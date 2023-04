Ein Zeichen setzen

Klaus Rose/IMAGO Protest gegen den US-Krieg in Vietnam und das Attentat auf Rudi Dutschke beim Ostermarsch 1968 in Essen

Obwohl die beiden Großorganisationen DGB und SPD den massenhaften Protest vieler Menschen in der Kampagne »Kampf dem Atomtod« (wurde ausgelöst durch die Erklärung Bundeskanzler Konrad Adenauers, bei taktischen Atomwaffen handele es sich lediglich um eine »Weiterentwicklung der Artillerie«, und den Protest dagegen von 18 führenden Atomwissenschaftlern im »Göttinger Appell« vom April 1957, jW) abgewürgt hatten, wollten sich viele ernsthafte Atomwaffengegner nicht von ihrem Widerspruch gegen die schrecklichen Atomwaffen abbringen lassen. Enttäuscht von dem von Taktik bestimmten Verhalten dieser traditionell eher oppositionellen Großorganisationen, kam bei vielen Menschen die Erkenntnis, dass sie sich selbst mit ihrer Person einbringen müssen, um ihren Protest wirkungsvoll durchführen zu können. Aus dieser Erkenntnis heraus riefen die Hamburger Lehrer Hans-Konrad Tempel und Helga Stolle zusammen mit Freunden zu einem Ostermarsch zu dem Raketenübungsgelände Bergen-Hohne auf.

Der erste Anstoß dazu kam aus Großbritannien, wo die »Campaign for Nuclear Disarmament« (CND) seit 1958 jährlich den Aldermaston-Marsch unternahm. Dieser Marsch wurde von Karfreitag bis Ostermontag von dem britischen Atombombenzentrum Aldermaston aus in das 80 Kilometer entfernte London durchgeführt. CND gewann vor allem unter jungen Menschen, in den Gewerkschaften und der Labour Party rasch breiten Einfluss und wurde zu einem politischen Faktor auf der britischen Insel.

Hans-Konrad Tempel hatte 1959 beim Aldermaston-Marsch teilgenommen und die Idee mitgebracht, ähnliches auch in der Bundesrepublik durchzuführen. Der erste Ostermarsch der BRD im Jahre 1960 blieb noch auf Norddeutschland beschränkt. Organisatorisch wurde er von verschiedenen Gruppen des »Verbandes der Kriegsdienstverweigerer« (VK), der »Internationale der Kriegsdienstgegner«(IdK) und der »Deutschen Friedensgesellschaft« (DFG) getragen.

Ziel dieses ersten Marsches war ganz allgemein Widerstand »gegen atomare Kampfmittel jeder Art und jeder Nation«, wie es im Aufruf hieß. Die Teilnehmerzahl war noch recht klein: Einige hundert waren mitmarschiert, 1.000 nahmen an der Schlusskundgebung teil.

Obwohl dieser erste Marsch von den Medien kaum beachtet wurde, fand die Ostermarschidee doch ein großes Echo. So beteiligten sich bereits 1961 Tausende von engagierten Bürgern an den Märschen, die in fast allen Teilen der Bundesrepublik durchgeführt wurden.

Eine Reihe bedeutender Persönlichkeiten, darunter Stefan Andres, Dr. Heinz Kloppenburg, Prof. Dr. Johannes Ude, Prof. Dr. Helmut Gollwitzer, Dr. Robert Jungk, Dr. Erich Kästner, Dr. Bodo Manstein, Earl Bertrand Russell, Robert Scholl u. a., stellten sich für ein Kuratorium des Ostermarsches zur Verfügung. Außerdem unterstützten große Organisationen wie die Kriegsdienstverweigererverbände, die Naturfreundejugend und die Falken diese Kampagne. (…)

Die feste Absicht, ein Zeichen zu setzen, erklärt u. a. die strenge Disziplin, die die Organisatoren von den Marschteilnehmern verlangten. (…) Das bedeutete, dass es ein Marsch von Einzelnen sein musste, um Organisationen mit ihren je speziellen Programmen herauszuhalten, die mögliche Kontroversen untereinander hervorgerufen hätten. Diese Regelung hing aber auch eng damit zusammen, dass die Organisatoren des Ostermarsches alles vermeiden wollten, was einen Angriffspunkt für den Vorwurf der kommunistischen Unterwanderung des Ostermarsches geboten hätte.

Nach dem Ostermarsch im Jahre 1961 stellte sich verstärkt die organisatorische Frage. Mit dem Ostermarsch wollte man sich »an alle« wenden, damit »aus einer entschiedenen Minderheit eine kraftvolle Mehrheit – zum Segen aller Völker« werde. Deshalb wurde öffentlich eingeladen. Jeder konnte sich beteiligen, ohne irgendwo Mitglied werden zu müssen. Allerdings benötigten die Märsche einen erheblichen Aufwand an organisatorischer Arbeit. Dafür wurden eine Reihe von Gremien eingerichtet, die auf verschiedenen Ebenen die Ostermärsche koordinierten. Der »Zentrale Ausschuss« (ZA) bildete das Führungsgremium auf Bundesebene. (…)

Bis zum Juni 1962 wurden vom »Zentrale Ausschuss« als befreundete Organisationen anerkannt: Naturfreundejugend, »Komitee gegen Atomrüstung« (München), »Kampfbund gegen Atomschäden«, kirchliche Bruderschaften, Internationale der Kriegsdienstgegner, Verband der Kriegsdienstverweigerer, Deutsche Friedensgesellschaft, Internationaler Versöhnungsbund, Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS), die Quäker und der Internationale Studentische Arbeitskreis der Kriegsdienstgegner. 1968 kamen hinzu: Sozialistischer Lehrerbund, Liberaler Studentenbund Deutschlands (LSD), Humanistische Studentenunion und Aktionsausschuss Unabhängiger Sozialistischer Schüler.