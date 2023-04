»Konsumenten wollen Armut nicht sehen«

Marcus Brandt/dpa Ein Obdachloser sitzt nach der Essensausgabe des Mitternachtsbusses in der Hamburger Innenstadt (1.11.2021)

In der Bürgerschaft haben Sie kritisiert, dass die Polizei in Hamburgs Innenstadt verstärkt gegen obdachlose Menschen vorgeht. Wie haben Sie davon erfahren?

Uns erreichten zuletzt immer mehr Berichte von Straßensozialarbeiterinnen und -arbeitern sowie Initiativen, dass ihre Klienten nicht mehr erreichbar sind, weil sie aus der Innenstadt verdrängt wurden. Gegenüber dem Stadtmagazin Hinz & Kunzt haben die Behörden zugegeben, dass eine »Sensibilisierung« der Polizei für die Problematik erfolgt sei. Und auf eine unserer Anfragen wurde dann eingeräumt, dass der »Weckdienst« durch die Polizei ausgeweitet worden ist.

Das heißt, die Obdachlosen werden morgens von Beamten aus den Eingängen von Geschäften gescheucht, in denen sie übernachtet haben.

Ja, dabei werden dann auch die Papiere kontrolliert. Zudem werden vermehrt Platzverweise ausgesprochen gegen Personen, die betteln. Für die obdachlosen Menschen bedeutet das, dass sie ihren Lebensmittelpunkt verlieren und für das Hilfesystem nicht mehr erreichbar sind. Wenn man mit jemandem eine Perspektive erarbeiten will, muss man in Kontakt bleiben. Es wird mit der Hilfe schwierig, wenn die Menschen an ihren Schlafplätzen nicht mehr zu finden sind, weil sie sich einen neuen Ort suchen mussten – oft nicht mehr in der Innenstadt, sondern weiter draußen, zum Beispiel in Harburg, Bergedorf.

Auf eine Anfrage Ihrer Fraktion Die Linke erklärte der Senat im März, die Beschwerden von Geschäftsleuten über die Obdachlosen in der City hätten zugenommen. Ist das der Grund für die verstärkte Repression?

Ich denke schon, dass die Geschäftsleute da treibend sind. Die Obdachlosigkeit hat zugenommen, und ich kann mir vorstellen, dass es da vermehrt Beschwerden seitens der Ladeninhaber gegeben hat, auch von Kunden. Es ist aber sicherlich nicht so, wie es in der Bürgerschaft teilweise dargestellt wurde: dass sich Passanten bedroht fühlen. Tatsächlich wollen viele Konsumenten, wenn sie shoppen gehen, einfach das Elend und die Armut nicht sehen. Aber so werden die Probleme nicht gelöst, sondern nur unsichtbar gemacht, nach der Devise »Aus den Augen, aus dem Sinn«.

Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer, SPD, entgegnete auf die Kritik, Hamburg habe ein »passgenaues Hilfesystem« für Obdachlose entwickelt. Hat sie recht?

Klar gibt es diverse Angebote, und das ist auch gut so – aber die reichen eben nicht aus. Die Senatorin hat zum Beispiel auf das Winternotprogramm verwiesen. Aber wir wissen, dass das von den Obdachlosen nicht so angenommen wird, weil es sich um Massenunterkünfte handelt und weil sie dort tagsüber wieder raus müssen. Und das Programm ist ja ohnehin Ende März beendet worden.

Die obdachlosen Menschen müssen in Einzelzimmern untergebracht werden. Es braucht kleinere, dezentrale Einrichtungen. Daran fehlt es. Es gibt nur die großen Notunterkünfte und kleinere Projekte wie »Housing first«. Aber das sind 30 Plätze. Bei über 2.000 Obdachlosen in Hamburg ist das zu wenig.

Schlotzhauer behauptete auch, Hamburg sei führend in der Obdachlosenhilfe.

Ich bezweifle, ob man das wirklich so sagen kann. Berlin zum Beispiel hat für das Ziel, die Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden, einem Masterplan vorgelegt. Bremen hat auch schon 30 Plätze im »Housing first«, hat aber erheblich weniger Einwohner als Hamburg.

Müsste mehr Geld in die Obdachlosenhilfe investiert werden?

Das ist ein Bereich, in den schon viel Geld fließt. Die Massenunterkünfte etwa sind wahnsinnig teuer. Wir haben kürzlich eine Anfrage zu den Kosten der Obdachlosigkeit gestellt. Dabei kam heraus, dass ein »Housing first«-Schlafplatz günstiger ist als ein Platz in der Notunterkunft. Es geht also gar nicht unbedingt um mehr Geld, sondern um ein Umsteuern, eine grundlegende Umstrukturierung.

Aus der SPD ist immer wieder das Argument zu hören, die Angebote für Obdachlose dürften in Hamburg nicht zu attraktiv sein, weil das sonst eine Sogwirkung entfalten könnte.

Mit diesem Argument hat die Behörde es im Coronawinter abgelehnt, Obdachlose in Hotels unterzubringen. Aber andere Städte, die das gemacht haben, haben keinen Zulauf verzeichnet. Das mit der Sogwirkung ist eine Ausrede.