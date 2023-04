Fernsehabend. »Wenn die Ukraine mit diesem Wir-fusionieren-mit-Polen-Trick der EU und der NATO beitritt, ist die Katastrophe vorprogrammiert«, meint Udo. Darauf Roswitha: »Vorprogrammiert gibt es nicht. Entweder ist etwas programmiert oder nicht.« – »Ach? Als ich die Glotze hier kaufte, waren die meisten Sender vorprogrammiert, und ich konnte sie nachprogrammieren.« – »Du konntest sie umprogrammieren«, korrigiert ihn Rossi. »Wie auch immer. Dann ist die Katastrophe eben umprogrammiert … Wie werden die sich nennen? Polaine?« Grummelnd stellt Udo das TV-Gerät ab. »Endlich Frieden«, seufzt Doris, »zumindest hier, in unserer kleinen Komfortzone. Soll ich uns Meditationsmusik anmachen?«

Gemeinsames Musikhören ist in der Plauener Kommune nicht möglich. Zu divers sind die Vorlieben. Udo steht auf Heavy Metal, Roswitha auf House, ich auf Schlager und Doris auf Klänge, die die Seele mit rosa Soße umspülen und ihr ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Apropos Geborgenheit. Das Wort hat bei den Deutschen einen hohen Stellenwert: 2004 wurde es im Rahmen des vom deutschen Sprachrat initiierten internationalen Wettbewerbs »Das schönste deutsche Wort« zum zweitschönsten deutschen Wort gekürt. Auf Platz Nummer eins landete »Habseligkeiten«. Das Verb »lieben« schaffte es immerhin auf den dritten Platz, gefolgt von »Augenblick« und auf Platz fünf landete »Rhabarbermarmelade«. Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild: Nichts lieben die Deutschen mehr als ihre Habseligkeiten und Omas Rhabarbermarmelade, denn die geben ihnen in jedem Augenblick ein Gefühl der Geborgenheit. Na dann:

Rhabarbermarmelade

750 g Rhabarber waschen, die Enden abschneiden und die Stangen in ein- bis zwei Zentimeter dicke Stücke schneiden. Eine halbe Vanillestange der Länge nach halbieren und das Mark mit dem Messer herausschaben. Die Rhabarberstücke, 500 g Rohrzucker, den Saft einer viertel Zitrone, das Vanillemark und die ausgeschabte Vanilleschote in einen großen Topf geben und alles aufkochen lassen. Die Temperatur reduzieren, immer wieder umrühren und noch etwa zehn Minuten köcheln lassen. Wenn der Rhabarber weich ist, 5 g Agar-Agar nach Packungsanleitung einrühren, anschließend fünf Minuten köcheln lassen. Die Vanilleschote entnehmen und die Marmelade randvoll in vorher gründlich ausgekochte und abgetrocknete Gläser einfüllen. Die Gläser noch heiß verschließen, auf den Kopf stellen und auskühlen lassen.

Von den Lieblingswörtern der Jugend habe ich etwas aktuellere Daten. 2008 schaffte es das Wort »Gammelfleisch­party« auf den ersten Platz, »Ja« ist out, man sagt heute »safe«. 2022 wählten die 10- bis 20jährigen »smashen« (= daten plus Sex) als ihr Lieblingswort, gefolgt von »bodenlos« (im Sinne von sehr mies) und »Macher«. Chats aus diesen Wörtern klingen so rough wie dieser: »Stell dir vor, ich habe ihn gesmasht!« – »O. m. G!« (= Oh mein Gott!) – »Es war bodenlos, er war überhaupt kein Macher.« – »Witzig, die Jugend«, findet Udo. »Und dennoch lobe ich mir unsere Gammelfleischpartys. Beim Sex im Alter ist Lieben nämlich vorprogrammiert, was, Dorchen?« – »Safe!«