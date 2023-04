Nächster Angriff auf Selbstbestimmung

Gina M Randazzo/ZUMA Wire/IMAGO 50 Jahre Grundsatzurteil zu Schwangerschaftsabbruch: Protest für den freien Zugang zu »Abtreibungspillen« (New York, 22.1.2023)

Es ist das nächste Kampffeld reaktionärer Politik in den USA: Nachdem das Recht auf Schwangerschaftsabbruch landesweit immer weiter eingeschränkt wird, geht es nun darum, den Zugriff auf sogenannte Abtreibungspillen zu verhindern. Zwar urteilte ein Berufungsgericht in New Orleans am Mittwoch abend, dass das entsprechende Medikament Mifepriston vorerst weiter erhältlich sein wird – allerdings mit erheblichen Einschränkungen. Das Gericht setzte damit einen Teil der Anordnung des US-Bezirksrichters Matthew Kacsmaryk aus Amarillo in Texas vom vergangenen Freitag aus, mit der die Zulassung des Medikaments durch die US-Arzneimittelbehörde FDA außer Kraft gesetzt worden war. Die Regierung um US-Präsident Joseph Biden und der Mifepriston-Hersteller Danco Laboratories hatten daraufhin eine sofortige Aussetzung dieser Verbotsanordnung gefordert.

Das Berufungsgericht lehnte es allerdings ab, Teile von Kacsmaryks Anordnung zu blockieren, die die seit 2016 eigentlich aufgehobenen Beschränkungen für den Vertrieb der Pille wieder in Kraft setzen sollen. Neben der Vorgabe persönlicher Arztbesuche für die Verschreibung und Abgabe des Medikaments umfassen diese Beschränkungen auch die Begrenzung der Anwendung auf die ersten sieben statt wie bisher ersten zehn Wochen der Schwangerschaft. Die Anordnung von Kacsmaryk soll ab diesem Freitag gelten. Der vorläufige Aufschub soll so lange gelten, bis der fünfte Bundesberufungsgerichtshof die Berufung der Regierung gegen die Anordnung des erzkonservativen Richters eingehender prüfen kann.

Es wird damit gerechnet, dass eine endgültige Entscheidung letztlich vom Supreme Court in Washington getroffen wird. Dort hat das rechte Lager nach mehreren Neubesetzungen während der Amtszeit des damaligen Präsidenten Donald Trump eine klare Mehrheit von sechs der neun Richter. Im vergangenen Juni hatte der Oberste Gerichtshof den Kampf um reproduktive Selbstbestimmung angeheizt, indem es das jahrzehntelange Recht auf Schwangerschaftsabbruch aufhob. Seither liegt die Verantwortung für die Ausgestaltung bei den Bundesstaaten, was beispielsweise in Alabama dazu führte, dass Abbrüche nun selbst bei Vergewaltigung und Inzest verboten sind.

Mifepriston wird in den USA bei mehr als jedem zweiten Schwangerschaftsabbruch eingesetzt. Nach Angaben der US-Arzneimittelbehörde wurde die Pille seit ihrer Zulassung im Jahr 2000 von mehr als 5,6 Millionen Frauen genutzt. Viele Frauen ziehen einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch einem instrumentellen Eingriff vor. Nach Angaben des Guttmacher Institute, das sich für das Recht auf Abbrüche einsetzt, beschränken bereits 15 Bundesstaaten den Zugang zu Mifepriston, indem es dort nur von einem Arzt verabreicht werden darf.