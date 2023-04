Armutsfalle Studi-WG

imago images/brennweiteffm Verschuldung oder Feldbett: Studienanfänger in einer Turnhalle auf dem Campus der Fachhochschule Frankfurt am Main

In diesen Tagen starten wieder einmal viele Studierende ohne feste Bleibe ins Sommersemester, wobei sich die Lage mit jedem Jahr verschlimmert. Beispiel München, das teuerste Pflaster in Deutschland: 15.000 junge Menschen stehen auf den Wartelisten des örtlichen Studierendenwerks, das in Stadt und Umgebung drei Wohnanlagen mit insgesamt 11.000 Plätzen betreibt. Je nach Standort müssen sich Bewerber zwischen einem und fünf Semestern gedulden, um zum Zug zu kommen. In der Zwischenzeit landet manch einer in der Armutsfalle. Für eine Unterkunft in einer Wohngemeinschaft rufen die Eigentümer im Schnitt 720 Euro auf, 20 Euro mehr als vor einem halben Jahr, wie eine aktuelle Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts (MMI) ergeben hat.

Allerdings könnte schon bald Berlin zur Abzockermetropole Nummer eins aufsteigen. Nirgendwo sonst schießen die Preise so rasant nach oben wie in der Bundeshauptstadt. Ein WG-Zimmer kostet inzwischen im Mittel 640 Euro, nach 550 Euro im Herbst und unter 500 Euro zum Jahresende 2021. Das ist ein Aufschlag von 30 Prozent innerhalb von nur 16 Monaten. »Auf dem freien Markt werden Wohngemeinschaften mittlerweile auch stärker von jüngeren Berufstätigen und älteren Mietern der Generation 60 plus nachgefragt«, erläuterte Ende März Annegret Mülbaier, Sprecherin des Portals WG-gesucht.de, das an der MMI-Analyse mitgewirkt hat. »So steigt der Druck für Studierende immer weiter.« Frage: Hatte sich der abgewählte Berliner Senat nicht als großer Mietpreisbremser inszeniert? Das war wohl nichts.

Nach neuesten Angaben des Berliner Studierendenwerks haben sich zum 1. April mehr als 1.700 Studentinnen und Studenten auf einen der insgesamt rund 9.000 Wohnheimplätze beworben. Die Warteliste umfasse 4.600 Kandidaten, die Wartezeit betrage mindestens eineinhalb Jahre. Auch die Wohnanlagen der Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee mit ihren knapp 1.190 Zimmern seien komplett belegt. »Die Leute sind wirklich unglaublich verzweifelt«, sagte Öffentlichkeitsreferentin Leah Strauß vom Referent_innenrat (Refrat) der Humboldt-Universität gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). In ihrer Not müssten viele Betroffene vorübergehend in Hostels ausweichen oder, sofern sie auf dem freien Markt fündig würden, einen Mietpreis von bis zu 80 Prozent ihres monatlichen Einkommens in Kauf nehmen.

In besagtem dpa-Bericht kommt Bachelorstudent Hannes Ruland zu Wort. Er wohnt seit zweieinhalb Jahren an der Spree, hatte in der Zeit bereits drei Wohnungen und ist gerade wieder auf dem Sprung. Im Juli läuft sein Untermietvertrag in Berlin-Mitte aus. »Es ist ein ziemlicher Stress«, bemerkte der 24jährige, der Sozialwissenschaften studiert. Die Suche sei besonders schwierig, weil viele Vermieter keine Hochschüler akzeptierten. Laut Strauß vom HU-Refrat gerieten gerade junge Frauen nicht selten in prekäre Situationen, weil sie wegen fehlender Alternativen »mit extrem unangenehmen älteren Männern zusammenleben müssen«. Am schwersten hätten es ausländische Studierende, deren Not von Vermietern durch überteuerte Angebote ausgenutzt werde.

Vor drei Wochen hatte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) mit viel Tamtam das Bundesprogramm »Junges Wohnen« in Höhe von 500 Millionen Euro aufgelegt, das der Errichtung und Modernisierung von Wohnheimen für Studierende und Auszubildende dienen soll. Das kommt reichlich spät und erscheint ziemlich unterambitioniert angesichts der in mindestens zwei Jahrzehnten aufgetürmten Versäumnisse seitens der Bundesländer. Das Deutsche Studierendenwerk (DSW) fordert seit einer gefühlten Ewigkeit substantielle Mehrinvestitionen in die soziale Infrastruktur der Hochschulen und den Neubau von mindestens 25.000 neuen Wohneinheiten. Alles in allem bedürfe es dafür laut DSW öffentlicher Zuschüsse in Höhe von 2,6 Milliarden Euro.

»Dringenden Handlungsbedarf« sieht man auch beim studentischen Dachverband FZS. Vor allem brauche es eine rasche Draufgabe bei der Bundesausbildungsförderung (BAföG). »Wenn das BAföG 360 Euro als Wohnkostenpauschale vorsieht, Studierende aber im Bundesschnitt schon 458 Euro monatlich fürs Wohnen zahlen, ist das ein großes Problem«, betonte Vorstandsmitglied Carlotta Eklöh am Dienstag gegenüber junge Welt. »Wohnen ist für viele mittlerweile eine existentielle Frage.«