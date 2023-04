Ohne echtes Konzept

Marijan Murat/dpa Die Lebenswirklichkeit von Pflegebedürftigen berücksichtigt die »Reform« nicht, lautet eine Kritik am Gesetzentwurf

Der Bedarf an Pflege nimmt in der Bundesrepublik seit Jahren stetig zu. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgelegten Gesetzentwurf zu einer Reform der Pflegeversicherung auf den Weg gebracht. Nur reicht diese »Pflegereform« als Antwort auf diese bedenkliche Entwicklung keinesfalls aus. Bereits am Mittwoch hagelte es daher Kritik aus Verbänden und Krankenkassen.

Der Gesetzentwurf enthält im wesentlichen steigende Beiträge zur Pflegeversicherung sowie einige Leistungsverbesserungen. So sollen zum 1. Juli die Versicherungsbeiträge steigen, wobei Kinderlose künftig vier Prozent zahlen. Familien mit zwei oder mehr Kindern sollen entlastet werden. Für Pflegebedürftige solle es zum Jahresanfang 2024 finanzielle Verbesserungen geben. Das Pflegegeld, zum letzten Mal 2017 erhöht, steigt dann um fünf Prozent, ebenso Beiträge für Sachleistungen. Je nach Pflegegrad liegt diese Leistung für zu Hause Pflegende bisher zwischen 316 und 901 Euro monatlich. Die 2022 eingeführten Entlastungszuschläge für Heimbewohner sollen zum 1. Januar 2024 erhöht werden, so dass der Eigenanteil für die Pflege sukzessive um 15, dann 30, 50 und ab dem vierten Jahr 75 Prozent gedrückt wird. »Da die Kosten von guter Pflege ständig steigen, darf die Solidargemeinschaft nicht wegschauen und diese höheren Kosten den zu Pflegenden und ihren Angehörigen überlassen«, erklärte Minister Lauterbach.

Doch genau das ist die Befürchtung: So erklärte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, die Erhöhungen von Pflegegeld und Sachleistungsbeträgen stünden in keinem Verhältnis zur Kostenexplosion von 40 Prozent in der Altenpflege seit 2018. Lauterbach lasse vor allem die Menschen in häuslicher Pflege und ihre Angehörigen im Stich. »Klammheimlich wurde die eigentlich geplante Zusammenlegung des Entlastungsbudgets für Kurzzeit- und Verhinderungspflege doch wieder gestrichen.« Brysch forderte die Bundestagsabgeordneten auf, die »Pflegereform« so nachzubessern, dass die Lebenswirklichkeit der Pflegebedürftigen auch tatsächlich widergespiegelt werde.

Auch der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) zeigte sich mit dem Gesetzentwurf unzufrieden. Funktioniere die Pflegeversicherung nicht, werde das Vertrauen in Staat und Gesellschaft gestört, befand der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Gernot Kiefer. Die Pflegeversicherung müsse auch von teuren versicherungsfremden Ausgaben entlastet werden. Einen Bruch des Koalitionsvertrages warf der Deutsche Caritasverband dem Bundesgesundheitsminister vor, da es keine deutliche Entlastung in der häuslichen Pflege geben werde. Als unverständlich bezeichnete Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa die Entfernung des Entlastungsbudgets für pflegende Angehörige aus dem Gesetzentwurf. Die Pflegegelderhöhung bleibe weit hinter dem Erforderlichen zurück.

Für die Pflegefinanzierung seien keine zusätzlichen Steuermittel eingeplant, kritisierte auch Diakonie-Verbandspräsident Ulrich Lilie. Die Präsidentin der Arbeitswohlfahrt (AWO), Kathrin Sonnenholzner, bewertete den Ansatz des Gesetzentwurfs als unzureichend. Dieser begegne »dem bevorstehenden Kollaps der Pflege in Deutschland mit bestenfalls homöopathischen Konzepten«. Die beschlossenen Maßnahmen könnten die Zahlungsfähigkeit der Pflegeversicherung allenfalls ein paar Monate sichern. Der Plan, zum 31. Mai 2024 Empfehlungen für eine stabile Finanzierung der Pflegeversicherung vorzulegen, komme zu spät. Außerdem solle dann vor allem die Ausgabenseite betrachtet werden. Für Pflegebedürftige lasse das nichts Gutes hoffen.