Aufbau des Autoritarismus

Wahlkampf mit Wojtyla: Gigantische Statue des früheren Papstes in Czestochowa, Polen (14.3.2023)

Laut der früheren polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo geht es bei den Parlamentswahlen im Herbst um alles: Nur eine dritte Amtszeit für die »Vereinigte Rechte« ermögliche es, die »seit 2015 eingeleiteten Veränderungen unumkehrbar zu machen«. Das ist von seiten der 2019 ins EU-Parlament gewechselten Politikerin, der Ambitionen darauf nachgesagt werden, in die polnische Politik zurückzukehren, eine offenherzige Aussage. Auch wenn sie dem demokratietheoretischen Argument widerspricht, Wahlen sollten genau die Möglichkeit schaffen, »eingetretene Veränderungen« rückgängig zu machen.

Auf jeden Fall arbeitet die »Vereinigte Rechte« daran, dieses Ziel zu erreichen. Unter anderem mit einer im Januar verabschiedeten und im Frühjahr durch die Unterschrift von Staatschef Andrzej Duda in Kraft gesetzten Änderung des Wahlgesetzes. Deren auffälligste Änderung besteht darin, die Mindestgröße für einen Wahlbezirk auf 200 Wahlberechtigte zu reduzieren. Dadurch wird sich die Zahl der Wahllokale um ein Viertel von bisher 27.000 auf 33.000 erhöhen: In jedem »Kirchdorf« solle eines entstehen, hat PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski erklärt.

Offiziell erklärt die Regierungspartei, die Änderungen sollten die Wahlen niedrigschwelliger machen und die Beteiligung – sie liegt in Polen mit der Ausnahme der »Wendewahl« von 1989 immer um die 50 Prozent – erhöhen. Faktisch geht es ihr wohl eher darum, die Beteiligung einer Wählergruppe zu steigern, die die PiS als ihre besondere Klientel einschätzt: Bewohner kleinerer Ortschaften mit – impliziert – enger Bindung an die katholische Kirche. Dazu trägt auch bei, dass der wahrscheinliche Wahltermin am 15. Oktober in Polen als kleiner kirchlicher Feiertag zum Gedenken an die Papstwahl von Karol Wojtyla 1978 begangen wird, wo der Priester Gelegenheit hat, ein gutes Wort für die Regierenden einzulegen. Das ist in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen.

Dass es nicht darum ging, generell die Beteiligung zu erhöhen, zeigt die Ablehnung zweier Änderungsanträge der Opposition. Die Möglichkeit zur Briefwahl wurde gestrichen, weil sie angeblich Probleme mit der Wahrung des Wahlgeheimnisses mache, und für die Auslandspolen wurde die Möglichkeit, in einem Konsulat ihres Landes abzustimmen, durch strengere bürokratische Meldepflichten erschwert. Gleichzeitig fiel die Möglichkeit weg, sich durch einen Reisepass als wahlberechtigt zu legitimieren. Das geht zum Beispiel gegen die Polen in Großbritannien, die seit dem Brexit einen Reisepass brauchen, um sich gegenüber den dortigen Behörden auszuweisen, während ihnen der jetzt für die Wahl verlangte polnische Personalausweis auf der Insel nichts nutzt. Der Hintergrund ist, dass die Auslandspolen überwiegend für die Opposition gestimmt haben.

Mit dem Wahlgeheimnis sieht es die PiS an anderer Stelle ebenfalls nicht so eng. So können die »Vertrauenspersonen« der Parteien am Wahltag von der Öffnung der Urnen bis zum Schluss der Abstimmung abfilmen, wen und was sie wollen. Andererseits müssen diese Aufnahmen beim Ende der Auszählung abgegeben und an die nächsthöhere Wahlkommission übermittelt werden. Und die hat sie »bis spätestens zum Tag nach dem Eingang« – also spätestens am Dienstag nach der Wahl – zu löschen. Hinweisen auf eventuelle Unregelmäßigkeiten kann also im nachhinein kaum noch nachgegangen werden, mindestens können solche Aufzeichnungen als rechtlich unverbindlich zurückgewiesen werden.

Dafür werden die Anforderungen an die Vorsitzenden der Wahlkommissionen gesenkt. Mussten es bisher ausgebildete Richter sein, soll jetzt eine »juristische Ausbildung sowie die Gewähr, die übertragene Aufgabe erfüllen zu können«, reichen. Damit trägt die PiS offenkundig dem Umstand Rechnung, dass ein Großteil der polnischen Richterschaft ihr nach wie vor skeptisch gegenübersteht und ebenjene »Gewähr« nicht zu bieten scheint. Und zum allerobersten Wahlaufseher wurde jetzt nachträglich Digitalisierungsminister Janusz Cieszynski ernannt – der Mann hatte sich in der Frühphase der Pandemie einen Namen gemacht, als er bei einer obskuren und bisher im Waffenhandel hervorgetretenen Firma aus Lublin zu weit überhöhten Preisen Beatmungsgeräte aus China bestellte, die sich zudem als nicht gebrauchsfähig erwiesen. Aber in der PiS gilt er seitdem als Macher. So einer, wie man ihn im Oktober womöglich brauchen wird.