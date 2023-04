imago images/KHARBINE-TAPABOR Das Trojanische Pferd (als Karikatur von Joseph Kuhn-Régnier im Jahre 1917)

Zum Thema Reform der Öffentlich-Rechtlichen ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jeder. Deshalb hat die medienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Christiane Schenderlein, am 29. März in der FAZ ihre Reformvorschläge nachgereicht. Der kreativste war, das ZDF und das Deutschlandradio zusammenzulegen, damit irgendwas irgendwie effizienter wird. Wenn es ihr darum geht, die 2,28 Millionen Deutschen rückzuverblöden, die laut der neuesten Medienanalyse der AGMA täglich Deutschlandfunk hören, wäre die Mainzelmännchenanstalt natürlich erste Wahl, weil sie es schafft, trotz GEZ-Millionen daherzukommen wie RTL 3. Dann gibt’s beim DLF stündlich »Nachrichten in leichter Sprache« mit Petra Gerster und sonntags »Eine Stunde Hitler« mit Guido Knopp. Nicht viel ändern würde die Übernahme durch das ZDF an der Kriegsberichterstattung der Deutschlandradios. Sie ist genauso einseitig wie die der Mainzer, nur gepflegter.

Weil niemand mehr ein Faxgerät hat, muss man Briefbomben heutzutage mit der Post schicken. So ein Bumspäckchen hat im neuen Bremer ARD-Radiotatort »Bombensache« ein Großunternehmer erhalten; es ermitteln die Kommissare Yelda und Jonathan (RB 2023, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, 19.05 Uhr, RBB Kultur, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.05 Uhr, SWR 2, So., 14.05 Uhr, RBB Kultur, 17.04 Uhr, SR 2, 19.03 Uhr, NDR Kultur, Mo., 21.05 Uhr, Bremen 2).

Das knallt noch in dieser Woche im Radio: Ein Klimawissenschaftler und eine Biologin diskutieren in der »Ö 1-Arena« über »Kippunkte für das Weltklima«, Douglas Maraun von der Universität Graz und Katharina Rogenhofer, die das österreichische Klimavolksbegehren gestartet hat (Mi., 21 Uhr). Ein Lesemarathon beginnt am Donnerstag auf RBB Kultur, es gibt die »Ilias« in der Übersetzung von Kurt Steinmann, eingesprochen hat die 58 Folgen Christian Brückner (SR 2017, Do., 11.10 Uhr und 23.30 Uhr). Wenn ein Poet und Senner von der Alm und ein Tonmeister ein Hörspiel machen, dann erwartet den Lauscher an der Röhre das »Zirpen, Rattern, Heulen, Blecken und Klopfen der Natur« in Wort und Geräusch. Zumindest bei Bodo Hell und Martin Leitner im Stück »Naturaufnahme. Stimme/Unstimme« (ORF 2022, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Als Opfer einer Hexenjagd sieht sich gerade wieder Donald Trump, bei dem das, wenn es denn stimmte, Teufelsaustreibung heißen müsste. Über die wirklichen »Hexenverfolgungen« spricht die Historikerin Rita Voltmer in der Sendereihe »Frauenleben« auf Radio Corax aus Halle (Sa., 16 Uhr). Im Rahmen der Osterfestspiele in Salzburg werden leider keine Hexen mehr verbrannt oder gekreuzigt, dafür wurde vorige Woche Wagners »Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg« aufgeführt, die Titelrolle im Mitschnitt am Sonnabend abend singt Jonas Kaufmann (Sa., 19.30 Uhr, Ö 1). Ebenfalls populär besetzt ist das Stück »Prinz Telemach und sein Lehrer Mentor« von Peter Hacks in »Kakadu« am Sonntag morgen (Deutschlandradio Berlin 1998, So., 8.05 Uhr, DLF Kultur). In der »Essay und Diskurs«-Ausgabe »Schreiben nach KI« spekuliert der Philosoph und Literaturwissenschaftler Hannes Bajohr, was von einer Zukunft zu erwarten wäre, in der die Trennung zwischen natürlichen und künstlichen Texten aufgehoben ist (So., 9.30 Uhr, DLF). Und im Hörspiel »Beluga Prime Selection« tun sich drei arme Schweine zusammen und expropriieren einen schweinereichen Onlinehändler (Deutschlandfunk/Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2021, So., 15.05 Uhr und Mo., 20.05 Uhr, Bayern 2). Nicht nachmachen, Kinder!