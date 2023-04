Eine Regel, viele Ausnahmen

Sina Schuldt/dpa

Der Berg kreißte etwas länger als geplant, am Dienstag zitierten dpa und Süddeutsche Zeitung nun aber aus dem überfälligen Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums zur elektronischen Erfassung der Arbeitszeit. Sie soll zur gesetzlichen Pflicht werden, wobei die Schlupflöcher nach dem, was man so hört, die Größe von Scheunentoren haben werden.

Unternehmen sollten grundsätzlich »Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer« aufzeichnen, wurde in den Berichten zitiert. Allerdings sollten das auch die Beschäftigten selbst erledigen dürfen. Außerdem könnten Tarifpartner weitgehende Ausnahmen vereinbaren. Ermöglicht werden soll etwa die händische Aufzeichnung in Papierform, sogar nachträglich. Selbst der komplette Verzicht auf jedwede Erfassung sei denkbar. Und auch die sogenannte Vertrauensarbeitszeit soll weiterhin möglich sein. Sonderregelungen soll es dabei vor allem für Kleinbetriebe geben.

Der Gesetzentwurf kam keineswegs auf Initiative des SPD-Arbeitsministers Hubertus Heil (SPD) zustande. Vielmehr setzte das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Herbst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019 um, und fällte ein »Stechuhr-Urteil«, nach dem auch deutsche Unternehmen zur Erfassung der »geleisteten täglichen Arbeitszeit« ein »objektives, verlässliches und zugängliches System« einrichten müssten.

»Es geht darum, Arbeitnehmer zu schützen – vor anderen und auch vor sich selbst«, erklärte BAG-Präsidentin Inken Gallner bei der Jahrespressekonferenz ihrer Institution im Februar. Sicherzustellen sei etwa, dass Beschäftigte nicht mehr als 48 Stunden in der Woche arbeiteten oder zwischen zwei Schichten mindestens elf Stunden Pause machten. Das möge »teils altertümlich anmuten«, sei für die Gesundheit der Arbeiter aber wichtig, so Gallner damals.

Mit dem Entwurf, der nun vorliegt, hätte die BGA-Präsidentin bereits im März gerechnet. Wenn Beschäftigte ihre Stunden selbst notierten, sagte sie noch, müsse das wohl »zumindest stichprobenartig kontrolliert werden«. Ob Heils Entwurf nun wenigstens solche Stichproben vorschreibt, war am Dienstag zunächst nicht zu erfahren. Gesetzt den Fall, stünde die praktische Umsetzung noch mal auf einem anderen Blatt.