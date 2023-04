Union Busting bei DHL

Rickey Rogers/REUTERS Die Deutsche-Post-Tochter DHL geht in den USA gegen gewerkschaftlich aktive Beschäftigte vor

Betriebsratsgründungen mit Druck- und Drohstrategien zu verhindern, ist eine Spezialität des US-Kapitals. Eine regelrechte »Union Busting«-Branche hat sich entwickelt – mit Anwälten und Beratern, die alle Kniffe kennen, um Gewerkschaften rauszuhalten. Und Konzerne wie Amazon und Tesla haben diese Kultur der hyperaggressiven Arbeiterfeindlichkeit längst in die BRD exportiert. Umgekehrt sind Niederlassungen in den besonders gewerkschaftsfeindlichen Bundesstaaten bei vielen deutschen Unternehmen nicht ohne Grund populär – Manager von VW und Mercedes können über die Vorzüge berichten. Derzeit bekämpft die Deutsche-Post-Logistiktochter DHL Express in North Kentucky die eigene Belegschaft.

Denn die Arbeitsbedingungen beim »Super-Hub«, der 2013 als eines von drei zentralen Drehkreuzen für den weltweiten Warentransport am örtlichen Flughafen in Cincinnati eröffnet wurde, sind katastrophal. Der frühere Manager Ryan Doyen bezeichnete sie Anfang des Monats gegenüber The Guardian als »gefährlich und zermürbend«. Die Arbeiter seien in den Winter- und Sommermonaten extremen Temperaturen ausgesetzt, die Ausrüstung sei veraltet oder in schlechtem Zustand und bei heftigen Unwettern müssten die Beschäftigten auf dem Flugfeld darum bitten, die Arbeit unterbrechen zu dürfen. Auf Führungsebene sei es üblich, vom Hub als »Gefängnis«, von den Arbeitern als »Insassen« und von den Managern als »Wärter« zu sprechen, die für Ordnung sorgen müssen.

Rund 900 der 3.000 Beschäftigten am Standort kämpfen daher seit Monaten mit Unterstützung der Logistikgewerkschaft Teamsters für die Gründung einer Arbeitervertretung. Laut Doyen, der die Kampagne unterstützt, geht es dabei nicht nur um eine angemessene Bezahlung, sondern um ein Ende willkürlicher Entlassungen, Unterstützung bei vom Konzern eingeleiteten Disziplinarverfahren und Mitspracherechte bei Fragen der Arbeitsplatzsicherheit. Doch das Management scheut keine Mittel, die Betriebsratsgründung zu verhindern. An der Kampagne beteiligte Arbeiter berichten nicht nur von bürokratischen Blockaden, sondern auch von Belästigungen und Übergriffen durch angeheuerte Sicherheitsdienste, von Verfolgungen bis vor die Haustür und Bedrohungen von Beschäftigten, die auf dem Betriebsgelände Gewerkschaftswesten trugen.

Wie The Guardian weiter berichtete, wurden zuletzt von Beschäftigten des Hubs 17 Anzeigen wegen unfairer Arbeitspraktiken gegen DHL erhoben, bei denen es um Belästigung, Einschüchterung, Überwachung und Vergeltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Gewerkschaftsaktivitäten geht. Teamsters wirft dem Management in Kentucky vor, nicht einmal die globale Erklärung des im nordrhein-westfälischen Bonn angesiedelten DHL-Konzerns zu Arbeits- und Menschenrechten zu beachten. Denn diese sehe ausdrücklich vor, das Recht der Beschäftigten, sich gewerkschaftlich zu organisieren, zu respektieren.

Doch die Belegschaft gibt nicht auf: Zuletzt wurde im März am Flughafen eine große Protestaktion durchgeführt. »Seit fast einem Jahr kämpfen meine Kollegen und ich darum, der Teamsters-Gewerkschaft beizutreten, aber wir sind Schikanen, Einschüchterungen und Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt, nur weil wir unsere Rechte ausgeübt haben«, sagte Steven Fightmaster, Rampenleiter von DHL Express, bei der Kundgebung. Er und seine Familie seien durch die Frustration und Anfeindungen sehr belastet. Dennoch gab er sich kämpferisch: »Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen, weil wir Respekt, Sicherheit und Würde bei der Arbeit verdienen. Wir werden weiter für unsere Rechte einstehen, bis wir Teamsters werden!«

Die Gewerkschaft betont, dass DHL sowohl gegen den US-amerikanischen National Labor Relations Act als auch gegen das für den Mutterkonzern geltende deutsche Arbeitsrecht verstößt. Auch die Neutralitätsklausel aus der nationalen Vereinbarung, die DHL Express USA mit Teamsters getroffen hatte, werde in Kentucky missachtet. Landesweit vertritt die größte Einzelgewerkschaft in den USA bereits 6.000 der 10.000 DHL-Beschäftigten.