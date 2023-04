Schön hässlich

IMAGO/NurPhoto Peng, du bist tot: Rapper Slowthai (Mailand, 2022)

Von Drogenpsychose zu Wohlfühlpop braucht Slowthai auf dem neuen Album nur vier Lieder: Der Anfangssong »Yum« ist ein hektischer Beat aus synthetischen Toms und digitalen Glitsches, über den Slowthai von Koks, Alkohol und schmutzigen Sex rappt – aber schon bei Track vier, »Feel Good«, trällert er unbeschwert über einem fröhlich blubbernden Beat davon, wie gut es ihm geht, die Downstroke-Gitarren und die Stimme erinnern dabei fast an Robert Smith und The Cure. Das verbindende Konzept dieser Gegenpole steht dem 28jährigen ins Gesicht geschrieben: UGLY hat er sich auf die linke Backe tätowieren lassen, gemeint ist damit nicht nur das englische »hässlich«, sondern auch ein positives Akronym: U Gotta Love Yourself – du musst dich selber lieben. Diese Liebe zur eigenen Hässlichkeit und Fehlbarkeit zieht sich durch das ganze Album.

Und wie schon auf seinen vorherigen Platten gibt sich Slowthai alle Mühe, Gesicht und Stimme der britischen Unterschicht zu sein. Prollige Goldzähne, Brillis im Ohr, Gesichtstattoos, und dann dieser heisere Sprechgesang, in den die sozialen Spannungen des Empires quasi eingraviert sind: Das bei deutschen Gymnasiasten gefürchtete Th ist immer ein F, die Ts purzeln von jedem Wortende und dazu mischt sich die karibische Umdeutung englischer Vokale, die bei Grime-Rappern von Dizzee Rascal über Stormzy schon eine eigene Kunstform geworden ist: »ever« ist »evah«, »boy« wird zu »buoy«.

Diese gepflegt ungepflegte Aussprache ist an sich schon eine entschiedene Distanzierung von der herrschenden Klasse – betont nicht posh, hörbar auf der Opferseite des imperialen Kolonialismus. Aber Slowthai, der als Sohn einer barbadischen Mutter in einer Sozialbausiedlung der Stadt Northampton aufwuchs, stellte immer auch textlich klar, wie er politisch tickt. »Nothing Great About Britain« hieß sein erstes Album. Und wem das noch nicht eindeutig genug war, dem räumte Slowthai bei seinen Liveshows jeden Zweifel aus, wenn er eine Kopfprothese von Boris Johnson schwenkte und die Menge zu »Fuck Boris«-Chören animierte.

Das aktuelle, dritte Album ist weniger explizit politisch, aber musikalisch vielseitiger. Zwischen die harten Grime-Beats (etwa »Fuck It Puppet«) gesellen sich noch mehr als bei seinem zweiten Album »Tyron« Live-Schlagzeug und Gitarrenriffs, Songs wie »Selfish« sind näher an Elektropunk à la Sleaford Mods als an Grime-Rap. Slowthais Gesang auf Nummern wie »Sooner« wurde von einigen Rezensenten verrissen, aber die Kritik verfehlt den Punkt: Slowthai will nicht schön singen. Er will hässlich singen und wie er selbst klingen.

Und dabei offen mit seinen Problemen umgehen. »It’s okay to cry«, es ist okay zu weinen, spricht er sich auf »Happy« Mut zu, ein wunderbar melancholischer, trotzdem treibender Song. Gleich danach folgt der fast schon träumerisch klingende Titeltrack »UGLY« und bringt das Motto noch mal auf den Punkt: »When pigment’s a depiction of class / When your body has to be a wine glass (…) When vultures purge with a piercing grin, your boss won’t fuck off / And you’re on the brink, the rent is due and you’re overspent / The world is ugly.« (Wenn die Hautfarbe deine Klasse verrät / Wenn dein Körper wie ein Weinglas sein muss (…) Wenn die Geier mit stechendem Grinsen ausmerzen, dein Boss dich nicht in Ruhe lässt / Du am Abgrund stehst, du mit der Miete spät dran bist und aufgebraucht bist / Die Welt ist hässlich).

Das feine Weinglas als Schönheitsideal der kapitalistischen Klassengesellschaft, soziale Distinktion durch schwer erreichbare Zerbrechlichkeit – das ist nicht Slowthais Ästhetik. Gebrechlich, ja, aber eher wie ein Pint-Glas, das in England inzwischen so präpariert ist, dass es bei den unvermeidlichen Schlägereien möglichst wenig Schaden anrichtet.

Apropos Kneipenschlägerei: Die aktuelle Platte promotet Slowthai mit einer Tour in britischen Pubs, Eintritt ein Pfund. Eine schöne Idee für ein hässlich-schönes Werk.