»Freiheit für Julian Assange«. Kundgebung. Donnerstag, 20.4., 18 Uhr. Ort: Pariser Platz, Berlin. Veranstalter: Factcheck Berlin

»Zeitenwende und Aufrüstung in Deutschland«. Vortrag. Die »Zeitenwende« wurde von langer Hand vorbereitet. Politisch durch immer offener artikulierte Großmachtansprüche, militärisch durch einen Umbau der Bundeswehr, bei dem die Bildung von Großverbänden im Zentrum steht, industriell durch die »Agenda Rüstung«, die auf die drastische Stärkung der Waffenindustrie abzielt. Es spricht Jürgen Wagner von der Tübinger Informationsstelle Militarisierung. Donnerstag, 20.4., 18 Uhr. Ort: Kiezraum auf dem Dragonerareal, Mehringdamm (hinter Finanzamt), Berlin. Veranstalter: VVN Berlin

»Frieden schaffen ohne Waffen! Die Waffen nieder!« Friedensmahnwache. Ort: Historisches Rathaus, Prinzipalmarkt, Münster. Freitag, 21.4., 15 Uhr. Veranstalter: DFG-VK Münster, Friedenskooperative Münster

»Frauenemanzipation und das neue Familiengesetz«. Vortrag. Am Anfang standen Frauenbataillone in der Rebellenarmee, Alphabetisierung und die Gründung der kubanischen Frauenföderation. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sowie das Recht auf Leben, Gesundheit, Bildung, Beschäftigung, Schwangerschaftsabbruch wurden umgesetzt. Doch »Machismo« reproduziert sich in vielen Bereichen. Dem hat Kuba mit einem bahnbrechenden Familiengesetz jetzt den Kampf angesagt. Freitag, 21.4., 19 Uhr. Ort: Lüttje Lüüd, Veddeler Brückenstr. 122, Hamburg. Veranstalter: FG BRD–Kuba Hamburg