeines Menschen, der irgendwas nicht zahlen wollte oder konnte.

Es ging um vergleichsweise lächerliche Beträge, höchstens einige Millionen Euro – ein Geschäftsmodell aus der Dampfmaschinenära. Ordentliches Schuldeneintreiben beginnt heute mit Milliardenbeträgen, zum Beispiel bei den rund 1.000 deutschen Bankern, die sich vom Fiskus zugunsten ihrer reichen Kunden Steuern erstatten ließen, die nie gezahlt worden waren. Die Raubsumme soll allein in der Bundesrepublik mit den »Cum-Ex« und »Cum-Cum« genannten Betrügereien etwa 38 Milliarden Euro betragen. Am Donnerstag rechnete eine Rednerin im Bundestag vor, dass jede deutsche Schule ungefähr eine Million Euro erhalten könnte, wäre das Geld nicht weg. Falsch formuliert: Es verschwindet nicht, es wechselt nur den Besitzer. In diesem Fall wurde das eine Prozent der Bundesdeutschen, das über 90 Prozent des Privatvermögens verfügt, erheblich reicher – eine Episode aus dem gewöhnlichen Klassenkampf.

Im internationalen Vergleich gilt diese Verteilung als etwas krass, aber auch als Bestandteil der natürlichen kapitalistischen Weltordnung. An der soll der Untersuchungsausschuss, den die CDU/CSU-Fraktion unter Führung von Friedrich Merz gewissermaßen als Inkassoorganisation am Donnerstag zum Hamburger Milliardärsidyll im Bundestag beantragte, nichts ändern. Ob Olaf Scholz dort politischer Schäfer oder Schaf war, ist Nebensache. Rechtlich sind seine Erinnerungslücken nicht zu beanstanden, die Schwarzen folgen ihm symbolisch. Realsatire ist, dass Merz Aufklärung inszeniert. Der deutsche Verwalter des US-Vermögensverwalters »Blackrock«, der geschätzt zehn Billionen US-Dollar betreut, weiß, was »Cum-Ex«-Ermittler ausrichten können: nichts, was im geringsten die real existierende Diktatur des Finanzkapitals berühren kann. Zu irgendwas muss Macht ja gut sein. Aber die nächste Bundestagswahl rückt näher, da tut parlamentarisches Dreckaufwirbeln gut.

Vor allem aber: Das Landgericht Bonn hat am 12. April die Anklage gegen Exbanker Christian Olearius zugelassen. Der führte mindestens 2016 und 2017 stundenlang Gespräche mit Scholz über den Steuerbetrug der Warburg-Bank. Der heutige Bundeskanzler kann sich daran aber nicht erinnern. Zwischen 2006 und Ende 2019 soll der Schaden durch Olearius und andere Bandenmitglieder knapp 280 Millionen Euro betragen haben. Das reicht für viele Jahre gesiebte Luft. CDU und CSU hoffen, dass sich das belebend aufs Erinnerungsvermögen auswirkt. Das Merz-Inkasso opfert problemlos einen seinesgleichen.