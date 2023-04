»Kritik an DITIB gehört zum Kampf gegen rechts«

wwwuppertal/www.flickr.com/photos/wwwuppertal/32043914902/creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Will nicht weichen müssen: Das Autonome Zentrum in Wuppertal (28.12.2016)

Für den Ausbau der ­DITIB-Moschee an der Gathe in Wuppertal soll das Autonome Zentrum, AZ, abgerissen werden. Wer hat das entschieden und wie soll dieser Ausbau konkret aussehen?

Dies hat der Wuppertaler Stadtrat am 6. März gegen die Empfehlung der Bezirksvertretung Elberfeld mit einer großen Mehrheit aus CDU, Grünen, FDP und SPD entschieden. Trotz vieler Unklarheiten beim Bauprojekt und Bedenken aus der Bevölkerung wegen der DITIB als Trägerverein sind die Mitglieder des Stadtrats nach vorne geprescht und haben sich über den Willen großer Teile des Quartiers und der Nachbarschaft hinweggesetzt.

Die DITIB möchte auf dem Areal neben der Moschee Gewerbe und Studentenwohnungen ansiedeln sowie Altenheime und Kinderbetreuung zur Verfügung stellen. Dafür sucht der Verein allerdings noch Investoren, die sich in das Projekt einkaufen und den Bau bezahlen. Eines der Ziele der DITIB ist die Gentrifizierung des Viertels, also die Steigerung der Mieten und Vertreibung der aktuellen Bevölkerung. Der Vorsitzende der DITIB Wuppertal sagte im Interview mit der Westdeutschen Zeitung: »Die Hoffnung ist natürlich, dass das Preisniveau der Mieten auf die Nachbarhäuser überspringt, dass Eigentümer investieren, dass dieser positive Effekt sich fortsetzt, Haus für Haus.«

Sie leisten in Ihren Stellungnahmen eine generelle Kritik an DITIB-Einrichtungen. Können Sie diese zusammenfassen?

Die Kritik an der DITIB ist für uns Teil des Kampfes gegen rechte Strukturen. Wir solidarisieren uns mit linken Kräften aus der Türkei, Kurdinnen und Kurden, Alevitinnen und Aleviten, Armenierinnen und Armeniern. Denn diese sind es, welche vom Erdoganschen Regime bespitzelt werden und Konsequenzen befürchten müssen.

Wie verhindern Sie, mit der Kritik am Moscheeausbau ungewollt eine islamfeindliche Stimmung in der Bevölkerung zu unterstützen? Wie ist die Stimmung im Wohnquartier?

Wir erfahren eine breite Solidarität, sowohl in der linken Szene, als auch von vielen linken Organisationen aus Wuppertal. Für viele ist klar, dass es einen Ort wie das AZ braucht und dass wir nicht aus dem Viertel verdrängt werden dürfen. Wenn Faschisten sich einmischen sollten, werden wir sie selbstverständlich in ihre Löcher zurückprügeln und uns ihrer antimuslimischen Hetze und Menschenfeindlichkeit entgegenstellen.

Die Kritik an der ­DITIB ist, dass sie dem türkischen Staat untersteht und nationalistisches Gedankengut verbreitet. Erst im Januar lud die DITIB den Historiker Mehmet Isik ein, welcher in seinen Büchern den Völkermord an den Armeniern stark relativiert und ihnen die Schuld dafür gibt. Die von ihm geschriebenen Bücher verherrlichen Nationalismus, Antisemitismus und glorifizieren Kriegsverbrechen.

Wie wehren Sie sich gegen diese Ausbau- und Abrisspläne?

Wir werden auf allen Ebenen kämpfen, sicherlich werden die Stadt und die DITIB uns das AZ nicht leichtfüßig unterm Hintern wegreißen. Es gibt beispielsweise ein Bürgerbegehren, aber auch darüber hinaus sind einige Aktionen geplant.

Sie schreiben, mit Ihrer Kampagne die demokratischen Kräfte in der Türkei und Kurdistan

unterstützen zu wollen, welche Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Getreuen bei der Wahl am 14. Mai 2023 aus ihren Palästen fegen wollen. Wie gelingt das bisher?

Wir arbeiten zusammen mit kurdischen progressiven Kräften und machen Veranstaltungen im und ums AZ zu den türkischen Angriffen auf Kurdistan und demnächst eine Gedenkveranstaltung zum Genozid an den Armeniern. Wenn in Wuppertal – ob in der DITIB-Moschee oder anderswo – demnächst Wahlkampf für die AKP (türkische Regierungspartei, jW), für die Grauen Wölfe beziehungsweise für Erdogan gemacht wird, werden wir selbstverständlich intervenieren.

Viele Menschen, die Unterstützung erfahren, müssen um ihre Gesundheit oder die ihrer Verwandten fürchten, wenn sie sich gegen die AKP äußern. Es gibt auch viele Leute, die sich zurückhalten, weil sie Angst haben, nicht mehr in die Türkei reisen zu dürfen. Das betrifft auch Menschen mit Pässen aus Drittstaaten, die durch Reisen in die Türkei die einzige Möglichkeit haben, beispielsweise Verwandte aus Syrien zu treffen.