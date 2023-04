Le Pen im Aufwind

L.Urman/Starface/imago Gut beschirmt: Le Pen (l.) auf dem Weg zu Premierministerin Borne (Paris, 11.4.2023)

Den Widerstand gegen das Rentendiktat des Staatschefs Emmanuel Macron hat von Beginn an Frankreichs Linke dominiert. Zur Stunde streicht allerdings die äußerste Rechte den Profit ein. Staunend und wie gelähmt beobachten der Präsident, seine Regierungschefin Élisabeth Borne und die Medien des Landes, wie Marine Le Pens Rassemblement National (RN) seit Januar in den Meinungsumfragen um bis zu sieben Prozentpunkte nach oben schnellte. Würde jetzt gewählt, könnte der RN nicht nur locker an Macrons Regierungspartei Renaissance und deren rechtsliberalen Wurmfortsätzen Horizon und Modem vorbeiziehen, sondern auch an der von Jean-Luc Mélenchon gegründeten Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), die vor einem Jahr dessen eigene Bewegung La France insoumise (LFI), den Parti Socialiste (PS), die Kommunisten (PCF) und die Ökologen (EE-LV) unter einen Hut brachte und im Juni zur zweitstärksten Fraktion in der Nationalversammlung aufstieg.

»Eine Salve von Daten« aus der Welt der Demoskopen, wie sich die Tageszeitung Le Parisien am Montag sorgte, dokumentierte in den vergangenen Tagen wieder einmal den offenbar unaufhaltsamen Aufstieg des RN. Le Pens Truppe lag demnach bei 26 Prozent der Wählerstimmen, gleichauf mit NUPES und zwei Punkte vor Macrons Renaissance. Anzunehmen ist, dass sich der Präsidentenwahlverein, der sich zu Beginn La République en marche (LREN) nannte und im Hinterland keine politische Struktur aufbaute, nach dem Abgang ihres Champions 2027 auflösen wird.

Während der nunmehr elf Großkampftage gegen Macrons »Reform« blieben Le Pen und ihre Leute still – die Anführerin gab das eine oder andere Interview, tauchte aber nicht auf der Straße auf. Im Parlament brachte der RN zwar eigene Misstrauensanträge gegen die Regierung Borne ein – die blieben erwartungsgemäß erfolglos und wurden von der linken Opposition nicht mitgetragen –, unterstützte aber den Antrag der NUPES, der den angestrebten Sturz der Ministerpräsidentin und ihres Kabinetts nur um wenige Stimmen verfehlte. Le Pens Botschaft: Frankreich blicke auf eine geläuterte, vom Extremismus geheilte Partei, die auch für die katholische Mitte wählbar sei.

Macron kann 2027 nach zwei vollendeten Mandaten nicht wiedergewählt werden. So bestimmt es die Verfassung. Stürzen könnte seine Regierung, wenn der Verfassungsrat (Conseil constitutionnel) die mit Hilfe des Verfassungsartikels 49.3 ohne parlamentarische Abstimmung durchgesetzte »Rentenreform« diesen Freitag kippen würde (siehe Artikel unten). Oder auch später, wenn Macron und Borne sich für ihre nächsten »Reformen« ohne eigene Mehrheit in der Nationalversammlung wieder unangenehme Partner bei den bürgerlichen Rechten der Les Républicains suchen müssen. Oder wenn ein von der Linken und den Gewerkschaften angekündigtes Referendum gegen das neue Rentengesetz erfolgreich wäre – wozu die Antragsteller mindestens 4,7 Millionen Unterschriften einsammeln müssten.

Ein weiter Weg, den die Linke gemeinsam gehen müsste. Statt dessen öffneten sich in den jüngsten Tagen die alten Gräben. Kommunist Fabien Roussel, den seine Partei am vergangenen Wochenende in Marseille mit etwas mehr als 80 Prozent ein zweites Mal zum Nationalsekretär wählte, verkündete einen »eigenen Weg«, erklärte Jean-Luc Mélenchon zum (persönlichen) Gegner und NUPES für »überholt«. Der unglückliche Präsidentschaftskandidat des vergangenen Jahres – Stimmergebnis 2,3 Prozent – will statt dessen einen neuen »Front populaire«. Offenbar nach dem Vorbild von 1936, aber mit Spaßfaktor soll Roussels »Volksfront« »ein starkes, freies und glückliches Frankreich« aufbauen. Wie das in der wirklichen Welt ohne Zutun der LFI, des PS und der Ökopartei gelingen soll, verriet der PCF-Chef nicht. Er habe halt einfach »Appetit auf eine neue Linke, die sich nicht auf Mélenchon beschränkt«.

Ein rührendes Spektakel für die dichtgestaffelten Reihen Le Pens, die sich auch über Mélenchons Reaktion gefreut haben dürften: »Welch unglaubliche Aggressivität«, wütete der Patriarch der LFI und Vater der ­NUPES gegen seine ehemaligen Unterstützer: »Das läuft nun schon drei Jahre lang, und das bei jeder Gelegenheit.«

Nicht besser als Mélenchon kommt dessen designierter Nachfolger Manuel Bompard bei dem in Marseille völlig entfesselten Roussel an. Auf die Bitte Bompards, die Kommunisten mögen endlich »ihre Position« in der NUPES »klären«, bellte der PCF-Anführer zurück, die LFI solle »ihren eigenen Dreck kehren«. Niemand werde den Kommunisten »vorschreiben, was sie zu tun oder zu wählen haben«.

Steilvorlagen für Le Pen, aber auch für den Staatschef, der sich von China aus des CFDT-Chefgewerkschafters Laurent Berger annahm und so auch dem diesen Freitag tagenden Verfassungsrat Hinweise auf das präsidiale Verständnis von Demokratie und Führerschaft lieferte. Der »Masse« und dem millionenfachen Protest auf der Straße hatte Macron schon in den vergangenen Wochen jede »Legitimität« abgesprochen. Nun, auf Reise im Fernen Osten, beschimpfte er Berger, der ihn zu Hause in Paris zum Urheber einer »schweren demokratischen Krise« erklärt hatte: »Wenn ein gewählter Präsident, ein mit Mehrheit gewählter, zugegeben mit relativer Mehrheit gewählter Präsident ein Projekt durchsetzen will, das demokratisch vollendet wurde, dann ist das keine demokratische Krise. Wenn die Leute mit 60 in Rente gehen wollen, dann hätten sie nicht mich wählen dürfen.« Ein echter Hammer. Damit prügelt der Präsident erneut jene, die ihm vor einem Jahr ihre Stimme gaben, um die Wahl seiner damaligen Gegnerin Marine Le Pen im zweiten Wahlgang zu verhindern.