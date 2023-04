Wo ist der Ausweg?

Peter Meisel / Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin Straffe Tempi: Dirigent Wladimir Jurowski und das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (15.4.2023)

Von den 15 Sinfonien Schostakowitschs ist die 4. wohl diejenige, die die Hörer am meisten fordert. Zwei riesige Sätze von je etwa 25 Minuten Spieldauer umrahmen einen knappen Mittelteil. Auch wenn Themen wiederaufgenommen werden, ist doch keiner der Teile mit traditionellen Formbegriffen zureichend zu erklären. Mal hört man leichte, tanzartige Episoden – doch sind sie derart verfremdet, dass man sich fragt, ob man es mit heiterem Übermut oder finsterer Groteske zu tun hat. Plötzlich gibt es dann massive Ausbrüche des größten Orchesters, das Schostakowitsch jemals verwendet hat (neben einem großen Streicherapparat verlangt er immerhin 17 Blech- und 20 Holzbläser, außerdem sind neun Schlagzeuger beschäftigt). Brachiale Märsche dröhnen, und rhythmische Modelle sind derart ineinander verzahnt, dass man sich ins Innere einer sehr lauten Fabrik versetzt meint. Bei all dem komponierte Schostakowitsch kaum Übergänge. Stets kann eine Stimmung in eine ganz andere umschlagen.

Dies aufzuführen, ist schon spieltechnisch anspruchsvoll. Die kammermusikalisch instrumentierten Stellen verlangen hervorragende Solisten. Die Stellen für den großen Apparat erfordern ein Höchstmaß an Konzentration. Im Zentrum des ersten Satzes etwa steht eine Fuge in irrwitzigem Tempo, zunächst für die nacheinander einsetzenden Streichergruppen, dann auch für den Rest des Orchesters. Wie diese Passage genau auf dem Kippunkt zwischen gerade noch hörbarer thematischer Arbeit und bedrohlichem Flirren stand, demonstrierte am 15. April im Konzerthaus Berlin die Qualität des örtlichen Rundfunk-Sinfonieorchesters. Hinzu kam eine sehr genaue dynamische Abstufung, die nicht nur sehr laut von sehr sehr laut unterschied, sondern auch – Schwachpunkt vieler Orchester heute – ein Pianissimo bot, das wirklich zurückgenommen war.

Klare Formen

Gekonnte Klangregie ist nur die Voraussetzung dafür, diese Sinfonie aufzuführen. Aber natürlich geht es um etwas. Schostakowitsch beendete das Werk im Mai 1936, also vier Monate nach dem Artikel in der Prawda, der unter dem Titel »Chaos statt Musik« seine Oper »Lady Macbeth von Mzensk« aburteilte. Im Herbst 1936 zog der Komponist die Sinfonie kurz vor der Uraufführung zurück. Erst 1961 kam sie an die Öffentlichkeit. Mit der 5. Sinfonie von 1937 hatte Schostakowitsch einen eingängigeren Gattungsbeitrag vorgelegt, mit klaren Formen und traditionelleren Ausdruckscharakteren, der auch sogleich begeistert aufgenommen wurde.

Die 5., bei nicht geringerer musikalischer Qualität, war ein Werk, das für das zeitgenössische sowjetische Publikums geeignet war, zum Aufbau des Sozialismus beizutragen. Die 4. macht schonungslos die Konflikte einer Gesellschaft hörbar, die immer wieder nach Stabilität strebt und immer wieder katastrophale Zusammenstöße erlebt – Domenico Losurdo hat das in seinem Stalin-Buch geschildert. Dass Schostakowitsch fürchten musste, selbst zum Opfer eines dieser Zusammenstöße zu werden, dürfte zum Gefühl der Bedrohung beigetragen haben, das die 4. Sinfonie durchzieht.

Dirigent Wladimir Jurowski, jeder Sympathie mit dem Sozialismus oder dem heutigen Russland unverdächtig, verdeutlichte diese Konflikte. Er wählte straffe Tempi, was nicht nur das Episodische der Sinfonie abmilderte, sondern auch die sparsam instrumentierten, tänzerischen Passagen als tatsächlich schön hervortreten ließ. Gefährdungen, wie Schostakowitsch sie komponiert hatte, waren selbstverständlich hörbar, doch nirgends Larmoyanz. Die Kontrastdramaturgie der Komposition lässt auch den Blick aufs mögliche Bessere zu. Darin, dass das Schwerste noch bevorstand, war 1936 der düstere Schluss realistisch.

Theatralisch deutlich

Am Anfang des klug zusammengestellten Programms stand Beethovens Ouvertüre zum Trauerspiel Coriolan, wie die Sinfonie in c-moll. Anders als diese ist sie formal konzentriert, aber wie die 4. verlischt sie nach knirschender Kraftentfaltung still. Jurowski arbeitete ein Maximum an klangfarblicher Härte und thematischer Deutlichkeit heraus.

Schwieriger ist, mangels Vergleichsmöglichkeit, die deutsche Erstaufführung von Jelena Firssowas 2020 komponierten Klavierkonzert zu beurteilen. Das Werk, von gleich drei Orchestern beauftragt, ist 2022/23 an mehreren prominenten Orten zu hören. Sein weiteres Schicksal ist ungewiss, denn abgesehen von einer sehr wirksamen Kadenz bietet es Pianisten wenige Möglichkeiten, sich zu profilieren. Das Klavier ist ein Instrument unter vielen. Es geht im genau ausgehörten Gesamtklang nicht unter, tritt aber kaum je prominent hervor.

Schnellere Episoden

Das mag andere Pianisten als Yefim Bronfman, der das Werk schon bei der Uraufführung in Amsterdam spielte, abschrecken. Doch steht die Verweigerung von Solistenvirtuosität für den ästhetischen Anspruch dieses Klavierkonzerts. Es hat wie Schostakowitschs Sinfonie drei Sätze, wobei auch hier der Mittelsatz der kürzeste ist. Die umfangreicheren Rahmenteile sind als Andante angekündigt, doch gibt es in diesen Sätzen schnellere Episoden.

Firssowas Musik ist reich an Klangfarben und auch da motivisch konzentriert, wo impressionistische Wirkungen das verwischen. Die Dramaturgie ist so spannungsvoll wie wechselhaft – eine Nähe zu Schostakowitschs 4., die ebenfalls jene fast spieluhrenhaft tickenden Stellen kennt, die Firssowa zu lieben scheint. Jurowski hat Werke Fissowas schon mehrfach auf Konzertprogramme gesetzt, was sinnvoll ist, damit das Publikum eine Komponistin kennenlernt. Er hat sie oft vor übermächtigen Schostakowitsch-Sinfonien zu Gehör gebracht, was sie als wenig eigenständig erscheinen lässt. Vielleicht hört man einmal etwas von ihr in einem anderen Zusammenhang.