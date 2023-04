Vorerst doch kein Justizdeal mit Neonazi

BeckerBredel/imago images Solidaritätskundgebung für Samuel Kofi Yeboah zum 30. Jahrestag des Angriffs (Saarlouis, 18.9.2021)

Die Bundesanwaltschaft hat noch mal nachgelegt: Im Hin und Her um einen möglichen Deal mit dem Neonazi Peter S., der 1991 einen Brandanschlag auf eine Asylunterkunft in Saarlouis verübt haben soll, hat die Anklagebehörde überraschend einen noch höheren Strafrahmen verlangt. Bei dem zuvor geführten Rechtsgespräch sei keine »Verständigung« zustande gekommen, erklärte der Vorsitzende Richter Konrad Leitges am Dienstag am zuständigen Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Dort geht damit der seit 16. November 2022 laufende Prozess weiter.

Den Angriff auf die Asylunterkunft am 18. September 1991 hatte der 27jährige Asylsuchende Samuel Kofi Yeboah aus Ghana nicht überlebt. Yeboah hatte schwerste Verbrennungen erlitten und starb noch am selben Tag an seinen Verletzungen. Zwei andere Bewohner aus dem obersten Stockwerk hatten sich durch den Sprung aus einem Fenster retten können. Dabei hatten sie sich Knochenbrüche zugezogen. 18 weitere Menschen, die in der Unterkunft lebten, konnten unverletzt ins Freie gelangen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem angeklagten Deutschen vor, das Feuer aus rassistischer Gesinnung heraus gelegt zu haben.

Ein Zeuge aus dem damaligen Umfeld von Peter S. sagte am Dienstag vor dem OLG aus. Dabei bezeichnete er sich als »ehemaligen Skinhead« und berichtete von Treffen, bei denen viel Alkohol konsumiert worden sei. Angeblich sei es ihm nur darum gegangen, Spaß zu haben, zu trinken und zu feiern. Er sei ein kleines Kind gewesen und habe »irgendwas nachgeplappert«, von dem er nie überzeugt gewesen sein will.

Den möglichen Deal hatte Ende März das OLG vorgeschlagen. Voraussetzung dafür ist, dass Peter S. ein »qualifiziertes Geständnis« ablegt. Bisher hatte der 51jährige Neonazi die ihm vorgeworfene Tat bestritten. Am Dienstag zeigte sich die Verteidigung allerdings offen für weitere Gespräche über eine strafmildernde Übereinkunft mit der Justizbehörde.

Insgesamt belaufen sich die Anklagepunkte auf Mord, versuchten Mord in 20 Fällen sowie Brandstiftung mit Todesfolge und »versuchter Todesfolge«. S. soll das Feuer am 18. September 1991 nach einem Treffen mit Gleichgesinnten in einer Gaststätte im saarländischen Saarlouis in der Asylunterkunft »aus seiner rechtsextremistischen und rassistischen Gesinnung heraus« gelegt haben.