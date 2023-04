Soziale Naturkatastrophen

Joshua Maranhas »The power lines are down / We’re disconnected« – Samiam

Manche werden alt geboren. Was sie nicht davor schützt, auch wirklich alt zu werden. 1988 bereits formierten sich in Kalifornien Samiam. Eine Truppe stets mit Tränen in den Augenwinkeln. Anders aber als es der aus Seattle aufsteigende Zeitgeist nahelegte, wurde von ihnen Wehmut nicht mit rotzig-pubertärem und hypersuizidalem Grunge vermittelt, sondern Hüsker-Dü-like mit melodischem Hardcore.

Motivisch hat sich das nach der Dr.-Seuss-Figur benannte Quintett da eingerichtet, wo die Fluchtgedanken hausen: Das erste Album seit zwölf Jahren ist dementsprechend der blinden Passagierin gewidmet, »Stowaway«. »Keep an eye out for the stowaway / She can’t afford it, but she’s dreaming about another place«, heißt es im Titeltrack. Die Feinmechaniker James Brogan und Sergie Loobkoff lassen ihre Gitarren derweil »Sehnsucht« sagen, glaubhafter nur noch im Song »Natural Disasters«. Dazu singt Jason Bebout zaghaft, scheinbar gefasst auf kenternder Welt: »The power lines are down / We’re disconnected / City has become an inland sea / These natural disasters / Have left you stranded here with me.« Dazu ein pochendes Herz: Colin Brooks beackert die Toms – der Wunsch, sich in Marsch zu setzen, ist auch im Falle von Naturkatastrophen, wie sie die Gesellschaft gebiert, immer anwesend.

Samiam, Wegweiser des Emopunk, vermitteln Kraftlosigkeit ohne Kraftlosigkeit. Nicht mehr können, nicht mehr wollen – sie können und wollen das vermitteln. »The morning comes / TV is still on«, heißt es eingangs von »Crystallized«. Und, auch noch in der ersten Strophe: »And now tonight you come to hear / These splintered stories of all the years of bad choices.« Das Verwurzeltsein als Naturkatastrophe, festgewachsen an falscher Stelle, in Bernstein festgehalten, wie ein geborstener Kristall, starr und unansehnlich.

Keine Genese: Unzufrieden mit der Plazierung und dem Lauf der Dinge sind Samiam nicht geworden, sondern grundsätzlich. Die Fundamentalopposition zum Leben, die andere lähmt, treibt die fünf Emos an und das über alle ökonomischen Maße hinaus. Als sie 2000 über Hopeless Records mit »Astray« ihr Hauptwerk veröffentlichten, dachten sie sich, es sei legitim, drei der besten Melodic-Punk-Songs aller Zeiten direkt hintereinander weg auf die Platte zu pressen: »Calloused«, »Mexico« und »Dull« greifen auch inhaltlich ineinander, gehen von nagender Resignation (»Do you need to feel ashamed of the things you will only do again?«, »Calloused«), zur »Ich war noch niemals in New York«-Wegrenn-Romantik (»You wanted to see just how good it feels to leave / Nevermind the mess you left behind«, »Mexico«) und zurück zur fast vollständigen Aufgabe ob des abschließenden Aufgebens anderer (»I’ve had a lot of time to think / And I’m so tired of thinking / I know why he put that bullet in his skull / ’cause life can be so dull«, »Dull«).

Aber in der Starre sirrt es: Samiam vermitteln Restwiderstand statt falscher Zufriedenheit, Konnex statt Abbruch aller Beziehungen. Was bei Udo Jürgens als egoistisch-eskapistische Selbstermächtigungsphantasie eines eitlen Kerls nervig in die Hose geht, geschieht bei Samiam selbst inmitten einer untergehenden Umwelt in Stadt und Land nicht ohne Rückkopplung, nie ohne Verständnis füreinander, zeitlos altersweise: »A chance to breath / A little time of your own / It don’t really matter were you go / I’ll buy you some magazines / You can call me from the roadside phone / Let me know when you’re coming home.«

»Stowaway« nun reicht an »Astray« nicht ran, aber wie auch, wenn nichts das kann?