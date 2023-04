»Das Slotsystem darf keinen grünen Anstrich kriegen«

penofoto/imago Verkehrsstau auf der Brennerautobahn in Richtung Süden: Italien zu Beginn der Urlaubszeit

Bayern, Tirol und Südtirol haben am Mittwoch in Kufstein über die ständig überlastete Brennerroute verhandelt, um regelmäßige Staus zu beenden. Dazu trafen sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, und dessen Amtskollegen, der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Tiroler Anton Mattle. Was kam dabei heraus?

Man hat sich auf ein Slotsystem zwischen Rosenheim in Bayern und Trient im italienischen Südtirol geeinigt. Speditionen können für den Transit für Lkw bestimmte Zeitfenster buchen, so wie wir es aus der Pandemie kennen. Sind die »Slots« ausgebucht, muss die Fahrt zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Tag stattfinden. Man will den Verkehrsfluss in dem Nadelöhr so besser verteilen. Das Slotsystem soll also dazu führen, möglichst viel Verkehr fließend durch den Brenner zu schleusen.

Können Sie dem Ergebnis etwas abgewinnen?

Man hat das Thema nur auf diese Route beschränkt. Tatsächlich gibt es jedoch seit fast 20 Jahren die Forderung für einen entsprechenden Transitverkehr in allen betroffenen Alpenregionen, in Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz. Das Treffen der drei Regionen hatte nur symbolischen Wert, letztlich entscheiden die Regierungen in Berlin, Wien und Rom. Wir fordern eine gemeinsame Transitbörse für alle Wege über die Alpen.

CIPRA hatte Entlastungsmaßnahmen vorgeschlagen, um die Umwelt und die Gesundheit zu schonen.

Das Limit kann nicht nur heißen: Was kann die Straße überhaupt an Verkehr bewältigen? Kapazität sollte nicht danach definiert sein, die Infrastruktur auszureizen, sondern muss Aspekte wie Umwelt- und Bevölkerungsschutz berücksichtigen. Fragt sich: Wie viel packt die Bevölkerung noch an Schadstoffen, Lärm und Verkehrsbelastung innerhalb dieser Täler? Damit, dass die Staus abnehmen, ist es nicht getan, wenn man statt dessen ständig anwachsenden fließenden Verkehr einrichtet. Wir befürchten, dass sie so im Brennertal und anderen Anrainertälern noch stärker belastet wird.

Wie schätzen Sie die derzeitige Situation aufgrund der Erderwärmung in der Alpenregion ein?

Der Klimawandel trifft die Alpenregion stärker als andere Regionen. In den Tälern verbleiben Schadstoffe. CO2 muss daher reduziert werden. Durch die Brennerautobahn gibt es auch zunehmend Feinstaub und Stickoxydprobleme, was zu Lungenkrankheiten führt. Bis der geplante Brennerbasistunnel fertiggestellt ist, mit dem viele Güter von der Straße auf die Schiene verlagert werden sollen, wird es noch dauern. Die niedrige Maut für alle, die den Brennerpass befahren, setzt falsche Anreize. Eine Mauterhöhung hätte beim Treffen in Kufstein Thema sein müssen, war es aber nicht.

Den Warenverkehr künftig mit Elektro- und Wasserstoffahrzeugen abzuwickeln, ist vermutlich kaum sinnvoll, oder?

Dafür hatte schon der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU lobbyiert. Wir werden aber von den dafür benötigten knappen Rohstoffen nicht genug Energie für den Lkw-Verkehr übrig haben. Selbst im Fall einer Mauterhöhung für den Brenner würde aufgrund von Begünstigung für Wasserstoff- und Batterie-Lkw der tatsächliche Lenkungseffekt verloren gehen.

Welche Entscheidung zeichnet sich ab?

Dem Slotsystem werde er nur zustimmen, wenn die Wochenend- und Nachtfahrverbote in Österreich fallen, sagte der italienische Verkehrsminister und ultrarechte Lega-Chef Matteo Salvini. Das wäre aus unserer Sicht der GAU. Sein deutscher Amtskollege, Volker Wissing von der FDP, gibt sich unsicher, ob das System »im Sinn des freien Warenverkehrs in Europa« sei. Zu befürchten ist zudem, dass dieses Abkommen ähnlich wirkungslos bleibt wie das Klimaschutzabkommen von Paris: Wird Fehlverhalten nicht genug sanktioniert, hält sich keiner daran. Wir pochen auf den völkerrechtlichen Vertrag der Alpenschutzkonvention von den acht Alpenländern. Aspekte wie Ökologie und Bevölkerungsschutz sind vorrangig. Wir werden nicht zulassen, dass das Slotsystem einen grünen Anstrich kriegt.