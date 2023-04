Zur kommenden Katastrophe

Thilo Beu Von der Krise zur Katastrophe: Ein gefährlicher Angriff auf die etablierte Gesellschaft

Von einem »außerordentlichen Abend« sollte Generalintendant Bernhard Helmich auf der Premierenfeier am 15. April sprechen, zumal von einem »sehr politischen«. Und Schauspieldirektor Jens Groß betonte die »Disziplin, Energie und Poesie«, mit der zehn jugendliche Akteure, darunter acht Laiendarsteller, die Produktion »Floß der Medusa« unter Regie von Max Immendorf auf die Bonner Werkstattbühne brachten.

Rückblick eins: Hamburg 1968, bei der Uraufführung von Hans Werner Henzes Oratorium »Floß der Medusa« kommt es zum Tumult, der die Aufführung verhindert. Stein des Anstoßes: Rote Fahnen und ein Che-Guevara-Porträt auf der Bühne. Zum anderen protestieren Studenten gegen ein »Publikum in Smoking und Nerz«. Eine Hundertschaft Polizei rückt an, der Librettist Ernst Schnabel wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Als Folie diente das Unglück von 1816, bei dem die französische Fregatte »Méduse« vor der westafrikanischen Küste kenterte und die Überlebenden sich auf ein Floß retteten. Den antikolonialen Impetus griffen der Schauspieler Rolf Becker und das Jazz-Ensemble von Hannes Zerbe auf, als sie im Juni 2019 auf der Künstlerkonferenz der Zeitschrift Melodie & Rhythmus an das Henze/Schnabel-Oratorium erinnerten.

Rückblick zwei: Georg Kaisers im Schweizer Exil entstandenes Schauspiel »Das Floß der Medusa« wird im Februar 1945 in Basel wenige Monate vor dem Tod des Autors uraufgeführt. Auch hier spielt der Schiffbruch von 1816 mit hinein, doch der konkrete Bezug ist der September 1940: Ein Dampfer wird torpediert, der Kinder aus dem bombardierten England nach Kanada bringen sollte, nur wenige überleben.

Die Bonner Produktion orientiert sich an Georg Kaisers Stück. Die Parallelen zwischen damals und heute? Es sei »vor allem der gesellschaftliche Rechtsruck«, so Immendorf in einem Theatergespräch vor der Aufführung. Es sei beängstigend, dass Fragen wie »Krieg, Aufrüstung oder die Wiedereinführung der Wehrpflicht immer weniger Widerstand hervorrufen«. Teil des Problems sei »die ungleiche Verteilung der Ressourcen auf unserem Planeten und die ansteigende Konzentration von Reichtum innerhalb einer winzigen Bevölkerungsgruppe«. Fragen von Solidarität und Eigensinn im Überlebenskampf stellen sich auf der heutigen »Medusa« angesichts der überlagernden Klimakatastrophe um so drängender. Dass Immendorf Text und Figurenkonstellation gemeinsam mit den Akteuren entwickelt, erweist sich als Stärke des Stücks.

»Was für eine Welt / die jeden Tag ein Stück zerfällt / wenn da kein Platz für morgen ist«, erhallen zu Anfang leitmotivische Zeilen, gesungen von dem Bonner Ensemblemitglied Linda Belinda Podszus, die in der Rolle der Ann beeindruckt. Die Musik habe »Linda perfekt angenommen und weiterentwickelt«, so Kutlu Yur­tseven (musikalische Regie) nach der fast tadellosen Hauptprobe. Der Kölner Rapper von Microphone Mafia steuerte auch drei Songs bei, die zum Teil auch von den Laiendarstellern eindringlich gerappt werden. Dazu bieten große flexible Holzbauteile, mit denen das Floß fortlaufend umgebaut wird, ein geeignetes Podest (Bühnenbild: Valentin Baumeister). Die Akteure sind ständig in Bewegung: Mal kauernd vor Angst, mal rudernd, mal in einfühlsamen Dialogen am Bühnenrand. Dann wieder windet sich Allan (grandios: Paul Michael Stiehler) in Panikattacken, gefolgt von einem schützenden Zusammenhalt aller, der nicht selbstverständlich ist. Zu wenige Schwimmwesten für alle, knapper Proviant – die Probleme rühren an den Kern von Humanität.

Im Spannungsfeld aus Angst und Hoffnung gibt es einerseits Verweise auf einen Riesenkraken, auf das Sternbild des Schwans, in dem sich das schwarze Loch Cygnus X-1 befindet, oder ökologische Zustandsbeschreibungen (»Meere voller Müll«) und andererseits die Phantasie, das Streben nach einer Welt jenseits von Rassismus oder der »Kampf ums Schöne, bevor’s zu spät ist«. Wozu auch die Musik gehört, bei sich das Erbe von Ton Steine Scherben heraushören lässt. Zeilen wie »Wenn wir suchen, finden wir das neue Land« mochten Pate gestanden haben.

»In den letzten Jahren« sei es immer schwieriger geworden, so Immendorf, selbst erst Jahrgang 1993, »sich eine Zukunft vorzustellen, die nicht in der Katastrophe endet«. Um so mehr habe es ihn überrascht, »wie emphatisch die Jugendlichen« sich zeigten. Wieder draußen, wartete eine nasskalte Nacht auf einen. Doch es ließ sich aushalten, jenes Lied summend, das auf den »langen Weg« weist, »der vor uns liegt«.