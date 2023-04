Vertrautes als Fremdes

Eggleston Artistic Trust and David Zwirner William Eggleston: »Untitled« (1971–1974)

Selten lässt sich ein Entwicklungsschritt der Kunstgeschichte so eindeutig einem Namen zuordnen. Die erste große Kunstausstellung mit Farbfotografien wurde 1976 im Museum of Modern Art in New York gezeigt. Es war zugleich die erste größere Ausstellung für den bis dato unbekannten William Eggleston. Die Show bekam viel Aufmerksamkeit – und viele Verrisse. Doch die Wirkung war nachhaltig. »William Egglestons Ausstellung 1976 im MOMA war unter den farbfotografischen Positionen seiner Zeit ein Meilenstein und Orientierungspunkt. Sie hat die Geschichte der Farbfotografie entscheidend beeinflusst – auch durch seine bis dahin noch nicht dagewesen Bildsprache und Themensetzung«, resümiert die Kunsthistorikerin Elena Skarke in einem Essay für die hauseigene Publikation von c/o Berlin.

William Eggleston hat Farbfotografie sicher nicht als erster für künstlerische Zwecke genutzt. Auch Stephen Shore und Joel Meyerowitz verwendeten in den 1970er Jahren schon Farbfilme, Saul Leiter bereits seit den 1950ern. Der Kodachrome-Diafilm war in den USA seit 1936 erhältlich, galt aber als Medium für Amateure und die Werbeindustrie. Schwarzweiß dominierte nicht nur die künstlerische Fotografie, sondern auch im Journalismus, es stand für Ästhetik wie Authentizität. In der umfassenden Retrospektive »Mystery of the Ordinary«, die c/o Berlin aktuell zeigt, sind auch einige frühe Schwarzweißaufnahmen von Eggleston zu sehen. Der erste Raum ist »Before Color« (1963–68) gewidmet. Es sind rohe spontane Aufnahmen, hin und wieder auffallend körnig, was auf lichtempfindliche Filme hindeutet, die damals noch grobkörniger waren als heute. An den Bildern lässt sich studieren, was Egglestons Werk jenseits der Farbe auszeichnet. Die Aufmerksamkeit gilt Alltäglichem aus der Konsumgesellschaft, die Perspektiven sind ungewöhnlich und rücken mitunter Banales ins Zentrum.

Der Hauptteil der Ausstellung zeigt Farbfotografien aus den Jahren 1965 bis 1974, die mit »Los Alamos« betitelt sind. Der klassische Eggleston war im Grunde schon vor der ersten Ausstellung geformt. Reklametafeln, Fassaden, ein Pornokino. Bei der Auswahl seiner Sujets geht Eggleston egalitär vor, auch Profanes ist es wert, fotografiert zu werden. »Democratic Camera« war der Titel einer Eggleston-Schau. Neben Inhalt und Komposition ist Eggleston die Wirkung der Farben wichtig. Dazu greift er seit Mitte der 1970er auf eine aufwendige Drucktechnik zurück, die sehr gesättigte, leuchtende Farbabzüge ermöglicht. Das sogenannte Dye-Transfer-Verfahren wurde hier zum ersten Mal für Kunst benutzt.

Die Bilder beeindrucken aber nicht nur aufgrund der eingesetzten Technik. Eggleston gelingt es in zahlreichen Fotos, Licht einzufangen und Stimmungen zu erzeugen. Meist hatte er dabei wohl dankbares Wetter: strahlend blauer Himmel, starke Schatten, herrliches Licht bei niedriger Sonne. Für das Berliner Publikum, das die meiste Zeit unter einem Grauschleier lebt, ist das ästhetisches Vitamin D. Am Ende der Ausstellung werden auch eine Handvoll Bilder aus Berlin gezeigt. Es sind ähnliche Sujets, aber sie entfalten keine vergleichbare Wirkung.

Eggleston nähert sich seiner Umwelt mit ethnographischem Blick und fotografiert Vertrautes als Fremdes. Die Bilder lassen Geschichten hinter alltäglichen Situationen vermuten. Einige Fotos regen zu Spekulationen an. Eine Frau im blauen Kleid sitzt neben einer dicken Kette – ein Hinweis auf Emanzipationsprozesse? Was sagt uns das Neonschild einer Südstaatenflagge (bekannt als Plattencover von Primal Screams »Give Out, But Don’t Give Up«)? Eggleston liefert keinen Kommentar zur Gesellschaft und redet nicht viel über sein Werk. Die Widersprüche der US-amerikanischen Gesellschaft und Lebensweise sind dennoch präsent.

Die meisten Fotos der Ausstellung entstanden in südlichen Bundesstaaten. Eggleston wurde 1939 in Memphis, Tennessee, in eine wohlhabende Familie geboren. Sie besaß mehrere Baumwollplantagen, und es gab mehrere »Servants«. Ein Foto zeigt Egglestons Onkel und einen schwarzen Hausangestellten. Eggleston studierte sechs Jahre Kunst, machte aber keinen Abschluss. Er führt ein ausschweifendes, dandyhaftes Leben, sammelt Schraub-Leicas und Schusswaffen. Haben wir es hier mit einem Konservativen zu tun, der uns ein altes, schon vergangenes Amerika zeigt, diesem vielleicht nachtrauert? Sind Egglestons Fotos eine Art frühes Retrophänomen?

Ein Bild zeigt einen blauen Chevrolet aus der Froschperspektive. Der schon etwas mitgenommene Kombi, überragt die Einfamilienbungalows im Hintergrund. Im hinteren Fenster klebt ein Sticker: »Register Communists not our firearms!« Das Bild funktioniert auch heute noch als kritischer Kommentar. Es entstammt einer Reihe größtenteils ungezeigter Bilder aus dem Archiv (»The Outlands«, 1969–74). Tankstellen und Stripmalls werden hier oft als Totalen mit großer Schärfentiefe in Szene gesetzt und mit großformatigen Abzügen gut präsentiert. Das Licht ist auch hier überwältigend. Eggleston macht stets nur ein einziges Foto und geht dann zum nächsten Motiv. Eine Praxis, die im Umgang mit digitalen Kameras absurd erscheint. Doch auch deshalb stechen Egglestons Bilder aus heutigen Bilderfluten heraus.