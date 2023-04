Fernziel Sozialismus nicht vergessen

KPÖ – Graz Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (M.) am Internationalen Frauenkampftag 2023 (8.3.2023)

In seinem Büro füllen blaue Bände das Bücherregal: »Wir wollen die Menschen nicht auf den Kommunismus vertrösten, sondern ganz konkret für die Anliegen der Menschen dasein«, sagt Hanno Wisiak, Mitglied der KPÖ-Stadtregierung im österreichischen Graz. Viele Kommentatoren waren überrascht, als im September 2021 die KPÖ mit 28,84 Prozent als stärkste Kraft aus den Gemeinderatswahlen in Graz hervortrat. Eine Boulevardzeitung hyperventilierte: »Kommunisten sind rote Nazis.« Demoskopen bezeichneten den KPÖ-Erfolg als Protestwahl.

Wisiak gibt zu, dass es einen gewissen Anteil an Protestwählern gibt. Grazer, die bei den Kommunalwahlen KPÖ wählen, scheuten auf Bundesebene nicht vor einem Kreuz für die FPÖ zurück. Trotzdem will der Büroleiter des KPÖ-Gemeinderatsklubs den Erfolg seiner Partei nicht auf Protest reduzieren. Die 28,84 Prozent seien Ergebnis »jahrzehntelanger Aufbauarbeit«. Schon 2003 holte die KPÖ 20,75 Prozent. Diesen Erfolg wiederholte sie bei den Wahlen 2012 mit 19,86 Prozent und 2017 mit 20,34 Prozent. Christian Carli, Bezirksvorsteher in Lend, freut sich: »Die KPÖ hat eine stabile Stammwählerschaft aufgebaut.«

Das ist ihr gelungen, indem sie auf den Rückzug des Kommunismus damit reagierte, eine »nützliche Partei für das tägliche Leben« zu werden, wie Stadtrat Robert Krotzer erklärt. Der Mieternotruf, sagt Wisiak, helfe den Steirern, wenn sie sich gegen die »Willkür der Vermieter« wehren wollten: »Jedes Mitglied der Stadtregierung bietet die Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten.« Auch Oberbürgermeisterin Elke Kahr hält an drei Tagen die Woche Sprechstunden. Die kommunale Arbeit der KPÖ werde oft als »Caritas-Politik abgetan«, sagt Wisiak. »Das ist falsch. Über den Notruf merken wir, wo die kommunalen Probleme bestehen.« Diese könnten dann politisch angegangen werden. Eine Studentin erklärt: »Ganz einfach, die KPÖ ist so erfolgreich, weil jeder die Nummer von Elke Kahr hat. Ich hab’ sie auch mal angerufen.«

Ein anderer Grund für den Erfolg der KPÖ ist, dass ihre Mandatare ihr Einkommen auf 2.000 bis 2.300 Euro monatlich beschränken. »Bei uns verdient niemand mehr als eine Facharbeiterin«, sagt Lydia Bißmann, Bezirksrätin in Gries. Alles darüber zahlen die KPÖler in einen Hilfsfonds ein. Krotzer sieht darin mehr als eine symbolische Geste. Sein Genosse Wisiak erklärt, man merke als Politiker erst, »wie schwer es ist, trotz der Inflation seine Existenz zu sichern, wenn das eigene Einkommen ebenfalls durchschnittlich ist«. Er beruft sich auf eine lange Tradition: »Das geht zurück auf die Pariser Kommune und die Bolschewiki.« So flossen 2022 circa 291.000 Euro an arme Menschen. Mit dem Geld sei, wie Kahr am »Tag der offenen Konten«, dem 29. Dezember, mitteilte, 2.226 Personen oder Familien in der Steiermark geholfen worden. Unterstützt haben die Kommunisten sie mit Lebensmittelgutscheinen, Übernahme von Bestattungs- und Anwaltskosten sowie bei der Verhinderung von Zwangsräumungen.

Reparatur nötig

Die von der KPÖ angeführte Koalition mit Grünen und SPÖ verbringt viel Zeit damit, mit den Folgen der ÖVP-FPÖ-Politik umzugehen. In den 18 Jahren, in denen der ÖVPler Siegfried Nagl Oberbürgermeister war, stiegen die Schulden der Stadt Graz von 475 Millionen Euro im Jahr 2003 auf 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2021. Die ÖVP privatisierte weite Teile der öffentlichen Versorgung. Die »Holding Graz« entstand, eine privatwirtschaftlich funktionierende Tochtergesellschaft der Stadt Graz. Öffentlich schiebt die ÖVP den Schuldenberg der KPÖ in die Schuhe.

