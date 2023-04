Gegen die Kriegspropaganda

IMAGO/NurPhoto Kreativ protestieren gegen Waffenlieferungen und Kriegsbündnis NATO beim Ostermarsch in Köln (8.4.2023)

Auf ihren Bannern stand »Frieden, Heizung, Brot statt Waffen, Krieg und Tod« oder »Den dritten Weltkrieg verhindern!«. An den Osterfesttagen sind in vielen Orten von Kiel bis Passau Tausende Menschen zu den traditionellen Ostermärschen auf die Straße gegangen. Willi van Ooyen, Sprecher des Ostermarschbüros, erklärte am Montag gegenüber jW, »trotz der an Umfang und Schärfe erheblich aggressiveren Diffamierungen der Friedensbewegung« habe eine stärkere Mobilisierung nicht verhindert werden können. Mit bundesweit über 120 Aktionen, Märschen, Friedensgottesdiensten, Fahrraddemonstrationen und Kundgebungen habe die Beteiligung über der des Vorjahres gelegen. Die Ostermarschierer hätten sich nicht durch »medial aufgeblähte Abgrenzungsdebatten« ablenken lassen, sondern seien »eindeutig gegen die fortschreitende Militarisierung und Kriegspropaganda aufgetreten«.

Allein in Berlin nahmen nach Veranstalterangaben etwa 2.500 Menschen teil, in Hannover rund 1.200 sowie jeweils mehrere hundert etwa in Stuttgart, München, Köln, Mainz und Leipzig. Im niedersächsischen Unterlüß demonstrierten rund 80 Menschen am Standort des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Bei den Kundgebungen traten Aktive der Friedensinitiativen und -organisationen, Vertreter von Gewerkschaften und Kirchen, aber auch der Linkspartei und der SPD als Redner auf. Im Mittelpunkt der Beiträge stand die Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine, die Forderung nach diplomatischen Initiativen zur Beendigung des Ukraine-Krieges und ein Nein zur Aufrüstung der Bundeswehr.

Im Aufruf zum dreitägigen Ostermarsch Rhein/Ruhr hieß es etwa, Bundesregierung und EU müssten sich ernsthaft um »Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen« bemühen. In Leipzig erklärte Mitorganisator Torsten Schleip: »Für uns sind ein sofortiger Waffenstillstand und die Aufnahme von Verhandlungen die bessere Alternative gegenüber weiteren Waffenexporten und Eskalation bis hin zu einem nuklearen Schlagabtausch.« Gefordert wurden in den Reden auch Initiativen der Bundesregierung zur Ächtung und Abschaffung von Atomwaffen, von Uranmunition und Landminen.

In manchen Städten, so in Berlin, hatte es im Vorfeld Streit zwischen der Partei Die Linke und der klassischen Friedensbewegung gegeben. In Hamburg, wo das »Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung« zur Demonstration am Ostermontag aufgerufen hatte, hatten Linkspartei und DGB erstmals nicht zum Ostermarsch mobilisiert. Sie warfen dem Forum vor, es relativiere die Verantwortlichkeit Russlands und grenze sich nicht ausreichend nach rechts ab. Auch in Bremen distanzierte sich Die Linke. Landessprecher Christoph Spehr warf den Veranstaltern des Ostermarsches vor, nicht solidarisch mit der Ukraine zu sein. Ekkehard Lentz vom Bremer Friedensforum erwiderte, Spehr stehle sich aus der politischen Verantwortung. Er äußere sich nicht zu Waffenexporten in die Ukraine und zur Gefahr einer »weiteren Eskalation durch das weitere Vorrücken der NATO an Russlands Grenzen«.