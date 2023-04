Unter Asche begraben

Yury Demyanchuk/AP/dpa Im Dorf Kljutschi nach der Eruption

Eine Eruption des russischen Vulkans Schiwelutsch auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka hat am Dienstag einen gewaltigen Ascheregen ausgelöst. Auf dem Boden habe sich in der Ortschaft Kljutschi (Foto) in vier Stunden eine 8,5 Zentimeter dicke Ascheschicht gebildet, teilte der Direktor des Instituts für Vulkanologie und Seismologie der Russischen Akademie der Wissenschaften, Alexej Oserow, laut dpa mit. In dem Dorf, das mit 47 Kilometern Entfernung dem Vulkan am nächsten liegt, sei zuletzt 1964 eine solche Menge an Asche registriert worden. Die ausgestoßene Aschewolke soll eine Höhe von 20 Kilometern erreicht haben. Für den Flugverkehr wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die Partikel fielen demnach, teils mit Schnee vermischt, zu Boden. Menschen wurden aufgerufen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Schulen sagten den Unterricht ab. Teilweise fiel die Stromversorgung aus. Zu Schaden kam bisher niemand. (dpa/jW)