Die rechten Parteien legten die Zugangskriterien für den Bezug von Gemeindewohnungen so, dass man schon fünf Jahre in Graz sein musste, um für eine städtische Wohnung in Frage zu kommen. »Wir haben das zurückgenommen. Ein Jahr Wohnsitz ist genug«, sagt Wisiak. Dass die KPÖ diese diskriminierende FPÖ-Politik revidiert hat, werde von den Konservativen genutzt, um gegen sie zu mobilisieren, erklärt er.

Auch an anderen Stellen muss die Koalition reparieren. Bis 2017 konnten die Nachbarschafts- und Stadtteilzentren in Graz ihre Anträge dem Bezirksrat vorlegen, einem lokalen Gremium gewählter Stadtteilvertreter. »Dieser unterstützte dann die Zentren und förderte soziale Projekte mit den Geldern des Wohnungsressorts. Von 2017 bis 2021 konnten wir solche Projekte nicht mehr fördern«, beklagt der Bezirksvorsteher von Lend, Carli. Die ÖVP-FPÖ-Regierung beschloss, dass der Bezirksrat nur Empfehlungen abgeben darf und die Entscheidung beim Wohnungsamt liegt. Das aber wurde damals von Mario Eustacchio (FPÖ) verwaltet, der parallel dazu auch Vizebürgermeister der Stadt Graz war. Mit dieser Änderung zentralisierte die FPÖ die Vergabe von Fördermitteln von den mehrparteilich besetzten Bezirksräten weg in das eigene Ressort hinein. Eustacchio entschied allein über die Vergabe von Geldern. »Es ist vorgekommen, dass er Sachen verhindert hat«, so Carli. Diesen Demokratieabbau begründete die FPÖ mit besserer Haushaltswirtschaft. Die Bezirksräte würden zu großzügig mit den Geldern umgehen. »Für die Stadtteilzentren war das eine Erniedrigung. Sie mussten ihre Projekte im Wissen, dass der Bezirksrat keine Entscheidungsmacht mehr hat, bei diesem vorstellen«, empört er sich.

Eine der ersten Amtshandlungen von OB Kahr war die Abänderung dieser »schwarz-blauen« Regelung. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Eustacchio. 2021 kamen Berichte auf, nach denen die FPÖ unter seiner Führung kommunale Gelder an ihr nahestehende Vereine und Burschenschaften weitergeleitet haben soll. Allein Matthias Eder, Klubdirektor und ehemaliger Finanzreferent der Grazer FPÖ, veruntreute mindestens 500.000 Euro. Nur eine Partei, die glaubhaft die Interessen der Abgehängten vertrete, könne der FPÖ etwas entgegensetzen. Wisniak ist der Meinung, Grazer, die bei den Gemeinderatswahlen KPÖ, aber im Bund FPÖ wählten, würden ihr Kreuz anders setzen, wenn es auf Bundesebene eine »wählbare Partei« gebe. Aber: »Die Bundespartei hat politisch nicht den Einfluss.«

Zu dieser haben die Grazer kein gutes Verhältnis, sie sind nicht mehr im Vorstand der Bundespartei. Die Bundes-KPÖ habe nicht verstanden, dass man »eine Partei nur von unten aufbauen kann«, kritisiert Wisiak. Man muss auf der »kommunalen Ebene ansetzen und einen echten Unterschied machen«. Am ehesten könne er sich mit den Salzburgern identifizieren. Diese wollten das »Grazer Modell« ausprobieren. Am 23. April wird in Salzburg der Landtag gewählt. Ein Einzug in das Landesparlament ist wahrscheinlich.

