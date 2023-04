Nachschlag: Frisch paniert

IMAGO/CHROMORANGE Schinken in Öl – ein richtiges Schnitzel wird in knietiefem Fett gebraten

Das, worin der gemeine Deutsche landläufig sein Stück agrarindustrieerzeugtes Schweinsleder oder in der Gourmetvariante das schlüpfzart Geerntete von der Jungkuh einschlägt, wird landläufig Panade genannt. Die Mischung aus Mehl, einem Vollei aus großbetrieblicher Hennenengführung und dem, was der Backstubenlehrling im Verkaufsraum nach Ladenschluss zusammengekehrt hat, ist raststättenerprobt und findet im Ernstfall auch ohne Inhalt seinen Weg auf den Teller miles-&-more-müder Brummifahrer. Dass hier semantisch ein Irrtum vorliegt, konnte, wer wollte, gestern kundig erläutert bei der Kochschau von Martina und Moritz erfahren. Eine Sendung, deren Reiz neben den flotten Rezepten vor allem in dem putzigen Matroninnenverhalten der Köchin gegenüber ihrem Sous Chef liegt. Es gibt wohl wenige Sendungen, wo Männer so wenig zu sagen haben – und das ist auch mal gut so. Satire aus, Aufklärung an: Panade ist also ein Füllteig aus Brot, Panierung das, was um das Schnitzel kommt. (mis)