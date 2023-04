Nachschlag: Echte Realness

Frank J. Fastner/RTL Der echte Bachelor unter echten mexikanischen Palmen. Die Rose ist vielleicht aus echter Plaste

Reality-TV hat in Deutschland in den vergangenen Jahren neuen Aufwind ­bekommen. Nicht nur gibt es weiterhin das schreckliche Dschungelcamp, den Bachelor und die Bachelorette, es kamen auch neue Formate (adaptiert aus den USA) hinzu, bzw. sie wurden bekannter und beliebter: Love Island, ­Temptation Island, Are You the One, Too Hot to Handle.

Grund für das gewachsene Interesse mag die Pandemie gewesen sein. Was soll man schon anstellen, wenn man nicht vor die Tür darf? Dokus über gefährdete Tierarten sind zu langweilig und zu deprimierend, »Sophies Entscheidung« ist für die meisten Tage doch ein zu großer Happen – Vergnügen musste her. Also: lustig machen über ­gescheiterte Stars in Australiens Outback, Kopf schütteln über fragile Männlichkeit und toxische Beziehungskonzepte in Datingshows.

Wer all der Berieselung noch nicht überdrüssig ist, kann derzeit die aktuelle Bachelor-Staffel sehen. ­David Jackson heißt der Junggeselle, acht Frauen sind übrig; sie alle tummeln sich in Mexiko. (ahe)