KJÖ Steiermark In den sozialen Auseinandersetzungen immer vorne mit dabei: Die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ)

Druck auf Arbeiterviertel

Angesichts der »großen Wählerwanderungen zwischen FPÖ und KPÖ« bleibt Carli zuversichtlich: »Der Protest muss nicht immer nach rechts gehen, er kann auch nach links schwenken.« Der 45jährige wohnt selbst in dem Bezirk, den er als Kommunalpolitiker mitgestaltet. Lend ist nach Gries der ärmste Bezirk in Graz. Früher ein Arbeiterviertel, hat sich, seit Graz 2003 zur Kulturhauptstadt ernannt wurde, viel im Stadtteil geändert: »Wir haben das Kunsthaus und die Murinsel bekommen.« Ateliers und Künstler zogen ein, für viele Arbeiter sind Teile des Bezirks mittlerweile zu teuer. Welche Schichten wo wohnen, merkt man nicht zuletzt an den Preisen für Fast food. Während es in Lend, je näher man dem Kunsthaus kommt, unter fünf Euro nichts zu essen gibt, verkaufen migrantische Gastronomen im Stadtteil Gries ihren Döner für drei Euro.

Die Autoabgase haben die schnörkellosen Fassaden, die in Gries die Mehrheit bilden, grau gefärbt. Vierspurige Straßen schneiden durch den ärmsten der Grazer Bezirke. Hier hat die KPÖ ihr Volkshaus, das zentrale Gebäude der Grazer Kommunisten. 37,8 Prozent der Grieser Wähler stimmten für die KPÖ. Migrantische Restaurants und Läden prägen das Viertel. »In Gries leben mehr als 100 Nationen«, sagt Bißmann, Bezirksrätin im Stadtteil. Gries ist schlecht bis gar nicht an das Straßenbahnnetz angebunden. Aber es gibt viele Sozialwohnungen und Gemeindebauten, in denen die Mieten nicht so stark steigen wie in den privaten Wohnungen.

Der Grazer Mühlgang, ein Kanal, der heute zur Elektrizitätsgewinnung genutzt wird, fließt durch Gries. Er ist von Beton umgeben. Unmittelbar an seinem Ufer eine Tankstelle. Plastikmüll liegt um den Mühlgang, Mülleimer sucht man lange. An einer Kreuzung ragen dicke Rohre von einem Ufer zum anderen. Meter über den Gebäuden des Viertels steht an einer braunen Wand der 2014 stillgelegten Rösselmühle, einer großen Fabrik, ein Graffiti: »Scheiß Kapitalisten.«

»Keiner braucht die Mittelschicht«, sagt Bißmann unaufgeregt: »Das ist eine Schicht, die nur von Entsolidarisierung lebt.« Bißmann ist Kulturjournalistin, sie hat den Klub Postgarage mitaufgebaut. Die Mittelschicht verhindere solidarische Kämpfe, weil sie sich ins Private zurückziehe: »Familie, Hund, Trampolin«, zählt sie die Attribute des »Speckgürtels von konservativen Gemeinden« auf, die Graz umgeben. Sie vermutet, dass Anlegerwohnungen Gries auf Dauer verändern würden: »Wohnungsmangel, Leerstände, Überangebot an Scheißwohnungen.« Sie erklärt weiter, dass sie zwar keine Autos möge, sich aber darüber freue, dass der Griesplatz, der zentrale Umsteigeplatz im Viertel, noch nicht verkehrsberuhigt wurde: »Wenn die Autos verschwinden, ändern sich die Gepflogenheiten. Autos weg, Bäume rein, Gentrifizierung«, schlussfolgert sie. Sie verweist auf den Lendplatz, dessen Verkehrsberuhigung reichere Einkommensschichten ins Viertel gelockt habe. Die Stadtforschung bestätigt die These, dass »Urban Regeneration« ein Mittel zur Teuerung von Wohnvierteln ist.

Nicht nur in Gries und Lend haben es die arbeitenden Menschen schwer. Der Druck auf die Bevölkerung ist stark. Die KPÖ-geführte Stadtregierung konnte 2022 die Erhöhung der städtischen Gebühren für Müll, Kanal und Wasser aussetzen. Auch bei Gemeindewohnungen und stadteigenen Wohnungen wurden die Mieten nicht angehoben, während private Vermieter die Mieten um bis zu 15 Prozent erhöhten. Auch bei Wisiak wurde vergangenes Jahr die Miete um 15 Prozent erhöht, im April kommen 8,6 Prozent dazu. In den städtischen Wohnungen stieg die Miete vergangenes Jahr nicht, 2023 wird sie um 2,3 Prozent erhöht. »Wir haben eingeschränkte Möglichkeiten«, erklärt er, »trotzdem wollen wir uns nicht auf den Spardruck einlassen«. Am Personal der städtischen Kindergärten oder an den Leistungen im Gesundheitsamt solle nicht gespart werden: »Wo ein Wille, da ein Weg«, erklärt der Bezirksvorsteher.

