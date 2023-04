»Kriminalfall Reichstagsbrand«. Vorträge u. a. mit jW-Autor Alexander Bahar. Wer hat 1933 das Reichstagsgebäude in Berlin angezündet? Lange Zeit vollzog sich die Debatte ohne Kenntnis von 50.000 Seiten Originalakten, die in Moskau und in der DDR lagerten. Sie wurden 2001 erstmals ausgewertet. Fazit: Die These einer Alleintäterschaft des Niederländers van der Lubbe ist nicht zu halten. Die Fakten führen auf Teile der SA unter Federführung von Reichstagspräsident Göring. Dienstag, 11.4., 18.30 Uhr. Ort: Haus des Humanismus, Potsdamer Str. 157, Berlin. Veranstalter: Lernort Bücherverbrennung

»EU-Grenzregime: Repression und Widerstand«. Vortrag mit Diskussion. In Griechenland zeigt sich die politische Justiz des EU-Grenzregimes in voller Härte. Über die vergangenen Jahre hat sich ein strukturiertes System herausgebildet, das jeden Widerstand gegen die Abschottung erbarmungslos verfolgt und die Auswirkungen unsichtbar macht. Im Anschluss werden gemeinsam Briefe an Migranten in griechischen Gefängnissen geschrieben. Donnerstag, 13.4., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Barrio Olga Benario, Schlierseestr. 21, München

»Guantánamo – ein Name, zwei Gesichter«. Vortrag. Heinz-Werner Reichenbach bereiste mehrfach die östlichste Provinz Kubas, Guantánamo. Der Name löst hierzulande die Assoziation zum rechtsfreien Raum des US-amerikanischen Gefangenenlagers in der Militärbasis aus. Die Provinz ist jedoch viel mehr als das. Freitag, 14.4., 19 Uhr. Ort: Bildungsverein, Am Listholze 31, Hannover. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba Hannover