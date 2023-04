Hauke-Christian Dittrich/dpa Eine gute Frage: Warum werden Schildkröten so alt?

Das Internet ist von bösartigen Wucherungen wie Fake News und Propaganda befallen, und die Wissenschaft konnte noch kein Heilmittel dagegen erfinden. Die gute Nachricht: Nicht immer schauen oder hören sich die Leute den Müll an, und so verschwindet vieles davon in entfernte Umlaufbahnen, ohne größeren Schaden anzurichten. Wie der Netzauswurf der Bundesregierung. Die für ein Heidengeld fabrizierten Podcasts der Ministerien erreichen, schadenfreut sich der Spiegel in der Ausgabe 15/2023, »oft erstaunlich wenig Hörer«. Das Heil-Ministerium für Arbeit und Soziales hat 223.800 Euro für elf Hörstücke ausgegeben, in die letzte Folge haben nur noch 1.326 Bürger reingeklickt. Die 13 Podcasts der Bauministerin (Sender Geywitz?) waren mit 15.000 Euro nur auf den ersten Blick billiger, jeder Hörerkontakt kostete bei extrablamablen 160 Downloads knapp 94 Mäuse. Bedenkliche Ausnahme: Die zwei Serien des Kriegsministeriums erreichen pro Ausgabe je 70.000 Menschen. Pistorius ist ein echter Volkserreicher.

Diese Woche im Empfänger: Die Flucht aus Nazideutschland ist der Ausgangspunkt des Hörspiels »Sie müssen jetzt gehen, Frau Mühsam« von Irina Liebmann über Erich Mühsams Witwe Kreszentia (Rundfunk der DDR 1982, Di., 20.10 Uhr, DLF). Mitten im Kalten Krieg gelang dem US-Soldaten Steven Wechsler die Flucht in die DDR, wo der Kommunist unter neuem Namen bis heute Vaterländer und Kapital verrät. Zu seinem 95. Geburtstag wurde er in der Sendung »Schlomo trifft Victor Grossman« ausführlich befragt (Di., 21.30 Uhr, Coloradio Dresden). Die Barbarei, die Jürgen Kuczynski dem großen neuen Deutschland vorhergesagt hat, lässt sich auch an der Obdachlosigkeit ganzer Familien festmachen. Im Feature »Draußen« bebildert Marie von Kuck das Elend in einer Berliner Notunterkunft (Deutschlandfunk/RBB/SWR 2019, Do., 22.03 Uhr, DLF Kultur). In seinem Kriegsverbrechergefängnis in Spandau fristete Hitlers Sklaventreiber Albert Speer seine Zeit bei Champagner und Kaviar, damit versorgt von seinem Exmitarbeiter Rudolf Wolters, der im Hörspiel »Der Speermann« mit der Stimme von Matthias Brandt Altnaziklartext spricht (SWR 2015, Fr., 19.05 Uhr, RBB Kultur).

Die »Lange Nacht« am Wochenende führt in die Gegenwartsliteratur des Leipziger Buchmesse-Gastlandes Österreich, Motto: »Meaoiswiamia«, meint »Mehr als wie wir« (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). Eine aus austrobraunem Dunkel hervorgebrochene Lichtgestalt österreichischer Kleinkunst war der vor einem Jahr verstorbene Sänger und Aktivist Willi Resetarits. Ö 1 sendet zur Erinnerung ein 34 Jahre altes Feature über das Phänomen »Ostbahn-Kurti und die Chefpartie« (ORF 1989, Sa., 9.05 Uhr) und eine Lesung, bei der Resetarits »Die Lyrik des Kurt Ostbahn« von Günter Brödl vorträgt und kommentiert (ORF 2017, Sa., 22.35 Uhr).

Neues Patricia-Highsmith-Hörspiel: In »Der süße Wahn (1/2)« geht es um einen bizarren Fall von Verbrechen aus Leidenschaft (NDR/SRF 2023, Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur). »Warum werden Schildkröten so alt?« soll am Sonntag morgen in »Kakadu« geklärt werden (So., 7.30 Uhr, DLF Kultur). Warum wird die Gesellschaft immer infantiler – oder täuscht der Eindruck? Markus Metz und Georg Seßlen bemühen sich in »Klartext reden« in der Reihe »Essay und Diskurs« um Aufklärung (So., 9.30 Uhr, DLF). Rituelle Kindereien, Schoten und Krawall im Bundestag erwarten uns schließlich in einem »Zeitfragen-Feature« über die heitere Seite der frei gewählten Bundeskabarettanstalt: »Bitte lächeln!« (Mo., 19.30 Uhr, DLF Kultur).