Wege, die Sparpolitik von der öffentlichen Daseinsvorsorge abzukoppeln, finden die Kommunisten darin, an den Parteienförderungen zu sparen. Auf Dauer ist das aber zuwenig. Der Stadtrechnungshof und die konservativen Parteien üben Druck auf die KPÖ aus. In einem internen Dokument, das die ÖVP an die Öffentlichkeit weiterleitete, drohte der Rechnungshof mit der Einsetzung eines Regierungskommissars, wenn Graz die Schulden nicht begleichen könne. Auf die Frage, wie sie langfristig Kürzungen und Sparpolitik von der Arbeiterklasse abwenden wollen, können die Kommunisten keine konkrete Antwort liefern. Sie verweisen lediglich darauf, dass eine solche Politik viel schlimmere Folgen hätte, wenn die konservativen Parteien sie durchsetzten: Man wolle »Sand im Getriebe des Neoliberalismus sein«, sagt Wisiak. Das Getriebe läuft trotzdem weiter.

Näher an Realpolitik

Auch von links gibt es Kritik an der KPÖ. Ein Mitglied der Internationalen Sozialistischen Alternative (ISA) findet, die KPÖ solle sich mehr für kämpferische Streiks einsetzen. Christoph Pechtl, Mitglied der marxistischen Organisation Der Funke, differenziert die Kritik an der KPÖ: »Im Kampf gegen die Bürgerlichen würden wir die KPÖ immer verteidigen.« Er findet den Wahlerfolg gut: »Wie geil ist es, dass die KPÖ gewählt wurde!« Während die SPÖ komplett unter der Knute der Bürgerlichen stehe, habe die KPÖ seiner Meinung nach die »reale Möglichkeit, einen Kampf gegen die Bürgerlichen zu führen«. Dafür müsste sie aber »einen schroffen Klassenstandpunkt einnehmen und nicht versuchen, sich mit den Bürgerlichen zu arrangieren«. Statt sich »hinter der Kommunalpolitik« zu verstecken, könnte die KPÖ, so der Trotzkist, an die anderen Kommunen appellieren, mit der Schuldenpolitik zu brechen.

Für die Journalistin Laura Müller ist es irritierend, dass die KPÖ sich auch der ÖVP gegenüber kooperativ zeigt. Nach der Wahl hat die KPÖ »die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und KPÖ in den Jahren 2015–2017« gelobt und auf ihrer Homepage geschrieben, dass sie »in vielen Punkten, in denen es um die ganz konkrete Verbesserung der Lebensumstände der Menschen in Graz geht«, mit der ÖVP zusammenfinden könne. Schließlich: »Wir wollen keine Partei ausgrenzen, nichts und niemanden auseinanderdividieren.« Eine solche »Konsensorientierung« bringe die Partei, so Müllers Analyse, der Realpolitik um einiges näher als der Revolution. Zwar stehe die KPÖ in ihrer »politischen Praxis zuverlässig auf seiten der Lohnabhängigen«, aber dass die KPÖ »eine ›rot-rot-grüne‹ Koalition« geschlossen habe, zeige, dass sie nicht davor gefeit sei, ein »sozialdemokratisches Programm ohne sozialistische Ambitionen« zu reproduzieren.

»Wir sind nicht da, wo wir immer hinwollten, und bleiben immer auch unzufrieden mit dem, was wir gemacht haben«, reflektiert Krotzer. Wisiak gibt zu: »Es ist ein Spagat, etwas zu schaffen und kommunistisch zu bleiben«, und ergänzt, dass die KPÖ »Druck von der Straße« habe und das Fernziel Sozialismus nicht vergesse. Er betont: »Die KPÖ erschöpft sich nicht in der Gemeinderatsarbeit. Ganz wichtig ist die Kampagnenarbeit, Menschen zu mobilisieren für ihre eigenen Interessen.« Man dürfe sich »keine parlamentarischen Illusionen« machen: »Wir lernen im Vorwärtsgehen.«