»Befreiung des Lagers Bergen-Belsen«. Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestages der Befreiung der faschistischen Lager rund um den Truppenübungsplatz zwischen Bergen und Bad Fallingbostel. Es sprechen Lisa Politt, Verdi-ATTAC-Cooperation Nienburg, und Ulrich Schneider, Generalsekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer und AntifaschistInnen. Umrahmt wird die Veranstaltung vom IG-Metall-Chor Wolfsburg. Sonntag, 16.4., 13 Uhr. Ort: Sowjetischer Kriegsgefangenenfriedhof Belsen-Hörsten, Panzerstraße, Lohheide. Veranstalter: DGB und VVN-BdA

»Zeitzeugengespräche mit den letzten Überlebenden des Holocaust«. Im Rahmen des Projekts »Die letzten Zeugen« des Nürnberger Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung e. V. wird in einer Zoom-Veranstaltung mit den Holocaustüberlebenden Eva Weyl (87) und Horst Bernard (90) gesprochen. Eva Weyl überlebte als jüdisches Kind das KZ Westerbork in den besetzten Niederlanden, Horst Bernard mit Hilfe der Résistance in Frankreich. Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro, Jugendliche gratis. Anmeldung: info@isfbb.de. Donnerstag, 20.4., 18 Uhr. Veranstalter: Nürnberger Institut und VHS Nürnberg

»Cinema rouge: Wir stehlen Geheimnisse«. Dokumentarfilm über Julian Assange und wie es zum bisher größten Geheimnisverrat in der Geschichte der USA kommen konnte; vom Oscar-Preisträger und Regisseur Alex Gibney. Freitag, 21.4., 19.30 Uhr. Ort: Roter Laden, Usagasse 26, Freidberg. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Wetterau