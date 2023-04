Der Mut der Verzweifelten

IMAGO/Reinhard Schultz Kontrolle im Ghetto (Warschau, April 1943)

Das Warschauer Ghetto war das größte im von den Nazis besetzten Polen. Im November 1940 wurden auf lediglich etwas mehr als drei Quadratkilometern mehr als 380.000 Menschen zusammengepfercht. Anders als in anderen Ghettos im besetzten Polen konnte das Gelände nie komplett abgesperrt werden. Zahlreiche Keller und die Kanalisation ermöglichten es den dort eingesperrten Menschen, Lebensmittel und andere Waren hineinzuschmuggeln. Auf diesem Weg gelangten auch Informationen ins und aus dem Ghetto.

Am 19. Januar 1942 gelang einem Arbeitshäftling die Flucht aus dem Vernichtungsort Chelmno nad Nerem (Kulmhof am Ner) in der Nähe von Lodz (Litzmannstadt). Er konnte sich bis zum Warschauer Ghetto durchschlagen und die jüdischen Untergrundorganisationen über die Vernichtung der jüdischen Menschen aus dem Ghetto Litzmannstadt informieren. Auf diesem Weg hat auch die polnische Exilregierung in London von den Massenmorden erfahren. Marek Edelman, der zum jüdischen Widerstand in Warschau gehörte, schrieb in seinem 1947 erschienenen Buch »Das Ghetto kämpft«: »Wir sind uns alle darin einig, dass wir uns nicht wehrlos umbringen lassen werden. Wir schämen uns für die Juden aus Chelmno, weil sie sich ohne den geringsten Widerstand in den Tod führen ließen. Wir wollen nicht zulassen, dass das Warschauer Ghetto sich irgendwann in einer solchen Situation befindet.«

Antifaschistische Front

Aufgrund der Information aus Chelmno beschlossen mehrere im Untergrund tätige linke Gruppen, sich im März 1942 zur Antifaschistischen Front zusammenzuschließen. Die jüdischen Untergrundgruppen lehnten zu diesem Zeitpunkt die Zusammenarbeit noch ab. Erst nach der sogenannten Großen Aktion wurde im Oktober 1942 eine Zusammenarbeit beschlossen und die Jüdische Kampforganisation (Zydowska Organizacja Bojowa, ZOB) gegründet.

Am 19. Juli 1942 gab der Reichsführer SS Heinrich Himmler den Befehl, bis zum 31. Dezember 1942 alle jüdischen Menschen im Generalgouvernement zu ermorden, oder in Lager der SS zu sperren. Damit waren das Ende des Warschauer Ghettos und die Ermordung seiner Bewohner beschlossen. In der Folge wurden zwischen Juli und September 1942 mehr als 300.000 Juden aus dem Ghetto nach Treblinka deportiert und dort ermordet. Als der Befehl zur Deportation im Juli 1942 dem Vorsitzenden des Judenrats Adam Czerniakow übergeben wurde, weigerte er sich, die Listen zur Deportation zusammenzustellen und nahm sich am 23. Juli 1942 das Leben. Er führte über seine Tätigkeit Tagebuch. Kurz bevor er sich umbrachte, hatte er geschrieben: »Sie verlangen von mir, mit eigenen Händen die Kinder meines Volkes umzubringen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sterben. (Sie) waren bei mir und verlangten von mir, dass für morgen ein Kindertransport vorbereitet wird.« Dieser letzte Eintrag endet mit den Worten: »Meine Tat wird alle die Wahrheit erkennen lassen und vielleicht auf den rechten Weg des Handelns bringen. Ich bin mir bewusst, dass ich euch ein schweres Erbe überlasse.« Czerniakow konnte nicht verhindern, dass zwischen dem 22. Juli und dem 21. September 1942 bei der sogenannten Großen Aktion 265.000 Menschen in das Vernichtungslager Treblinka gebracht oder im Ghetto direkt erschossen wurden. Lediglich 70.000 Menschen überlebten, weil es ihnen gelungen war, sich zu verstecken oder weil sie für die Rüstungsindustrie im Ghetto arbeiteten.

