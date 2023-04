Sebastian Gollnow/dpa »Es gibt nur einen möglichen Ausgang«: Streikende auf Raststätte Gräfenhausen, 9.4.2023

Wieder einmal sind es in Deutschland tätige ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter, die mit einer gewerkschaftlichen Aktion auf Probleme aufmerksam machen. Seit mehr als einem halben Monat streiken an der Autobahnraststätte Gräfenhausen in Hessen Lkw-Fahrer für die Zahlung ausstehender Löhne. Ihre Beharrlichkeit setzt die Unternehmensgruppe Mazur unter Druck.

Der niederländische Gewerkschafter und Verhandlungsführer Edwin Atema erklärte am Freitag gegenüber jW: »Es geht um mehrere hunderttausend Euro.« Genauer ließe sich das nicht beziffern, da das Unternehmen die notwendigen Dokumente nicht bereitstelle. »Die Firma spricht zwar davon, dass sie bezahlen wolle, aber bisher hat sie alle Regeln seriöser Verhandlungen gebrochen«, so Atema.

Am Donnerstag hatte Mazur die Streikenden wegen Unterschlagung der Fahrzeuge angezeigt. Atema bestätigte nun am Freitag, dass Mazur einen ersten Arbeiter bezahlt habe. Laut Tiny Hobbs, der für Verdi Frankfurt am Main an der Raststätte ist, wollte »die Vertretung der Fahrer ein Zeichen des guten Willens sehen: die Ausbezahlung eines Fahrers«. Inwiefern dieses erste Entgegenkommen in ein Gesamtangebot münde, müssten die nächsten Tage zeigen, so Atema. Er betonte, dass praktische Solidarität, organisiert durch DGB-Gewerkschaften, das Bündnis »Faire Mobilität«, kollegiale Fahrerkollegen und sympathisierende Anwohnende, die Streikenden zum Durchhalten motiviere. Wichtiger sei jetzt der Druck auf die Lieferketten: »Es gibt nur einen möglichen Ausgang, und der ist, dass die Arbeiter bezahlt werden.« Ob das Geld am Ende von Mazur käme oder von jemand anderem in der Lieferkette, sei den Fahrern egal, erklärte Atema: »Sie gehen nirgendwohin, bis sie bezahlt werden.«

Vielerorts hierzulande schuften ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter unter unwürdigen Bedingungen zu Armutslöhnen. Das ist bisher etwa bekannt für die Fleischindustrie, die saisonale Erntearbeit, die häusliche Pflege und die Baubranche. Der Protest der Fahrer auf der hessischen Raststätte rückt die Arbeitsverhältnisse in den transeuropäischen Logistikketten ins Licht. Die Unternehmen der Mazur-Gruppe haben sich nach Berichten von Deutschlandfunk Kultur sogenannter Müllverträge (»Umowa smieciowa«) bedient, die in Polen Scheinselbständigkeit ermöglichen. Da Polinnen und Polen kaum zu solch miserablen Bedingungen arbeiten wollen, rekrutieren die Speditionen Fahrerinnen und Fahrer aus dem östlichen EU-Ausland und Zentralasien. Die European Transport Workers’ Federation (ETWF) wies in einer Stellungnahme vom Mittwoch darauf hin, dass von diesen prekären Verträgen große multinationale Konzerne profitieren. Namentlich nannte die ETWF Volkswagen, IKEA, Lkw Walter, C. H. Robinson und Sennder. Laut einem Bericht der FAZ haben Lkw Walter und Sennder zumindest vorübergehend die Zusammenarbeit eingestellt. Sprecher von Volkswagen und IKEA gaben auf Nachfrage von jW an, keine Geschäftsbeziehungen zu Lukmaz, Agmaz und Imperia zu unterhalten.

Die Unterstützung von Verdi besteht in der Organisierung von Solidaritätsleistungen vor Ort. Gewerkschaftliche Aktionen seien laut der Frankfurter Pressesprecherin Ute Fritzel nicht geplant: »Verdi unterstützt, ist aber nicht federführend.« Da es sich hier nicht um Mitglieder handele und somit kein Tarifkampf in Frage käme, sei das ganze an »Faire Mobilität« delegiert. Das Bündnis wird zu 90 Prozent aus Staatsmitteln finanziert. Zehn Prozent der Kosten übernimmt der DGB. »Der ist ja in den Aufsichtsräten vertreten und wird dort dafür sorgen, dass es nicht mehr zur Zusammenarbeit mit Firmen kommt, die die Mitarbeiter bescheißen«, meinte Verdi-Kollege Hobbs gegenüber jW.

Vor der Deutschen Botschaft in Warschau hielt am Freitag die syndikalistische Gewerkschaft Inicjatywa Pracownicza (IP) eine Kundgebung ab. Diese sei als Intervention gegen eine Pressekonferenz des Streikbrechers Krzysztof Rutkowski organisiert worden, an der auch eine Vertreterin des Managements der Mazur-Gruppe teilgenommen habe, teilte IP-Sprecher Antek Wiesztort gegenüber jW mit. Rutkowski war mit Lukasz Mazur und etwa 20 Begleitern von der Polizei festgenommen worden, nachdem sie versucht hatten, eine Kundgebung in Gräfenhausen zu überfallen. Vor der Botschaft wollte Rutkowski auf die »ungerechtfertigten Festnahmen und unmenschlichen Behandlungen« aufmerksam machen. Die IP-Mitglieder hätten dagegen ihre Sympathie für den Streik zum Ausdruck bringen wollen, so Wiesztort. Sie forderten, die Anzeigen gegen die Fahrer fallenzulassen und alle Transportarbeiter mit fairen Verträgen auszustatten.