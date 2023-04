Keine Ressourcen vorhanden

Jens Büttner/dpa

Auch in Sachsen wird der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern immer mehr spürbar: Stundenausfälle und -verlegungen sowie deutlich zunehmender Stress für Lehrkräfte sind kaum noch zu übersehen. Kurzfristig werde diese Situation nicht zu beheben sein, erklärte Jens Risse am Sonntag im Gespräch mit junge Welt. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist sich sicher, der Lehrermangel werde »sieben bis acht Jahre« anhalten.

Nun will die Landesregierung reagieren. Ende März gingen die Pläne des Kultusministers Christian Piwarz (CDU) durch die Presse. Piwarz ließ sich im MDR mit den Worten zitieren, man werde »mit rein freiwilligen Maßnahmen« dem Lehrermangel nicht Abhilfe schaffen können. Es brauche »im Zweifel eine Grundlage für ein verpflichtendes Arbeitszeitkontenmodell«. Diese Vorschläge geben in den Lehrerzimmern Anlass zur Sorge.

Die der GEW bekannten Vorhaben sehen unter anderem eine deutliche Einschränkung des Rechts auf Teilzeit für Lehrerinnen und Lehrer vor. Geht es nach dem Kultusminister, droht zudem eine auf mehrere Jahre befristete Ausweitung der Arbeitszeit um eine noch zu definierende Unterrichtsstundenzahl. Zur Zeit geht die GEW von bis zu zwei Wochenstunden aus, wie Risse auf einem Treffen von Gymnasiallehrkräften der Gewerkschaft am 30. März darstellte. Mit der dazugehörigen Vor-, Nachbereitungs- und Korrekturzeit würde dies einer Arbeitszeitausweitung von etwa sechs Stunden pro Woche gleichkommen. Diese Mehrarbeit solle später durch eine Verringerung »abgebummelt« werden können.

Dabei sind sächsische Lehrerinnen und Lehrer bereits über Gebühr belastet, wie eine unlängst erstellte Arbeitszeitstudie der GEW ergab. Die von der Universität Göttingen begleitete Untersuchung veranschlagte die reale Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern an Grund- und Oberschulen auf etwa 49 und an Gymnasien auf 51 Stunden. Entsprechend unpopulär sind Ideen zur weiteren Belastung der Lehrerinnen und Lehrer bei den Betroffenen.

Es sei die »absolut falsche Stoßrichtung« und der Lehrermangel »Folge jahrzehntelanger falscher Personalpolitik«, so Adriana Kostudis am Sonntag gegenüber jW. Die Deutschlehrerin an einer Dresdner Schule befürchtet, dass der Lehrerberuf in Zukunft »noch unattraktiver« werden könnte. Viele Kolleginnen und Kollegen könnten sich bei noch höherer Belastung »in die Krankschreibung flüchten«, fürchtet Kostudis.

Ähnlich äußert sich Gewerkschafter Risse: Man könne die Arbeitszeit »nicht noch weiter über die Belastungsgrenze ausdehnen«. Das werde nur zu einer Zunahme der Langzeiterkrankungen führen. »Nach oben hin« sei da »keine Luft mehr«, so Risse. Vielmehr müssten wirkliche Anreize her, damit Lehrkräfte aus der Teilzeit kämen, beispielsweise eine Verringerung unterrichtsfremder Tätigkeiten. Genau an dieser Möglichkeit scheinen allerdings Kolleginnen und Kollegen zu zweifeln. Wie eine echte Verringerung der Verwaltungsaufgaben aussehen soll, »müsste mir mal jemand erklären«, zweifelt auch Kostudis. Risse verlangt eine gesellschaftliche Debatte, in der darüber diskutiert werden müsse, was Schule eigentlich leisten solle. Es gehe darum, »auch alte Zöpfe abzuschneiden« wie die Dreigliedrigkeit des Schulsystems.

Auch Kostudis sieht die Belastungen der Kolleginnen und Kollegen oberhalb der Zumutbarkeit angelangt. Die Ferienzeiten seien häufig mit Korrekturen gefüllt. Die mit Beginn der Coronapandemie verstärkten digitalen Herausforderungen kommen hinzu: Pausen zwischen den Stunden gingen oft für das »Flottmachen der Technik« drauf, so Kostudis. »Allem und allen gerecht zu werden« und dabei »nicht selbst auf der Strecke zu bleiben«, sei inzwischen eine der hauptsächlichen Herausforderungen in ihrem Beruf geworden. Für eine Erhöhung der Pflichtstunden sei schlicht »keine Ressource mehr vorhanden«.