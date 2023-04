Nachschlag: Das kurze 20. Jahrhundert

© 2001 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Der Schatten des Körpers des Kutschers

»Eines Tages wird die Menschheit zurückblicken und sagen, dass ich das 20. Jahrhundert ins Leben gerufen habe.« Dieses Zitat wird einem gewissen Jack the Ripper zugeschrieben. Mit der Figur des Prostituiertenmörders bereitet sich das 19. Jahrhundert auf das moderne Erfahrungsende vor – den Schock. Zunächst ist der Schock die fast noch kontemplative Wahrnehmung – ein Dämmern im Laudanumrausch –, dass es plötzlich eine Masse von Menschen gibt, die Unsagbares treibt. Noch ist die Masse halb im Dunkeln, in der Vorstellung vom »Bauch der Stadt«, in der viktorianischen »Untergrundgesellschaft«, dem Nachtleben, der Sexualität, der unterirdischen Verschwörung verborgen. Später wird sonnenklar, dass es diese Masse ist, die dank medientechnischer Apparaturen immer hör- und sichtbarer wird. Folgt man Jack the Ripper, wird das 20. Jahrhundert die Epoche des Rauschens und des Polizeiarchivs gewesen sein, obwohl er selbst sich eher eine Welt blutrot geschriebener Freimaurersymbolen vorgestellt hatte. (aha)