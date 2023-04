Zeitmaschine im Glitzersakko

David Häuser Jung geblieben: The Robocop Kraus

Vom Regen in die nuller Jahre – für den vergangenen Freitag abend im Berliner Festsaal Kreuzberg trifft es dieser Halbsatz wohl am besten. Denn vieles erinnerte an das vorvorherige Jahrzehnt: Kleidung, Gespräche, Alter des Publikums, die Musik zwischen den Auftritten – man reiste zurück in die Indie-Epoche. Anlass bot das Comeback einer der meist unterschätzten Musikgruppen Deutschlands: The Robocop Kraus aus Hersbruck bei Nürnberg sind wiederauferstanden, mit neuer Platte und in Glitzersakkos. Die Jünger, noch im Ostertaumel, ließen nicht auf sich warten und pilgerten zu gut 400 in den Saal. Aufgewärmt wurden sie von den psychedelisch-jazzigen Klängen der Berliner Band Perilymph.

Für Robocop Kraus, 1998 als Nebenprojekt gegründet, ab 2009 schleichend aufgelöst, war der Auftritt nicht nur wegen der Rückkehr in den Festsaal was Besonderes – am Freitag wurde auch die neue Platte »Smile« veröffentlicht. Deren Atmosphäre beschreibt vielleicht am besten der zweite Song »Innocent Fun«, wo die Musiker allerlei Entdeckungen während der Adoleszenz preisen. Auch wenn die Musiker nicht jünger geworden sind, ihrem Sound sind sie treu geblieben: knackig, reif, zeitlos. Das spürten auch die Zuschauer, die mit dem Mix aus altem Material und neuen Liedern ins goldene Zeitalter deutschen Independent-Rocks zurückreisten. »Giant of Love«, eine Liebeserklärung an eine zweifache Mutter und ihre Kindheit unter Bhagwan-Hippies (»You’re a walking revolution«), wurde genauso gefeiert wie »Cradle of Filth«. Der Titel beschreibt eine Anekdote aus Russland, bei der man die gleichnamige Extreme-Metal-Band im Zug in voller Montur (Leder, Corpse Paint etc.) antrifft – und kurz darauf von Neonazidreckskerlen überfallen wird. Tatsächlich waren im Publikum zwei Moskauer Jungs, die damals im Abteil den Musikern zu Hilfe kamen.

Alte Hits wie »Nihil Disco«, die Mathias-Rust-Hymne »You Don’t Have to Shout« oder »Mario Lanza« ließen die Menge schwelgen, als Zugabe gab es selbstverständlich den Hüttenabrisshit »Fake Boys«. Sänger Thomas Lang war der Punkshowmaster des Abends, mischte sich während des Konzerts immer wieder ins Publikum. Johannes Uschalt und Hans-Christian Fuss tauschten munter die Instrumente (Gitarre, Percussion, Schlagzeug, Trompete). Hinter seiner Orgel-Synthesizer-Burg werkelte konzentriert Markus Steckert. Matthias Wendl (Gitarre) und Tobias Helmlinger (Bass) verdichteten die Songs ansprechend melodisch.

Wie besonders der Abend war, zeigte sich nach der ersten Zugabe: Nicht bereit, die Zeitreise zu beenden, trommelte das Publikum The Robocop Kraus für eine weitere rauf auf die Bühne. Danach war man wieder im Hier und Jetzt.