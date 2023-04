Rotlicht: Kanon

Schöning/imago Gehörte in der DDR zum Kanon, mittlerweile dekanonisiert: Johannes R. Becher (Denkmal in Bad Saarow)

Der »Wegweiser durch die Litteratur der Deutschen« von 1846 zählt Johann Jakob Engels Roman »Herr Lorenz Stark« zu den bedeutendsten Romanen und stellt ihn auf eine Stufe mit Goethes »Wahlverwandschaften«. Gut fünfzig Jahre später nennt eine andere Literaturgeschichte den Roman »trocken und phantasielos«. Heute ist er ebenso vergessen wie sein Autor. Engel hat es, so könnte man sagen, nicht in den Kanon geschafft. Oder besser: Er ist aus ihm herausgefallen.

Der Begriff »Kanon« kommt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich Richtscheit oder Maßstab, im übertragenen Sinne auch: Regel oder Norm. In der Antike stand er für Normierungen unterschiedlicher Art: für die Regeln wohlproportionierter Menschendarstellung im »Kanon« des Polyklet oder für Grundsätze »richtigen« Denkens im »Kanon« des Epikur. Die Bezeichnung wurde dann auf die Auswahl alt- und später auch neutestamentlicher Schriften übertragen, die der katholischen Kirche offiziell als Fundamente des christlichen Glaubens galten: die »Kanonischen Bücher«. Im 18. Jahrhundert wurde der Kanonbegriff im Zuge der Säkularisierung schließlich auf die weltliche Literatur ausgeweitet.

Texte, die als kanonisch gelten, dürfen für sich beanspruchen, von den Gebildeten gekannt zu werden. Sie sind ein allgemeines Medium der Verständigung und der Sinnstiftung und bieten Handlungsorientierung. Man denke etwa nur an das seit fast 200 Jahren fest zum Kanon gehörende Stück »Nathan der Weise« von Gotthold Ephraim Lessing, das noch gegenwärtigen Debatten über die Rolle der Religion(en) als Folie dient. Zwar hat zweifelsohne jede Zeit ihre besonderen Texte, in denen sich ihre Problemlagen spiegeln, dauerhaft im »Kernkanon« bleiben aber nur die Gedichte, Theaterstücke, Romane und Essays, die für spätere Generationen noch anschließbar sind, Klassiker also. Dass hier durchaus Bewegung im Spiel ist, sieht man beispielsweise an Kleist oder Kafka, die einst von maßgebenden Personen des literarischen Lebens abgewertet wurden, es vom »Negativkanon« über den »Randkanon« aber doch in die Reihen der Klassiker geschafft haben.

Grundsätzlich zu unterscheiden sind offene und geschlossene Kanones. Letztere umfassen ein zumindest auf gewisse Zeit festgelegtes Textkorpus, beispielsweise die Lehrpläne für den Deutschunterricht, die immer wieder Gegenstand von Debatten sind. Die gehören untrennbar zum Wesen des Kanons, denn er existiert nicht ohne einen Negativkanon. Die Idee der Kanonisierung impliziert Ausschluss. Dabei geht es bei solchen Debatten nie allein um Fragen der Ästhetik oder des literarischen Rangs, sondern immer auch um Deutungen, mit denen wiederum ideologische Festlegungen im nationalstaatlichen Rahmen verbunden sind – mitunter höchst widersprüchliche. Als bestes Beispiel kann hier wohl Goethes »Faust« gelten, den die Nazis ihren Landsern zur Bestätigung des faustisch-deutschen Expansionsstrebens in den Tornister packten und der doch in der DDR als Sinnbild des sozialistischen Ideals galt.

Einen zu bestimmter Zeit sehr eng gefassten, geschlossenen Kanon bilden die marxistischen Klassiker Marx, Engels, Lenin … und? Stalin gehört seit Walter Ulbrichts Diktum von 1956 nicht mehr dazu, Trotzki und Mao aus sowjetischer Sicht ohnehin nicht. Und Liebknecht und Luxemburg? Letztere kann man im DDR-Kontext wohl eher zu den »Apokryphen« zählen, wie die Katholiken jene Schriften bezeichnen, die man nicht in die Bibel hat aufnehmen wollen.

Dass der Kanon in der Krise ist, dass der »Faust« mitunter im Deutschunterricht nicht einmal mehr gelesen wird, gehört mittlerweile zum Standardrepertoire kulturpessimistischer Debatten über den Verfall der Tradition im Kontext medialer Beschleunigung. Sie lassen vielfach außer acht, dass Kanones sich stets im Wandel befinden. Und es geht ja nicht nur darum, was angeeignet wird, sondern auch wie (siehe: »Faust«). Für Schüler gilt sowieso: Leben üben, Reflexion, Kritik und Ironie lernen, das kann man auch anhand anderer Texte. Verloren ist ohnehin nichts. Das Medium Buch ist langlebig. Man kann sogar Johann Jakob Engels noch lesen.