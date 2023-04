Galeria-Chefs drohen Beschäftigten

Jens Büttner/dpa

Die Chefs der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) nehmen die Beschäftigten in Mithaftung für die Pleite und wollen ihnen einen Warnstreik am umsatzstarken Sonnabend vor Ostern untersagen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Mittwoch wegen der Weigerung des Managements zur Rückkehr in die Flächentarifverträge zum Warnstreik aufgerufen. GKK hatte im Oktober – noch vor Beantragung des Schutzschirmverfahrens – den damals geltenden Sanierungstarifvertrag gekündigt, der niedrigere Entgelte und eine Rückkehr zur Fläche bis 2025 vorsah. Für die Beschäftigten bestünde mit der damaligen Kündigung und dem anschließend eingeleiteten Verfahren nun der Anspruch auf Anwendung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels, so Verdi.

Bei GKK geht es nicht allein um eine Bezahlung deutlich unter Tarifniveau, sondern auch um die Schließung von bis zu 47 Filialen sowie den Verlust von rund 4.000 Arbeitsplätzen. Nun will das Management offenbar ans Streikrecht: Ein dreiseitiges Schreiben der GKK-Chefs – inklusive des für das Insolvenzverfahren verantwortlichen Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz –, das jW vorliegt, droht unverhohlen: »Die geplanten Streikmaßnahmen sind offensichtlich rechtswidrig und drohen ruinöse Schäden zu verursachen, für die Sie haftbar zu machen wären.« Dabei berufen sich die Bosse ausgerechnet auf den selbst gekündigten Integrations- und Überleitungstarifvertrag.

Ein Bericht des Portals Business Insider zitierte am Donnerstag anonym einen GKK-Betriebsrat, der sich gegen die Warnstreiks aussprach. Man müsse »am ökonomischen Sachverstand der Verdi-Spitze zweifeln«, sollten Filialen »in solch einer prekären Situation« bestreikt werden.

Die Gewerkschaft wandte sich am Donnerstag gegen die Drohungen des Managements und erklärte auf jW-Anfrage, GKK-Beschäftigte hätten »schon lange auf einen Teil ihres Einkommens« verzichtet. Nun werde »für die Sicherung ihrer künftigen Arbeitsbedingungen« gekämpft. Die von Verdi in Tarifverhandlungen aufgestellten Forderungen seien »rechtens und damit auch streikfähig«.