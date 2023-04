»Das Licht bringt es an den Tag«, murmelt Rossi, sie leuchtet Udo in den Schlund. Er hat Halsschmerzen. »Sag mal Aaaa… Also, wenn das deine Mandeln sein sollen, sehe ich rot.« – »Bis zu 25.000 Leute sterben in Deutschland jährlich an Influenza«, jammert Udo. »Vor allem ältere Menschen. Sie nennen es Exzessmortalität!« Er ist den Tränen nahe. »Wir sterben gemeinsam«, tröste ich ihn, »bei mir geht’s auch los. Rossi, kannst du mal bei mir gucken?« Ich sperre mein Maul auf. Sie leuchtet. »Von innen ist der Mensch nicht ganz so hübsch«, stellt sie fest. »Habe ich Eiterbeulen auf den Mandeln?!« will ich wissen. »Nur eine.« – »Oh weh! Hunger haben und nicht schlucken können«, klagt Udo. »Und das an Ostern!« Doch es gibt eine Lösung:

Kalte Gurkensuppe mit Lachstatar

Für die Suppe zwei Salatgurken putzen und schälen. Ein ca. fünf cm großes Stück abschneiden und beiseite legen. Zwei Stengel Petersilie und vier Stengel Dill waschen und grob hacken. Eine Knoblauchzehe pellen und grob hacken. Alles in einen Mixer geben und für ein bis zwei Minuten kräftig durchmixen. 500 ml erkaltete Gemüsebrühe, 150 ml Buttermilch, 200 g türkischen Joghurt (10 %) und einen EL Olivenöl dazugeben sowie einen EL Minze, etwas Salz und weißen Pfeffer. Die Gurkensuppe für mindestens eine Stunde kaltstellen.

Für das Räucherlachstatar 250 g Räucherlachsfilet in feine Würfel schneiden. Das beiseite gelegte Stück Gurke würfeln (ohne Kerne). Den gewürfelten Räucherlachs mit ca. zwei EL der Gurkenwürfel vermengen. Die Schale einer halben Biozitrone dazu reiben und ihren Saft darüber geben. Einen EL Crème fraîche und etwas Salz untermengen, bis eine gebundene Masse entsteht. Das Räucherlachstatar ebenfalls mindestens eine Stunde kaltstellen. Dann in vier Portionen aufteilen. Je eine Portion in die Mitte eines tiefen Tellers geben, andrücken und mit weiteren Gurkenwürfeln und etwas Brunnenkresse belegen. Die Gurkensuppe rundherum geben. Mit Weißbrot oder gerösteten Brotchips servieren.

Für uns ist Ostern sowieso kein Fressfest. Wir gedenken lieber der Märtyrer. Julian Assange – die USA würden ihn am liebsten 175 Jahre lang einsperren oder gleich töten. Aber vorerst sitzt er im HMP Belmarsh ein, in der Nähe von London, in einem Hochsicherheitstrakt zusammen mit Gewaltverbrechern. Manche nennen das Gefängnis auch »Britain’s Guantanamo Bay«. Ihm wird vorgeworfen, »geheimes Material« von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben. Warum eigentlich »geheimes« Material? »God’s own country« sollte es doch besser wissen: »Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß! Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar; denn alles, was offenbar wird, ist Licht« (Epheser 5, 11–14). Die USA hätten ihr geheimes Material selbst veröffentlichen sollen. Solange das nicht geschieht, werden ihnen andere in die gierigen Rachen leuchten. Assange gehört heilig gesprochen.