Treblinka gehörte zu den drei Vernichtungslagern der »Aktion Reinhardt«. Bei dieser systematischen Ermordung der Juden und Roma im Generalgouvernement töteten die Nazis zwischen dem 22. Juli 1942 und dem 21. August 1943 mehr als 1,5 Millionen Menschen. In das Vernichtungslager Treblinka wurden so viele Menschen gebracht, dass am 28. August 1942 die industrielle Vernichtung zusammenbrach und Deportierte tagelang ohne Wasser und Essen in den Zügen ausharren mussten. Nach einem Aufstand von Häftlingen am 2. August 1943 konnten fast 250 Häftlinge fliehen. Danach wurde das Vernichtungslager von der SS abgerissen.

Der SS war es aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen, Himmlers Befehl zu erfüllen. Sie verschob die Deportation der Menschen und die Räumung des Ghettos in den Januar 1943. Am 18. Januar versuchte die SS mit mindestens 1.000 Männern das Ghetto zu besetzen. Die ZOB war darauf vorbereitet. Ende Dezember waren einige Waffen von der polnischen Heimatarmee in das Ghetto geschmuggelt worden, so dass die Kämpfer der ZOB sich mit der SS einen Guerillakampf liefern konnten. Immer wieder wurde die SS beschossen und mit Brandsätzen beworfen. Nach vier Tagen Kampf musste sich die SS am 22. Januar 1942 aus dem Ghetto zurückziehen. Marek Edelman erinnert sich in seinem Buch an die Kämpfe im Januar 1943: »Zum ersten Mal werden die deutschen Pläne durchkreuzt. Zum ersten Mal bricht der Nimbus vom unantastbaren, allmächtigen Deutschen zusammen.«

Obwohl es der SS gelungen war, 4.500 jüdische Menschen zu deportieren und Hunderte zu erschießen, erkannten die Überlebenden, dass ein Kampf gegen die SS möglich war. Sie wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die SS zurückkäme und Rache nehmen würde. In den Wochen danach wurden Tausende Brandsätze hergestellt und Waffen in das Ghetto geschmuggelt. Die ZOB hatte bei den Kämpfen im Januar fast 80 Prozent ihrer Kombattanten verloren, konnte ihre Reihen aber durch Freiwillige auffüllen. In den folgenden Wochen konnte die SS das Ghetto nicht mehr betreten, ohne angegriffen zu werden. Am 16. Februar 1943 gab Himmler den Befehl, das Ghetto zu zerstören.

Zäher Widerstand

Drei Tage später umstellten SS-Männer das Ghetto und marschierten ein. Ein Panzer wurde sogleich in Brand gesetzt. Die SS musste sich zurückziehen, rückte dann aber kurze Zeit später wieder vor. Die Einheiten des Widerstands hatten die Häuser mit Tunneln verbunden, so dass sie schnell von Haus zu Haus konnten und es der SS erschwerten, weiter vorzurücken. Abends musste sich die SS erneut zurückziehen.

Als die SS am nächsten Tag erneut versuchte, in das Ghetto vorzudringen, setzte sie Häuser, in denen sie Aufständische vermutete, mit Flammenwerfern in Brand. Nachmittags flog die Luftwaffe Angriffe auf das Ghetto. Trotz dieses Vorgehens konnten die Kämpfe nicht unter Kontrolle gebracht werden. Die angelegten Bunker, in denen die Kämpfer sich zurückziehen konnten, waren von der SS noch nicht vollständig entdeckt und zerstört worden. Die Angriffe auf die SS zogen sich bis Mitte Mai hin. Einige wenige der ZOB, wie Marek Edelman, konnten sich retten und tauchten unter oder schlossen sich Partisanen an.

Heute erinnern viele Denkmäler in Warschau an den Aufstand. Sie sind stumme Zeugen des Muts und der Verzweiflung der jüdischen Bevölkerung des Ghettos, die sich ihrer Ermordung verweigerte.