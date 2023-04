Verlässlich durchgewinkt

Björn Trotzki/imago Fliegt dank Berlins Zustimmung bald für die Ukraine: Kampfflugzeug MiG-29

Statt sich für Verhandlungen einzusetzen, gieße die Bundesregierung »noch mehr Öl ins Feuer des Krieges« und riskiere einen »unkontrollierbaren Flächenbrand«. Mit deutlichen Worten reagierte Linke-Kovorsitzender Martin Schirdewan am Freitag auf die Nachricht, dass die Bundesregierung die Lieferung von fünf MiG-29-Kampfjets durch Polen an die Ukraine genehmigt hat. Ein entsprechender Exportantrag Warschaus sei gebilligt worden, meldete die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag abend. Mehr als Empörung herrschte im Berliner Politikbetrieb inklusive Hauptstadtpresse erfreute Gelassenheit über die schnelle Bewilligung vor. Die war deshalb erforderlich, weil die Flugzeuge ursprünglich aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR stammen.

Mit der Genehmigung reiße die Ampel »quasi kommentarlos die nächste selbstgesetzte rote Linie« ein, kritisierte Schirdewan. Die BRD werde so »immer mehr zur Kriegspartei«. Sie stelle sich einmal mehr gegen die Bevölkerungsmehrheit und würge »unangenehme Debatten über Waffenexporte in Kriegsgebiete einfach ab«. Ähnlich äußerte sich Sevim Dagdelen, Obfrau der Linke-Fraktion im Auswärtigen Ausschuss, am Donnerstag abend auf Twitter. »Nach Kampfpanzern nun Kampfjets MiG-29 an Ukraine. Was gestern noch eine rote Linie für Ampel war, wird heute geliefert.« In der Logik dieser Eskalationspolitik sei es »nur noch eine Frage der Zeit, bis Langstreckenraketen und irgendwann Truppen folgen«.

In den bürgerlichen Medien wurde die Nachricht eher nebenbei vermeldet. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) tat so, als sei das Plazet für die Lieferung der MiGs eine Selbstverständlichkeit. Dass die Entscheidung bereits am selben Tag getroffen wurde, an dem Polen den Antrag eingereicht hatte, zeige: »Auf Deutschland ist Verlass!« erklärte er in Bamako, der Hauptstadt Malis. Dort besuchte der Minister die Bundeswehreinheiten, die sich auf den Abzug im Mai vorbereiten.

Es gehe um MiGs, so Pistorius, weil sie den ukrainischen Streitkräften bekannt sind und »unmittelbar eingesetzt werden können«, weil sowohl »Unterhaltung als auch Instandsetzung und Wartung quasi reibungslos und übergangslos möglich sind«. Einen Kurswechsel vermochte Pistorius in dem deutschen Ja zu Kampfflugzeugen nicht zu sehen. Damit überging der Sozialdemokrat die Tatsache, dass die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine lange ausgeschlossen worden war.

Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Linke-Fraktion, wies darauf hin, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch im Januar bei einer Befragung im Bundestag einen solchen Schritt »faktisch ausgeschlossen hat«. Bartsch warf der Bundesregierung »ein Verwirrspiel mit Parlament und Öffentlichkeit« vor. Länder wie Brasilien fordern Friedensinitiativen, die Bundesregierung mache das Gegenteil. Die Ausfuhrgenehmigung sei eine »fatale Fehlentscheidung«.

Pistorius’ Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) hatte den Vorstoß Polens zu Lieferungen von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine vor gut einem Jahr noch scharf kritisiert. Auch Kanzler Scholz hatte sich damals klar positioniert. Man müsse sehr genau überlegen, was zu tun sei, sagte er im März 2022. Die Lieferung von Kampfflugzeugen gehöre »ganz sicherlich« nicht dazu. Polen schloss damals eine direkte Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine ebenfalls noch aus.

Mittlerweile hat Warschau Kiew bereits acht seiner in der Sowjetunion hergestellten MiG-29-Jets geliefert. Der polnische Präsident Andrzej Duda kündigte Anfang April an, sein Land wolle der Ukraine »seine gesamte MiG-Flotte« von etwa 30 Flugzeugen zur Verfügung stellen. FDP-Bellizistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann übte sich unterdessen in Relativierung. Die MiG sei »kein deutsches Kampfflugzeug« und sei geeignet, »um unter Umständen russische Flugzeugangriffe zu parieren«. Das sei etwas ganz anderes als die Lieferung von Flugzeugen, »die weit in den russischen Raum hineinwirken könnten«, so die Liberale am Donnerstag. Das wolle man nicht.