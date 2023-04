Frieden in Sicht?

Hani Mohammed/AP/dpa Nach der Rückkehr aus saudischer Kriegsgefangenschaft: Ansarollah-Kämpfer auf dem Flughafen in Sanaa (14.4.2023)

Der Jemen-Sondergesandte der Vereinten Nationen zeigt sich optimistisch: Seit acht Jahren habe es »keine so ernsthafte Gelegenheit, Fortschritte bei der Beendigung des Konflikts zu machen« mehr gegeben, so Hans Grundberg bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Montag in New York. Weitere mutige Schritte seien jetzt aber nötig, um größere Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern im gesamten Jemen zu erreichen, wofür Straßen wie etwa in Tais im Südwesten des Landes freigegeben und der Flughafen in der von den Ansarollah (»Huthis«) kontrollierten Hauptstadt Sanaa vollständig geöffnet werden müssten.

Die vor zwei Wochen in der jemenitischen Hauptstadt abgehaltenen, vom Oman vermittelten direkten Gespräche zwischen Riad und der »Regierung der nationalen Rettung« in Sanaa wecken auch im Jemen selbst Hoffnung auf ein Ende des seit acht Jahren anhaltenden Angriffskriegs gegen das bitterarme Land. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit waren bereits im Oktober zum ersten Mal seit Beginn des Krieges Delegationen zwischen Saudi-Arabien und den von den Ansarollah kontrollierten Gebieten im Jemen hin- und hergereist. Die Rede war damals von einer vertrauensbildenden Maßnahme. Für eine nachhaltige Friedenslösung müsste eine Einigung zwischen Saudi-Arabien und den Ansarollah erzielt werden, in deren Rahmen Riad ein Ende seines Kriegs gegen den Jemen verkündet. Es müssten aber auch innerjemenitische Gespräche zur Beilegung teils jahrzehntealter und schon vor Beginn des Angriffskriegs im März 2015 eskalierter Konflikte geführt werden. Angestrebt ist als erster Schritt ein sechs- bis zwölfmonatiger umfassender Waffenstillstand.

Zeichen dafür, dass eine Einigung zwischen Sanaa und Riad ernsthaft angestrebt wird, ist auch der gerade beendete Austausch von 973 Gefangenen. Vermittelt worden war dieser mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im März in der Schweiz. Laut IKRK wurden die Gefangenen mit 15 Sonderflügen nach Riad und Abha in Saudi-Arabien sowie in die jemenitischen Städte Sanaa, Aden, Mokka und Marib gebracht. Mit fast 700 ist ein Großteil der freigelassenen Häftlinge den Ansarollah zuzurechnen. Bei den weiteren etwa 180 handelt es sich vor allem um saudiarabische und sudanesische Soldaten, die auf seiten der Kriegskoalition gekämpft haben. Unter den Freigelassenen waren zudem vier von einem Gericht der Ansarollah zum Tode verurteilte Journalisten. Auch der frühere Verteidigungsminister Mahmud Al-Subaihi, Bruder des früheren »Präsidenten« Abed Rabbo Mansur Hadi, und Verwandte von Hadis Vorgänger Ali Abdullah Saleh, kamen frei. Am Montag hatte das IKRK darüber hinaus bekanntgegeben, dass 104 jemenitische Gefangene, die von Saudi-Arabien einseitig freigelassen worden waren, am gleichen Tag an Bord von IKRK-Flugzeugen im Jemen eingetroffen waren. Auch legten in den vergangenen Tagen mehrere Frachtschiffe mit Lebensmitteln und Handelsgütern im seit 2016 mit einer Blockade belegten Hafen von Hodeida an. Das Welternährungsprogramm konnte 30.000 Tonnen Weizen für die notleidende Bevölkerung einführen.

Die Gespräche zwischen den Ansarollah und Saudi-Arabien sollen dem Vernehmen nach noch im April – nach Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan – fortgesetzt werden. Beide Seiten zeigten sich optimistisch, eine Einigung erreichen zu können. Riad sucht spätestens seit September 2019, als zwei Anlagen der saudischen Ölgesellschaft Aramco mit Drohnen und Raketen der Ansarollah angegriffen wurden und die Ölproduktion um rund die Hälfte einbrach, einen Ausweg aus dem nicht zu gewinnenden, aber äußerst kostspieligen Krieg. Die 2015 verkündeten Ziele der Golfmonarchie sind angesichts der Angst vor der militärischen Stärke der Ansarollah längst fallengelassen worden. Dazu zählen die Rückgewinnung ihrer einst fast grenzenlosen Kontrolle über das Nachbarland und die Inthronisierung des schon zu Kriegsbeginn nicht mehr demokratisch legitimierten ehemaligen »Präsidenten« Hadi als Herrscher über das gesamte Land.