Anno … 16. Woche

1848, 19. April: In Berlin wird unter der Leitung von Stephan Born das »Zentralkomitee für Arbeiter« gebildet. Die Organisation setzt sich ein für die Vereinigung der in jüngster Zeit entstandenen Arbeiter- und Gewerkvereine zu einer einheitlichen Organisation.

1913, 18. April: In der Debatte über die Wehrvorlage im deutschen Reichstag prangert der zum linken Flügel seiner Partei zählende SPD-Abgeordnete Karl Liebknecht die Machenschaften des internationalen Rüstungskapitals und besonders die Einflussnahme der deutschen Firma Krupp auf das Kriegsministerium an: »Das Vaterland ist in Gefahr! Es ist aber nicht in Gefahr vor dem äußeren Feinde, sondern vor jenen gefährlichen inneren Feinden, vor allem vor der internationalen Rüstungsindustrie.« Innerhalb der SPD-Fraktion gibt es eine Kontroverse, ob man der Vorlage unter der Prämisse zustimmen solle, dass ein vergrößertes Heer auch ein potentiell großes, sozialdemokratisch orientiertes »Volksheer« bedeuten würde. Der reformistische Flügel setzt schließlich durch, dass die Fraktion zwar nicht der Wehrvorlage, aber der Deckungsvorlage zu ihrer Finanzierung zustimmt. Der Reichstag nimmt das Aufrüstungsgesetz am 30. Juni in dritter Lesung ohne die Stimmen der SPD an. Es sieht eine Erweiterung des Heeres von 117.267 Soldaten auf 661.478 bis zum 31. Oktober 1915 vor.

1923, 17.–25. April: In Moskau findet der XII. Parteitag der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki) statt. Es ist der erste ohne Lenin, der infolge seines schlechten Gesundheitszustands fernbleiben muss. Der Parteitag debattiert die Auswirkungen der Neuen Ökonomischen Politik (NÖP) und das Verhältnis von Partei, Staat und Gesellschaft. Beschlossen wird die Fortführung der NÖP bei gleichzeitiger Bekämpfung ihrer Auswüchse, die rasche Entwicklung der Industrie mit Vorrang der Schwerindustrie, eine Vervollkommnung des Staatsapparats und die Trennung zwischen Partei- und Sowjetorganen.

1998, 20. April: In einem achtseitigen Schreiben an die Nachrichtenagentur Reuters erklärt die Rote Armee Fraktion (RAF) ihre Selbstauflösung. Darin heißt es: »Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte.«