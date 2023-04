Ballett im Blut

Mika Cotellon Eine Art modernes Märchen vor dem Spiegel – Oumy Bruni Garrel als Neneh

Sie ist erst zwölf, aber sie weiß genau, was sie will: zum Ballett. Die Titelheldin von »Neneh Superstar« tänzelt im Alltag durch die Straßen von Paris, dass es eine Freude ist. Und sie schafft auch die Aufnahmeprüfung für die Ballettschule an der Pariser Oper. Aber nur knapp, denn ausgerechnet die Leiterin der Schule lehnt sie ab. Der Grund: Nenehs Haut ist schwarz.

Das klingt nach Trendsetterei, aber der Film von Ramzi Ben Sliman geht mit dem Thema Rassismus differenziert um. So diskutieren die Lehrer offen, ob schwarze Ballettänzer überhaupt eine Chance haben. Ihnen fallen einige Beispiele ein, aber kein Superstar. Was daran liegt, dass sie sich nur um die eigene Truppe in Paris kümmern und nicht um München oder New York, wo es längst gefeierte schwarze Ballettstars gibt.

Mit der Realität hat die Ablehnung Schwarzer im Ballett denn auch nichts zu tun. In der Ballettschule der Pariser Oper gibt es schwarze Kinder und seit März dieses Jahres auch einen schwarzen »Étoile«, also Startänzer: den erst 23jährigen Guillaume Diop. Weil »Neneh Superstar« aber 2022 abgedreht war, fehlt dieser wandelnde Beweis für die demokratische Grundordnung der Pariser Opéra im Film.

Kindheit einer Außenseiterin

Dafür bestrickt die kindlich-stürmische Weltsicht, die sich durch die einnehmende Hauptdarstellerin vermittelt. Oumy Bruni Garrel spielt Neneh so quirlig und selbstbewusst, dass der Film keineswegs auf die Liebe zum Ballett zu reduzieren ist, auch wenn es sich um einen Tanzfilm handelt. Es geht aber auch um die Kindheit einer Außenseiterin.

Nenehs gutmütiger Vater unterstützt sie in allem, ihre Mutter muss sich erst mit dem Berufswunsch Tanz anfreunden. Dann hilft die liebende Mama sogar bei der Diät. Die Lehrer sind von Nenehs Talent auch überzeugt und fördern sie. Nur die elegante Direktorin Madame Belage, gespielt von der in Frankreich prominenten Maïwenn, wirkt starrsinnig und behauptet tatsächlich, das Ballett müsse weiß bleiben.

Mit der realen Leiterin der Ballettschule der Pariser Oper – das sollte erwähnt werden – hat das nichts zu tun. Élisabeth Platel ist eine der renommiertesten Ballettpädagoginnen unserer Zeit, eine ausdrucksstarke Berühmtheit, und sie würde niemals nach rassistischen Kriterien urteilen. Aber die Madame im Film hat ein Geheimnis, wie sich später zeigt: Sie stammt selbst aus Marokko und änderte ihren Namen und ihren Typ, um europäisch zu wirken.

Neneh ahnt das zunächst nicht und ist glücklich, das Internat der Ballettschule zu besuchen. Sie ist beschwingt, wie elektrisiert und dennoch hellwach. Wir sehen sie, wie sie ihre Haare mit einem künstlichen Dutt frisiert, wie sie mit ihrer Mama im Fachgeschäft Strumpfhosen in der passenden Farbe aussucht. Dann schauen wir ihr beim Training in der Schule zu, bei den Proben und beim Improvisieren.

Die gute Laune schwappt nur so von der Leinwand. Mehdi Ker­kouche gelangen zauberhafte kleine Choreographien, die Nenehs Freude am ausgelassenen, temperamentvollen Tanz spiegeln. Auch negative Emotionen sind in ästhetische Ausdrucksformen gegossen. Nur in manchen Szenen wird Oumy Bruni Garrel übrigens gedoubelt, meistens tanzt sie selbst.

Symbolischer Triumph

Allerdings gelingt Neneh die im Ballett grundlegend wichtige Auswärtsdrehung der Beine nur unzureichend. In eine Profiausbildung würde sie es darum kaum schaffen. Sie tanzt so, wie Turnerinnen es tun. Darüber müssen Ballettkenner hinwegsehen. Man muss auch sagen, dass die Geschichte von Neneh sowieso erkennbar Fiktion ist. Es ist eine Art modernes Märchen, – und die harte Ballettrealität, die ganz andere Auswahlmuster kennt als die Hautfarbe, bleibt überwiegend außen vor.

Dass ein Kind von anderen gemobbt wird, kann allerdings auch an der Hautfarbe liegen und kann auch im Ballett vorkommen. Neneh macht eine schlimme Erfahrung, behält sie aber für sich. Tapfer und zäh steht sie alles durch. Für sie ist klar: »Ich hab’ Ballett im Blut, und nur das zählt.« Und so schafft sie es schließlich auf die Bühne, wo sie sogar eine neue Gestik in einen modernisierten »Schwanensee« einbringt. Ihre Lockenmähne darf dabei ungebändigt zu sehen sein, als symbolischer Triumph über Vorurteile.

Zur großen Versöhnung mit der Schuldirektorin kommt es auch. Und ein superbes Balletthighlight hält der Film bereit: Léonore Baulac von der Pariser Oper tanzt ein Solo aus der Nurejew-Version von »Raymonda«: mit jenem femininen Stolz, der Ballerinen zu eigen ist.