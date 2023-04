Vier Jahre Isolation und Folter

IMAGO/ZUMA Press Nachstellung der Gefängniszelle von Julian Assange bei einem Protest in Neapel (28.12.2022)

Vor einigen Tagen kursierte online ein Bild von Julian Assange in seiner Gefängniszelle: Es war nicht echt, denn aus dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh dringt seit dessen Verhaftung vor genau vier Jahren nichts nach außen, was mit dem Wikileaks-Gründer zu tun hat. Das Bild zeigte einen geschundenen Mann, von Isolation und Folter gezeichnet – der Realität also dennoch, wie vom früheren UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer angeprangert, sehr nahe kommend.

Derzeit wartet der politische Gefangene in seiner Zelle, die kaum größer als ein Parkplatz ist, auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshof über seine Anfechtung des Auslieferungsurteils zugunsten der USA. Washington will Assange vor allem wegen seiner Aufdeckung von US-Kriegsverbrechen in Irak und Afghanistan mundtot machen und hat das bereits für eine beachtliche Zeit erzwungen. Seit der Erhöhung der Zahl der Anklagepunkte auf insgesamt 18 am 23. Mai 2019 drohen dem Journalisten bei Verurteilung 175 Jahre Haft in einem US-Hochsicherheitsgefängnis – mutmaßlich weiter in Isolation. Aber so wie die Lebensgefahr für den gesundheitlich Angeschlagenen mit jedem Tag im »Guantanamo Großbritanniens« steigt, so wächst auch die Zahl seiner Unterstützer kontinuierlich – obwohl auch sie im Fokus der US-Repression stehen.

Ein jüngstes Hoffnungszeichen stellte vergangene Woche der erstmalige Besuch des australischen Hochkommissars im Vereinigten Königreich, Stephen Smith, bei dem gebürtigen Australier dar. Nach seinem Treffen erklärte Smith: »Die australische Regierung ist eindeutig der Ansicht, dass sich der Fall von Herrn Assange zu lange hingezogen hat und zu einem Abschluss gebracht werden sollte.« Seit November 2019 war es das erste Mal, dass der politisch Verfolgte einen konsularischen Besuch akzeptierte. Seine Anwälte hatten bereits zuvor klargestellt, dass es ihrem Mandanten darum gehe, von der australischen Regierung diplomatische Unterstützung in seinem Fall zu erhalten. Ob dieser Punkt Thema beim Besuch war, teilte Smith nicht mit.

Währenddessen läuft in Spanien der Prozess gegen die Sicherheitsfirma UC Global und deren Deals mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA weiter. Ihr Chef – »Die Leute, die die Kontrolle haben, sind unsere Freunde in den USA« – David Morales stellte mit seinen Leuten Überwachungsprofile von Assange und seinen Besuchern in der ecuadorianischen Botschaft zusammen. Die spanische Zeitung El País legte in einem jüngsten Bericht von Ende März anhand ihr vorliegender Chats und E-Mails die Entwicklung dar, bis hin zur Verhinderung einer geplanten Flucht, am 25. Dezember 2017 mit Hilfe eines Diplomatenfahrzeugs des Botschafters, die »durch den Eurotunnel in die Schweiz oder ein anderes Ziel in Kontinentaleuropa« führen sollte. Eine Aufnahme, die Morales demnach an jenem Morgen an seine »amerikanischen Freunde« übersandte, hatte die prompte Ausstellung eines Haftbefehls durch Washington zur Folge. Das Team um Assange entschied sich daraufhin gegen den Plan.

Assange hatte überhaupt erst in die Botschaft flüchten müssen, weil die schwedische Justiz auf US-Geheiß Ermittlungen gegen den Journalisten wegen mutmaßlicher Vergewaltigung eingeleitet hatte – eine Entwicklung, die sich enorm auf die Reputation von Assange auswirkte. Er machte geltend, dass ihm bei Betreten schwedischen Bodens die Auslieferung an die USA drohe. In dem Fall, der zwischen August 2010 und November 2019 dreimal eröffnet und wieder geschlossen wurde, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Anklage. Schon Melzer verwies 2019 in einem Schreiben an die schwedische Regierung auf eine »proaktive Manipulation von Beweisen«. Die italienische Journalistin Stefania Maurizi, die seit über zehn Jahren an dem Fall arbeitet und zahlreiche Anfragen an offizielle Stellen unter dem Informationsfreiheitsgesetz gerichtet hat, fügte im Februar weitere Details hinzu. So berichtete sie in Il fatto quotidiano davon, dass die schwedische Staatsanwaltschaft einen großen Teil der Unterlagen zu Assange vernichtet hat: den Schriftverkehr zwischen ihr und der britischen Staatsanwaltschaft, die Schweden in dem Fall unterstützte, da sich der Beschuldigte seit 2010 in London aufhielt. Ein Schriftverkehr, der so Maurizi, absolut entscheidend sei, »um zu verstehen und zu rekonstruieren, was bei den schwedischen Vergewaltigungsermittlungen wirklich passiert ist«.

Die britische Justiz beruft sich indes weiter darauf, ein »rechtsstaatliches Verfahren« zu führen. Zur Begründung des Auslieferungsurteils hieß es vergangenen Sommer: »Britische Gerichte haben in diesem Fall nicht festgestellt, dass es repressiv, ungerecht oder ein Missbrauch des Verfahrens wäre, Herrn Assange auszuliefern.« Noch im Januar 2021 hatte ein britisches Gericht in einem ersten Verfahren der Auslieferung widersprochen. Damals urteilte die vorsitzende Richterin Vanessa Baraitser, dass das Selbstmordrisiko Assanges bei einer Überstellung an die USA in einem unverantwortlichen Maße steigen würde. Vor einer Woche erklärte die Sprecherin des US-Justizministeriums, Nicole Navas Oxman, unbeirrt gegenüber dem Medienportal Poynter: »Ich kann bestätigen, dass wir unsere Bemühungen um die Auslieferung von Julian Assange fortsetzen.«

Demo an diesem Dienstag in Berlin vor der US-Botschaft, 15 bis 19 Uhr