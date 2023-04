Gedenkfeier

Matthias Bein/dpa

Am Montag wurde auf dem Gelände der Gedenkstätte Mittelbau-Dora bei Nordhausen an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 78 Jahren erinnert. Unter den Teilnehmern waren auch die Überlebenden Jerry Wartski, Albrecht Weinberg und Itzhak Dove. US-Soldaten hatten den rüstungswirtschaftlich bedeutsamen Lagerkomplex »Mittelbau« mit dem Hauptlager »Dora« am 11. April 1945 erreicht und die überlebenden Gefangenen befreit. Diese hatten in einer Stollenanlage unter unmenschlichen Bedingungen »V2«-Raketen montieren müssen. Etwa 20.000 Menschen verloren ihr Leben. (jW)